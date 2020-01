HDR10+, cos'è e come funziona il nuovo standard video

HDR10+ è un formato video sempre più diffuso sui televisori HDR ma vediamo nel dettaglio che cos’è e perché è stato sviluppato.

I televisori HDR sono ancora relativamente nuovi sul mercato, ma c’è già un manipolo confuso di vari standard HDR in competizione per ottenere il primo posto sui nostri schermi TV: prima HDR10, poi il Dolby Vision e più recentemente Hybrid Log Gamma e Advanced HDR.

Ora, però, c'è un nuovo sfidante sul ring. Si chiama HDR10+ e spera di portare le stesse funzionalità avanzate di Dolby Vision su uno standard più aperto, che i produttori di contenuti possano utilizzare senza i costi di licenza di Dolby.

Allo stesso modo di Dolby, HDR10+ utilizza i cosiddetti "metadati dinamici" per migliorare le immagini HDR in ogni scena o ripresa, consentendo agli spettatori di avere la migliore esperienza visiva in assoluto con qualsiasi documentario o programma televisivo.

L’HDR10+ potrebbe avere una profondità di colore a 10-bit al posto dei 12-bit di Dolby Vision, ma ciò dovrebbe consentire un migliore equilibrio tra scene chiare e quelle scure.

Molto probabilmente questo non sarà un altro fuoco di paglia. Infatti lo standard HDR è stato inserito in tutti i televisori Samsung 4K dal 2017, per non parlare del numero di TV e dischi Blu-ray Panasonic della 20th Century FOX. La rivoluzione HDR10+ è già iniziata.

Guarda il video qui sotto per sapere tutto ciò che serve sull'HDR.

Come nasce l’HDR10+?

Abbiamo sentito parlare per la prima volta di HDR10+ nell'aprile 2017, quando Samsung ha annunciato una collaborazione con Amazon Prime Video per supportare il nuovo formato. Il grande passo in avanti c’è stato con l'annuncio di 20th Century Fox e Panasonic, che hanno unito le forze con Samsung per sviluppare ulteriormente il formato.

Al CES 2018 abbiamo visto l’arrivo di questo formato per i supporti fisici con l'annuncio della sua inclusione nelle specifiche Blu-ray Ultra HD. Panasonic ha quindi dato seguito all'annuncio, dicendo che i suoi nuovi lettori nel 2018 avrebbero supportato il formato, anche se non è stato detto su quali dischi sarebbe stato disponibile.

All'inizio di marzo 2018 Samsung è salita sul palco durante la sua presentazione TV annuale per riaffermare il suo impegno verso lo standard, inserendolo in tutti i suoi televisori QLED 2018.

Per quanto riguarda i contenuti, si possono trovare circa 100 film e serie TV in HDR10+ su Amazon Video, mentre Netflix potrebbe supportare il formato in futuro, anche se al momento non sembra avere intenzione di farlo.

Perché abbiamo bisogno del formato HDR10+?

Ma abbiamo davvero bisogno di un altro standard HDR?

Il ragionamento si riduce essenzialmente alla creazione di contenuti. Questo siamo arrivati a capirlo poiché è molto più facile per le case di produzione creare contenuti HDR10+ anziché Dolby Vision. Mentre il secondo richiede una correzione del colore più impegnativa, scena per scena, il primo può rendere compatibile il contenuto HDR10 senza alcun lavoro aggiuntivo.

Naturalmente ai creatori di contenuti piace molto quest'ultima parte: Amazon ha già un buon numero di show HDR10+, tra cui The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel e The Man in the High Castle, solo per citarne alcuni, ed è solo una questione di tempo prima che i primi dischi Blu-ray HDR10+ UHD arrivino sul mercato.

Tutto sommato, i primi segnali per HDR10+ sembrano positivi. Panasonic sta portando la tecnologia su tutti i suoi televisori 4K Pro, che includono il nuovo modello da 77 pollici del suo Panasonic EZ1002 e i suoi OLED FZ950 e FZ800 del 2018, oltre ai cinque nuovi televisori QLED di Samsung.

Dolby Vision

HDR10+ segna la fine di Dolby Vision?

La risposta ve la possiamo dare fin da subito: è molto improbabile.

Anche se per l’HDR10+ c’è lo stesso tipo di interesse, il Dolby Vision mantiene il vantaggio di una tecnologia più avanzata, con supporto per il colore a 12-bit e fino a 10.000 nit di luminosità.

La mancanza dei costi di licenza con HDR10+ potrebbe finire per essere allettante per produttori e creatori di contenuti ma i grandi successi di Hollywood possono continuare a contare su un budget considerevole.

Lo scenario più probabile che possiamo prevedere sarà la pacifica coesistenza di HDR10+ e Dolby Vision sembra tollerare, se non addirittura supportare. Qualunque sia il formato vincente, il risultato sarà una migliore qualità delle immagini per tutti, ed è senz'altro una competizione di cui tutti noi possiamo beneficiare.