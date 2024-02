LG B4 vs LG C4: confronto

Sarà un anno importante per i televisori LG. Al CES di gennaio LG ha svelato la sua linea di televisori OLED per il 2024, che comprende l'innovativo LG M4 wireless, oltre a nuove versioni della gamma OLED, il G4, il C4 e il B4. Ma qual è il nuovo TV OLED di LG più adatto a voi? Nella nostra guida qui sotto, metteremo a confronto i due OLED LG più convenienti, LG B4 vs LG C4, per scoprire qual è il migliore.

Il modello più economico LG B4 è un aggiornamento dell'LG B3, che abbiamo valutato positivamente nel 2023 per l'eccellente qualità dell'immagine, le ottime prestazioni di gioco e il prezzo competitivo. Grazie a questi punti di forza, l'LG B4 può essere la scelta migliore per chi cerca un TV OLED di ottima qualità nel 2024 senza spendere troppo.

Nonostante sia l'OLED di base della gamma LG per il 2024, il B3 disporrà di una nuova versione del processore Alpha 8 AI, che garantirà un notevole incremento delle prestazioni. Avrà anche quattro porte HDMI 2.1 per soddisfare i giocatori e sarà disponibile in un nuovo formato più piccolo da 48 pollici.

Questo è l'LG B3 OLED dello scorso anno. Ci aspettiamo una serie di aggiornamenti dal B4, soprattutto per quanto riguarda il processore del televisore. (Image credit: Future)

Il modello superiore, LG C4, è un televisore di fascia media ed è il successore dell'LG C3. Nel 2023 abbiamo descritto il C3 come un televisore "perfetto" per i film e i giochi. Seguendo le orme del C3, l'LG C4 avrà una nuova generazione del processore Alpha 9 AI con immagini più luminose.

Potrà inoltre vantare le funzioni di gioco migliorate dei modelli M4 e G4 di fascia più alta, come la frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Con molti aggiornamenti e specifiche migliorate, l'LG C4 potrebbe facilmente essere uno dei migliori TV del 2024. La domanda è: conviene acquistare l'LG B4 spendendo meno o vale la pena risparmiare per l'LG C4 di fascia media?

LG B4 vs LG C4: prezzo e uscita

LG non ha ancora rivelato i prezzi ufficiali di LG B4 e LG C4. Storicamente, il produttore di televisori annuncia i prezzi a ridosso del lancio e possiamo aspettarci che entrambi i nuovi modelli di televisori arrivino nella primavera del 2024, verso marzo o aprile.

Fino ad allora, però, si può dire che l'LG B4 sarà il televisore più economico. Questo è il significato dell'etichetta "B" nella struttura dei nomi di LG, mentre la "C" è più avanzata e i modelli "G" e "M" si spostano nelle categorie di fascia alta.

Ma anche se l'LG B4 sarà più economico dell'LG C4, non sappiamo ancora quanto. Il che giocherà un ruolo importante nel determinare non solo quale sia il miglior televisore LG, ma anche quale sia il più conveniente.

Se diamo un'occhiata ai modelli che li hanno preceduti, l'LG B3 costava:

OLED77B3: 2.799€

OLED65B3: 1.799€

OLED55B3: 1.199€

Ecco i prezzi a confronto dell'LG C3:

OLED83C3: 5.499€

OLED77C3: 3.999€

OLED65C3: 2.999€

OLED55C3: 2.199€

OLED48C3 1.599€

OLED42C3: 1.499€

L'LG C3 (nella foto) è stato uno dei nostri televisori preferiti del 2023, ma come sarà l'LG C4? (Image credit: LG )

Ciò significa che la differenza tra il B3 e il C3 è di poche centinaia di euro. Tuttavia, è importante notare che i prezzi dell'LG B3 e dell'LG C3 sono scesi drasticamente dopo il lancio, quindi possiamo aspettarci un risultato simile dai prossimi B4 e C4 - una buona notizia se i prezzi iniziali sono un po' fuori dal vostro budget.

È importante notare che l'LG C3 è disponibile anche nei formati più piccoli da 42 e 48 pollici e in un'opzione più grande da 83 pollici rispetto all'LG B3. Sappiamo già che l'LG B4, tuttavia, introdurrà un televisore da 48 pollici. Questo sarà ideale per le stanze più piccole e significa che sarà ancora più economico dell'opzione da 55 pollici: ottimo per chi ha un budget limitato o per chi vuole un secondo televisore molto capace per la stanza degli ospiti, lo studio o esclusivamente per il gioco.

LG B4 vs LG C4: funzioni

Un'anteprima dell'LG C4. (Image credit: Future)

Ci sono diverse differenze chiave tra questi due televisori. La prima è che l'LG B4 avrà un processore Alpha 8, mentre l'LG C4 avrà una versione next-gen del processore Alpha 9 che era presente nel C3 che lo ha preceduto. Questo probabilmente darà al C4 un incremento delle prestazioni rispetto al B4, oltre a notevoli progressi nell'intelligenza artificiale, come l'AI Sound Pro, che ottimizza le impostazioni del suono in base a ciò che si sta riproducendo.

