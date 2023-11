Samsung QN90C vs Samsung QN85C confronto

Samsung QN90C Neo QLED 824,90 € Da Freeshop IT (43-inch) 825,99 € Da Amazon (43-inch) 1.015 € Da Ollo Store (43-inch) Diagonali: 43", 50", 55", 65", 75" e 85"

Display: QLED con tecnologia Mini-LED

Frequenza di aggiornamento: 120Hz

Smart TV: Tizen Il Samsung QN90C appartiene alla serie di TV mini-LED "Neo QLED" di fascia media per il 2023. Offre un'immagine straordinariamente luminosa e neri profondi e dettagliati grazie all'impressionante local dimming. Lo schermo antiriflesso rende il QN90C un'ottima opzione per la visione in ambienti luminosi ed è inoltre dotato di una funzione Ultra Wide Angle che lo rende visibile da qualsiasi posizione. Pur essendo più costoso della concorrenza mini-LED economica di altri marchi, il QN90C si distingue per la sofisticata interfaccia Smart TV, il design elegante e l'ottimo pacchetto di funzioni di gioco. For Altissima luminosità

Schermo anti-riflesso

Ottime funzioni gaming Contro Un po' di effetto blooming

Più costoso rispetto ad altri Mini LED Samsung QN85C Neo QLED 999,99 € Da Amazon 1.275,90 € Da Freeshop IT (55-inch) 1.462,57 € Da eWeki IT Diagonali: 55", 65", 75"

Display: QLED con tecnologia Mini-LED

Frequenza di aggiornamento: 120Hz

Smart TV: Tizen Samsung QN85C appartiene alla serie di TV Mini LED di fascia economica per il 2023. Presenta una serie di funzioni per lo più simili a quelle della serie superiore QN90C, con ottime opzioni per il gaming e lo streaming tramite l'interfaccia Smart TV Tizen. Anche il design del QN85C è identico e offre un audio Dolby Atmos integrato quasi uguale a quello del QN90C. Tuttavia, la luminosità di picco non è così buona come quella del QN90C e il QN85C non ha il rivestimento antiriflesso dello schermo per una visione diurna ottimale. Anche il rapporto qualità-prezzo non è paragonabile a quello della serie QN90C, che costa solo marginalmente di più. For Suono e qualità dell'immagini impressionanti

Design sottile

Ottime funzioni gaming Contro Un po' di effetto blooming

Luminosità nella media

Più costoso rispetto ad altri Mini LED

I televisori Neo QLED di Samsung sono il fiore all'occhiello dell'azienda per quanto riguarda i televisori LCD e si differenziano dai modelli QLED classici per l'utilizzo di una retroilluminazione Mini LED. Questa caratteristica aumenta il costo complessivo del televisore, anche se il divario di prezzo tra il modello QLED di punta (il Q80C), e la proposta Mini LED meno costosa è minimo.

Perché si dovrebbe desiderare un televisore con retroilluminazione Mini LED? Soprattutto per la luminosità. I TV Mini LED, che sono alcuni tra i migliori televisori disponibili, offrono una luminosità di picco superiore rispetto ai televisori QLED che utilizzano una retroilluminazione LED standard. Ciò comporta vantaggi per la visione in ambienti ben illuminati e consente al televisore di visualizzare più dettagli HDR senza ricorrere alla mappatura dei toni, un tipo di elaborazione utilizzato per ridimensionare i picchi di luminosità dell'HDR per i display a bassa luminosità.

Samsung ha annunciato tre TV Neo QLED per il 2023: QN95C, QN90C e QN85C. I nostri test hanno rivelato differenze piuttosto significative tra i diversi modelli, quindi vale la pena fare un confronto dettagliato tra i due per aiutarvi a decidere quale sia il televisore Samsung Mini LED più adatto a voi.

Samsung QN90C vs Samsung QN85C: prezzo e uscita

Il QN90C è venduto con schermi di dimensioni comprese tra 43 e 85 pollici, mentre il QN85C è disponibile nelle versioni da 55, 65 e 75 pollici. I prezzi di entrambi sono diminuiti in modo sostanziale da quando i televisori sono stati presentati nella primavera del 2023, riducendo il divario tra i due.

Samsung QN90C:

QN43QN90C: 1.049€

QN50QN90C: 1.349€

QN55QN90C: 1.699€

QN65QN90C: 2.199€

QN75QN90C: 2.899€

QN85QN90C: 3.999€

Samsung QN85C:

QN55QN85C: 1.399€

QN65QN85C: 2.059€

QN75QN85C: 2.549€

Samsung QN90C (Image credit: Future)

Samsung QN90C vs Samsung QN85C: funzioni

I televisori Mini LED di Samsung hanno una serie di caratteristiche in gran parte equivalenti. Sia il QN90C che il QN85C supportano l'HDR10, l'HDR10+ e l'alta gamma dinamica HLG (ma non il Dolby Vision) e sono dotati del Neural Quantum Processor di Samsung per l'upscaling delle immagini HD alla risoluzione 4K. Sono altrettanto ben equipaggiati per il gaming, con quattro porte HDMI 2.1 con supporto 4K 120Hz e il Gaming Hub di Samsung basato su cloud tramite Xbox, Nvidia GeForce Now, Utomik, Anstream Arcade e Blacknut. L'input lag su entrambe le serie è di 9,8ms.

