Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: confronto

Il Samsung Galaxy S24 è uno degli smartphone Android più completi e equilibrati che abbiamo mai visto e offre un'alternativa più economica ma comunque di fascia alta al Samsung Galaxy S24 Plus e al Samsung Galaxy S24 Ultra.

Il Google Pixel 8 è il suo concorrente diretto e uno dei pochi smartphone che, come il Samsung Galaxy S24, può contare sulle più recenti funzioni AI.

Per questo motivo li abbiamo messi a confronto per capire quale dei due rappresenta la scelta più conveniente, quali sono le peculiarità di ciascun modello e come si confrontano tra loro.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: Specifiche

Di seguito troverete un grafico che riporta le specifiche del Samsung Galaxy S24 standard, confrontate con quelle del Google Pixel 8.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: specs Samsung Galaxy S24 Google Pixel 8 Dimensioni: 147 x 70.6 x 7.6mm 150.5 x 70.8 x 8.9mm Peso: 167g 187g Display: 6,2 pollici "Dynamic AMOLED 2X OLED "Actua" da 6,2 pollici Risoluzione: Full HD+ (1080 x 2340) Full HD+ (1080 x 2400) Frequenza di aggiornamento: 1Hz-120Hz (dinamica) Da 60Hz a 120Hz (fissa) Processore. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Google Tensor G3 Fotocamera: 50MP principale (24mm, ƒ/1.8), 12MP ultra-wide (13mm, ƒ/2.2), 10MP teleobiettivo (67mm, ƒ/2.4) 50MP principale (ƒ/1.68, 82° FoV con OIS), 12MP (ƒ/2.2, 125.8º FoV) Selfie camera: 12MP (f/2.2) 10.5MP (ƒ/2.2, 95º FoV) RAM: 8GB 8GB (LPDDR5X) Archiviazione: 128GB / 256GB / 512GB 128GB / 256GB (UFS 3.1) Batteria: 4,000mAh 4,575mAh Ricarica: 25W con cavo, 15W senza fili, 4,5W in reverse wireless 27W con cavo, 18W senza fili (Pixel Stand di seconda generazione), 12W senza fili (Qi) Colori: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow, Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Obsidian, Hazel, Rose

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: prezzo e disponibilità

Left: The Google Pixel 8, right: the Google Pixel 8 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il Pixel 8 è arrivato insieme al Pixel 8 Pro e al Google Pixel Watch 2 in occasione dell'evento "Made by Google" del 4 ottobre 2023 ed è stato messo in vendita poco più di una settimana dopo, il 12 ottobre.

Con un prezzo di 799€ per il modello da 128 GB, il Pixel 8 Pro ha un prezzo di partenza più alto rispetto al suo predecessore, co l'opzione da 256 GB che raggiunge gli 859€.

Detto questo, a circa 3 mesi dal lancio il flagship di Google si può acquistare per 759€ su Amazon nella versione da 256GB , prezzo molto più in linea con le specifiche di questo smartphone.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 vs Pixel 8: prezzo di lancio Samsung Galaxy S24 Google Pixel 8 128GB: 929€ 799€ 256GB: 989€ 859€

Samsung Galaxy S24 è stato presentato lo scorso 17 gennaio 2024 e sarà spedito il 31 gennaio, anche se i preordini del Samsung Galaxy S24 sono già aperti.

Se acquistato sul sito Samsung il modello da 256GB è in promozione allo stesso prezzo della versione da 128GB, ovvero 929€. La stessa offerta è disponibile anche presso le grandi catene come Unieuro e Mediaworld.

La versione da 128GB di Galaxy S24 costa 120€ in più rispetto al Pixel 8 da 128GB, ma se si considera il prezzo lancio della versione da 256GB il divario si riduce a 70€.

La differenza di prezzo tra i due smartphone risulta quindi minima anche se il Pixel 8 tende a costare leggermente meno a fronte di un prezzo di lancio inferiore e di una data di uscita antecedente rispetto a quella del Galaxy.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: design e display

Image 1 of 11 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Dal punto di vista generazionale, sebbene nessuno dei due telefoni abbia un design pionieristico, il Pixel 8 presenta un restyling più incisivo rispetto al suo predecessore, con forme più arrotondate - soprattutto gli angoli - che costituiscono la modifica esteticamente più evidente. Il nuovo design (compreso un rapporto d'aspetto più alto rispetto al Pixel 7) fa sì che la sua silhouette somigli molto a quella del Galaxy S24.

Il retro in vetro lucido e la cornice in alluminio opaco offrono un bel contrasto, mentre l'iconica barra della fotocamera della linea Pixel sporge dalla parte superiore del retro del telefono e ospita i due sensori della fotocamera posteriore. Questa soluzione può piacere o meno, dipende molto dai gusti personali. Noi la troviamo molto piacevole.

The Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Il Galaxy S24, invece, ha preferito la raffinatezza alla peculiarità, con cornici più sottili per ottenere uno schermo leggermente più grande e i classici lati piatti. Pur mantenendo le stesse sfaccettature dell'S23, le linee più dure lo rendono più vicino al recente iPhone 15 di quanto non lo fosse il suo predecessore, mentre il design più sinuoso del Pixel 8 va nella direzione opposta.

Dal punto di vista cromatico entrambi i telefoni hanno una selezione di toni tenui, ma il Samsung Galaxy S24 offre una maggiore scelta di colori: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet e Amber Yellow. Samsung offre anche le finiture Sandstone Orange, Jade Green e Sapphire Blue in esclusiva su Samsung.com.

A titolo di confronto, il Pixel 8 è disponibile solo nelle colorazioni pesca pallida (Rose), verde/grigio (Hazel) e grigio scuro (Obsidian).

Entrambi i telefoni hanno comunque un grado di protezione IP68 e vantano un buon livello di resistenza alla polvere e all'acqua.

The Pixel 8 sports a newly-branded 6.2-inch 'Actua' OLED display (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Per quanto riguarda i display, il Pixel 8 è sceso di 0,1 pollici rispetto al pannello del suo predecessore per raggiungere i 6,2 pollici, mentre lo schermo dell'S24, insieme alle cornici più sottili, è aumentato di 0,1 pollici rispetto all'S23, per raggiungere anch'esso i 6,2 pollici.

Passando alla tecnologia del display, il Pixel 8 ha apportato un aggiornamento da tempo atteso alla frequenza di aggiornamento, superando finalmente il limite di 90Hz dei modelli che lo hanno preceduto e raggiungendo i 120Hz. Tuttavia, non si tratta di una caratteristica dinamica, il che significa che è necessario passare manualmente dalla visualizzazione a 60Hz a quella più fluida a 120Hz, a seconda che si voglia prolungare la durata della batteria o favorire la fluidità dello schermo. Oltre alla frequenza di aggiornamento elevata, il pannello OLED Full HD+ vanta anche un'impressionante luminosità di picco di 2.000 nit e una modalità always-on.

Il Samsung Galaxy S24, tuttavia, si distingue per una frequenza di aggiornamento dinamica da 1Hz a 120Hz, una luminosità di picco di 2.600 nit e una modalità di visualizzazione always-on. Entrambi i telefoni hanno una risoluzione FHD+ simile, quindi non ci sono grosse discrepanze su questo fronte.

Probabilmente, tra i due, lo schermo del Galaxy S24 ha qualcosa in più, se non altro in termini di luminosità.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: fotocamera

The Google Pixel 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Durante la nostra prova abbiamo elogiato le fotocamere del Pixel 8 per la loro "consistenza in termini di colore, gamma dinamica e contrasto", arrivando persino a suggerire che il telefono è dotato di "un set di fotocamere più affidabile rispetto a quello di telefoni come il Galaxy S23 di Samsung". Questa affidabilità è dovuta all'esperienza dell'azienda nell'elaborazione delle immagini e ai progressi nelle funzioni fotografiche supportate dall'intelligenza artificiale che abbiamo visto aggiungersi dopo la serie Pixel 6.

Il telefono è dotato di un sensore primario da 50MP più ampio (rispetto al suo predecessore), accompagnato da un ultra-wide da 12MP con autofocus (un aggiornamento preso dal Pixel 7 Pro), mentre la gamma di "Super Res Zoom" digitali migliorati raggiunge un ingrandimento di 8x, producendo risultati che sono veramente piacevoli alla vista e tranquillamente utilizzabili.

The Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future)

L'hardware della fotocamera del Galaxy S24 è quasi identico a quello dell'S23, vale a dire un sensore principale da 50MP con una gamma focale frazionalmente più ampia, ma con un'apertura più ristretta rispetto allo scattatore da 50MP del Pixel (24mm e ƒ/1.8 contro 25mm, ƒ/1.7).

L'ultra-wide da 12MP dell'S24 non ha l'autofocus dell'equivalente del Pixel, ma allo stesso tempo è in grado di dare del filo da torcere al Super Res Zoom con un terzo sensore dedicato, che vanta una risoluzione di 10MP e uno zoom ottico teleobiettivo 3x.

Passando alla selfie camera, il Samsung Galaxy S24 dispone di uno sensore da 12MP e il Pixel 8 di uno da 10,5MP.

Entrambi i telefoni beneficiano di vari strumenti fotografici AI. Non avendo provato a fondo la fotocamera del Galaxy S24, in questo caso possiamo limitarci a un confronto sulla carta e osservare i risultati prodotti dal Pixel 8 che potete osservare qui sotto.