Il C4 ha anche un vantaggio in termini di prestazioni per i giocatori con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, mentre il B4 offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Tuttavia, sia il B4 che il C4 sono dotati di quattro porte HDMI 2.1 (il B3 ne aveva solo due) e di funzioni come VRR e ALLM, il che significa che entrambi i televisori rappresentano una valida opzione per i giocatori. Sia il B4 che il C4 dispongono inoltre dell'ultima versione del sistema operativo webOS 24 di LG e della tecnologia Chromecast integrata.

Sulla carta, l'LG C4 è il televisore più impressionante, con un notevole passo avanti in termini di specifiche e funzionalità. Finora non sono state riscontrate altre differenze significative tra i due modelli e non vediamo l'ora di verificare se ciò sia vero quando avremo la possibilità di testarli.

LG B4 vs LG C4: qualità dell'immagine

Dovremo vedere di persona le sfumature della qualità dell'immagine offerta dall'LG B4 e dall'LG C4 per dare un giudizio definitivo. Ma sulla base di quanto sappiamo finora, è molto probabile che il C4 offra un'immagine migliore. Questo perché il C4 ha un pannello OLED Evo di nuova generazione, mentre il B4 non ce l'ha.

Ciò significa che, anche se il B4 sarà notevolmente più luminoso del B3, il pannello OLED Evo di LG porterà con sé pixel auto-illuminanti di nuova generazione e la tecnologia "Brightness Booster", ovvero algoritmi più avanzati per aumentare la luminosità. Quindi, dall'LG C4 possiamo aspettarci una qualità dell'immagine più luminosa e vibrante. È interessante notare che questo vale per tutti i formati del C4, anche per i modelli più piccoli da 42 e 48 pollici.

L'LG C4 avrà un'immagine ancora migliore e più luminosa rispetto al C3 dello scorso anno. (Image credit: Future)

A ciò si aggiunge il fatto che il C4 è dotato di un processore migliore di cui abbiamo parlato sopra. LG afferma che questo chip di nuova generazione migliorerà la potenza di elaborazione e i livelli di luminosità di picco rispetto al C3, grazie a una gestione dell'energia notevolmente migliorata. Ciò significa che il C4 avrà un'immagine superiore a quella del B4 e del C3 che lo ha preceduto.

Anche se non abbiamo ancora avuto modo di testare il B4 o il C4, abbiamo visto di persona le prestazioni del C4 e possiamo confermare che l'aumento di luminosità è impressionante, e anche i punti salienti dell'HDR sono notevolmente più luminosi.

LG B4 vs LG C4: qualità del suono

LG B3 era un televisore molto capace, ma questa volta il prezzo dovrà essere significativamente inferiore a quello del C4. (Image credit: Future)

Oltre a migliorare le prestazioni e le immagini, il chip Alpha 9 del C4 porterà sul pannello anche la tecnologia AI Sound Pro di LG. Questa tecnologia è in grado di effettuare l'upmix dell'audio in diversi canali virtuali e di ottimizzare il suono per adattarlo meglio a ciò che si sta riproducendo o guardando.

Il potenziamento del chip porterà anche un interessante aggiornamento al C4 che darà al pannello la possibilità di essere associato con una soundbar LG compatibile e di ottenere un audio Dolby Atmos wireless e lossless. In questo modo sarà possibile collegare il C4 a una soundbar tramite Wi-Fi e ottenere comunque un audio impressionante e non compresso.

Dovremo provare di persona questi aggiornamenti per vedere se fanno una differenza notevole nel modo in cui il C4 si comporta rispetto al B4. Soprattutto considerando che nella nostra recensione abbiamo definito "medie" le prestazioni audio dell'LG C3. Ma, almeno sulla carta, ci si aspetta che il C4 abbia un suono migliore, più deciso e più chiaro, soprattutto se lo si abbina a una buona soundbar.

LG B4 vs LG C4: quale scegliere?

L'LG C4 è notevolmente più luminoso del C3. (Image credit: Future)

Se cercate semplicemente il televisore con le migliori prestazioni, questo sarà l'LG C4. Sarà più costoso dell'LG B4 e vanterà specifiche migliori, il che significa che offrirà una qualità dell'immagine e del suono più impressionante.

L'LG B4 è il modello di base ed è destinato a rinunciare ad alcune delle caratteristiche principali del C4. Tuttavia, se il B4 dovesse risultare significativamente più economico del C4, potrebbe essere il televisore con il miglior rapporto qualità-prezzo tra i due, e quindi un'opzione più valida per chi ha un budget limitato.

Non sapremo quale sia il miglior televisore in termini di immagini, suono, design e prestazioni finché non avremo avuto la possibilità di testare entrambi i modelli.