I TV Samsung utilizzano l'interfaccia smart TV Tizen dell'azienda per lo streaming e il controllo della smart home. L'eccellente modalità Ambient Mode consente di scegliere tra un'ampia gamma di immagini da visualizzare sullo schermo del televisore quando non viene utilizzato; è inoltre possibile caricare le proprie immagini da visualizzare tramite l'app Samsung SmartThings, che può essere utilizzata anche per configurare e controllare il televisore. Sia il QN90C che il QN85C sono dotati di un telecomando a energia solare senza batterie, che può attingere energia dalla rete a banda larga di casa se la cella solare è bloccata.

Samsung QN90C vs Samsung QN85C: design

I televisori Samsung QN90C e QN85C hanno un design "NeoSlim" identico con un supporto a piastra esagonale. Questi televisori sembrano praticamente dei monitor per computer di fascia alta, e questa affermazione va intesa come un complimento.

Un profilo così sottile significa che le connessioni, che includono 4 porte HDMI 2.1, USB, audio ottico digitale e antenna RF, sono posizionate in un pannello laterale altrettanto sottile, ma questo sembra un giusto compromesso per un design così accattivante.

Samsung QN85C (Image credit: Future)

Samsung QN90C vs Samsung QN85C: qualità dell'immagine

Per confrontare la qualità dell'immagine del QN90C con quella del QN85C, è meglio iniziare con l'indicare le similitudini. Entrambi presentano colori accurati in modalità Film (è disponibile anche l'opzione Filmmaker, ma non è altrettanto valida) e il potente local dimming di Samsung consente di ottenere un "contrasto infinito". I neri appaiono decisamente profondi su questi televisori e i dettagli delle ombre sono abbondanti anche nelle scene scure.

Entrambi i modelli Neo QLED di Samsung eccellono anche nella gestione del movimento, con riprese panoramiche nei film che appaiono per lo più chiare e solide. Questo va a vantaggio anche dei giochi, con sequenze d'azione che appaiono altrettanto buone e senza alcun ritardo di input percepibile.

Nei nostri test abbiamo notato un po' di effetto blooming della retroilluminazione, visibile soprattutto con i titoli in bianco su nero. Questo accade su entrambi i televisori, anche se tendono a essere più attenuati sul QN90C. Il QN90C ha anche una luminosità di picco notevolmente superiore, pari a 1.787 nit (rispetto ai 955 nit del QN85C). Il QN90C è anche dotato di uno schermo antiriflesso che, insieme all'elevata luminosità di picco, lo rende un'opzione fantastica per la visione di sport diurni. L'angolo di visione ultra ampio del QN90C offre un altro vantaggio in termini di qualità dell'immagine quando si guarda da una posizione decentrata, anche se la funzione Wide Viewing Angle del QN85C non ha deluso in questo senso.

(Image credit: Future)

Samsung QN90C vs Samsung QN85C: qualità del suono

Per essere dei televisori così sottili, entrambi i Samsung hanno un suono sorprendentemente chiaro e robusto. Il QN85C dispone di una configurazione di diffusori 2.2.2 Dolby Atmos, mentre il QN90C passa a una configurazione 4.2.2. La funzione Object Tracking Sound di entrambi i modelli aggiunge definizione ai dialoghi e migliora la traiettoria degli effetti sonori sullo schermo, rendendo il suono più preciso e credibile.

Un'altra caratteristica presente su entrambe le serie è Q-Symphony. Si tratta di una funzione specifica di Samsung che consente di combinare l'audio integrato del televisore con le soundbar della serie Q e della serie S di Samsung per un risultato perfezionato. Sebbene la qualità del suono del QN90C e del QN85C sia superiore alla media per un televisore, sono un po' deboli quando si tratta di bassi e trarranno beneficio dall'uso di una delle migliori soundbar.

(Image credit: Future)

Samsung QN90C vs Samsung QN85C: verdetto

Qual è il miglior TV Mini LED Samsung? Tralasciando il top di gamma QN95C, i modelli QN90C e QN85C hanno entrambi caratteristiche simili e sono ottime opzioni per il gaming e la visione di film. Hanno anche un buon audio integrato e un design sottile identico, oltre a un'interfaccia Smart TV Tizen reattiva e personalizzabile per lo streaming e un telecomando a energia solare.

Le differenze tra i due sono principalmente nella qualità dell'immagine, con il QN90C che offre una luminosità di picco notevolmente superiore, oltre a un rivestimento antiriflesso dello schermo e a prestazioni superiori nella visione decentrata. Questo non significa che il QN85C sia deludente; infatti quando si guarda la TV in condizioni di scarsa illuminazione probabilmente non si notano troppe differenze tra i due, anche se la maggiore luminosità di picco del QN90C può aggiungere impatto visivo ai film con HDR.

Il prezzo del QN85C è solo leggermente inferiore a quello del QN90C e, a volte, è alla pari con quest'ultimo durante i periodi delle offerte. Questa realtà tende a far pendere la bilancia a favore del QN90C, anche se la maggior parte delle persone sarà perfettamente soddisfatta di entrambi i televisori.