Google Pixel 8: test fotocamera

Image 1 of 20 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Ultra-wide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Main camera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 2x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 8x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Portrait mode on main camera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Front camera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Portrait mode on front camera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: prestazioni

The Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future)

La serie Galaxy S di Samsung è nota per la sua potenza, essendo di solito tra le prime serie di telefoni di ogni anno solare ad adottare l'ultimo processore Qualcomm. Questo è il caso anche della serie S24, almeno in alcune parti del mondo.

L'attuale chip di punta di Qualcomm - lo Snapdragon 8 Gen 3 - equipaggia la serie Galaxy S24 in mercati come quello statunitense. Tuttavia, non diversamente dalla serie Galaxy S22, in Europa e Regno Unito l'S24 è equipaggiato con i processori Exynos 2400 presentati da Samsung nell'ottobre 2023.

Sebbene sia lo Snapdragon che l'Exynos sembrino chip potenti e paragonabili, nella pratica le precedenti generazioni di Galaxy hanno dimostrato che i chip di Samsung sono sempre inferiori a quelli di Qualcomm. Detto questo, anche un S24 con Exynos 2400 dovrebbe superare di gran lunga il suo predecessore.

Genshin Impact on the Pixel 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Mentre i telefoni Galaxy S di Samsung sono considerati dei potenti generalisti, i chip Tensor di Google - che hanno alimentato le ultime tre generazioni di Pixel - rinunciano a un'influenza assoluta per ottenere vantaggi più specialistici nell'AI. Del resto anche il Galaxy S24 dispone di funzioni AI.

Se si prediligono i giochi e le prestazioni, il Galaxy S24 la spunta quasi sempre grazie ai miglioramenti software di Samsung per i giochi e alla differenza di potenza rispetto al Pixel. Nei test, il Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2 ha già battuto il Pixel 8 in termini di punteggio singolo e multicore su Geekbench 6 (rispettivamente 1.954 contro 1.507 e 5.154 contro 3.852). Quindi il Samsung Galaxy S24, anche nella versione europea con processore Exynos, dovrebbe battere significativamente il Pixel 8 in termini di potenza grezza.

Tuttavia, se si parla di esperienza d'uso e fluidità, il Pixel 8 di Google è una scheggia e difficilmente si riesce a distinguerlo da smartphone con processori più potenti grazie a un sistema operativo estremamente ottimizzato.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: durata della batteria

The Google Pixel 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Né Google né Samsung sono noti per i sistemi di ricarica superveloci, dato che notoriamente si concentrano sull'ottimizzazione dell'energia e sulla riduzione al minimo del degrado della batteria a lungo termine.

Il Galaxy S24 ha una batteria da 4.000 mAh, poco più grande di quella da 3.900 mAh del Samsung Galaxy S23. La ricarica è la stessa dell'anno scorso, con 25W con cavo, 15W wireless e 4,5W di ricarica wireless inversa. I più grandi e potenti Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra beneficiano di una velocità di ricarica cablata di 45W.

Il Pixel 8 promette una velocità di ricarica cablata da 27W, oltre a una ricarica wireless fino a 18W e al supporto per la ricarica wireless inversa, con una batteria da 4.575 mAh che nei test ha garantito oltre sei ore di schermo acceso per carica, ha raggiunto il 54% di carica in 30 minuti e ha raggiunto il 100% di carica dopo 1 ora e 23 minuti. Per fare un confronto, il Galaxy S23 ha raggiunto le 10,5 ore di utilizzo per carica e ha superato il 50% di carica in 30 minuti. Resta da vedere se il Galaxy S24 riuscirà a battere questo risultato, ma sembra probabile.

Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 8: il verdetto

(Image credit: Samsung / Google / TechRadar)

Anche se il giudizio non potrà essere espresso fino a quando non avremo sottoposto il Samsung Galaxy S24 a una recensione completa, basandoci solo sulle specifiche e sulle caratteristiche, questi due telefoni sono molto più simili tra loro di quanto un Galaxy e un Pixel siano mai stati.

Sebbene Google abbia aggiornato il design del Pixel 8 nella direzione opposta a quella dell'S24 e le prestazioni grezze siano ancora a favore del Galaxy, l'intelligenza artificiale è il grande unificatore in questo caso, poiché costituisce una parte importante dell'esperienza su entrambi i telefoni.

Entrambi i telefoni hanno schermi simili, ma il Samsung Galaxy S24 beneficia di un comparto fotografico più completo. Sulla carta, il telefono di Samsung è probabilmente in vantaggio, ma costa anche di più. Nel complesso la scelta dipenderà molto dal sistema operativo che preferite.