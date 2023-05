LG C2 è stata la nostra migliore scelta di TV dell'anno per il 2022, quindi la nuova serie C3 si è ritrovata con un'eredità pesante sulle spalle. Con una nuova elaborazione dell'immagine che migliora l'HDR, un bel design, un'interfaccia smart TV migliorata e un'ampia gamma di funzioni che interesseranno sia ai gamer che agli appassionati di cinema, LG C3 se l'è cavata egregiamente nei nostri test. Con le dimensioni dello schermo che vanno dai 42 pollici fino agli 83 pollici, la serie C3 è chiaramente progettata per adattarsi a un'ampia gamma di spazi abitativi e ha un prezzo che, pur non essendo economico, può essere considerato ragionevole per un televisore ad alte prestazioni. È un degno successore della serie C2, in lizza per diventare il miglior TV del 2023.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

LG C3 OLED: recensione breve

Nel 2022, LG C2 OLED si è aggiudicato il titolo di miglior TV dell'anno nella nostra classifica dei migliori televisori in assoluto. È stata la combinazione di prestazioni, funzioni e prezzo del C2 a suggellare il nostro giudizio, e questo TV resta tutt'ora consigliato per chiunque sia alla ricerca di un televisore ad alte prestazioni che non sia eccessivamente costoso.

Visto il successo del C2, le aspettative per LG C3 erano molto alte. In effetti, a seguito dei nostri test possiamo anticiparvi che questo TV è impressionante tanto quanto il suo predecessore, se non di più.

I prezzi della serie C3 sono circa gli stessi della serie C2. Sebbene sperassimo che fossero più bassi, la serie C3, disponibile con schermi di dimensioni comprese tra 42 e 83 pollici, resta ugualmente un'opzione accessibile e dal buon rapporto qualità-prezzo.

L'ampia dotazione di funzioni del C3 lo rende un'ottima scelta sia per i giocatori che per gli appassionati di cinema. Dispone di quattro ingressi HDMI 2.1 con supporto 4K 120Hz, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro e Nvidia G-Sync. Le opzioni di cloud gaming includono Nvidia GeForce Now e Utomik.

LG C3 vs LG G3: il confronto

Il chip Alpha9 Gen6 di LG, utilizzato per l'elaborazione delle immagini, offre nuove funzioni per migliorare l'HDR, tra cui OLED Dynamic Tone Mapping Pro e Expression Enhancer, che hanno entrambe un impatto significativo sulla qualità dell'immagine. Sebbene il C3 offra all'incirca la stessa luminosità delle immagini del C2, il livello di contrasto, chiarezza e definizione che offre è notevole.

Anche l'interfaccia webOS 23 per smart TV utilizzata nel C3 è un passo avanti rispetto alla versione presente nei modelli di TV LG dello scorso anno. Ha un aspetto più gradevole ed è più facile da navigare, inoltre presenta nuove funzioni come le Quick Cards per raggruppare le app per tema e un Quick Menu modificabile per accedere alle impostazioni per regolare immagine, audio e altro. Come di consueto con i televisori LG, viene fornito con l'innovativo telecomando Magic Remote dell'azienda.

Le prestazioni audio non sono molto diverse da quelle della serie C2, ma il C3 è dotato di una nuova funzione Wow Orchestra che consente di combinare l'audio degli altoparlanti integrati del TV con alcune soundbar Dolby Atmos LG, per un audio ancora più coinvolgente.

C3 OLED ha anche un bellissimo design, con cornici sottili e un supporto centrale in alluminio. Le opzioni di connettività sono eccellenti, anche se manca il sintonizzatore TV digitale ATSC 3.0 integrato nei modelli della serie LG G3. Forse non si tratta di un progresso straordinario rispetto al C2 dell'anno scorso, ma LG ha realizzato un altro successo con il C3 OLED.

LG C3 OLED: prezzo e uscita

OLED83C3: 5.499€

OLED77C3: 3.999€

OLED65C3: 2.999€

OLED55C3: 2.199€

OLED48C3 1.599€

OLED42C3: 1.499€

La serie LG C3 è il modello di fascia medio-alta nella serie di TV OLED del marchio, e si colloca tra il top di gamma LG G3 e il TV economici LG B3. In Italia la serie LG C3 è disponibile all'acquisto dalla fine di marzo 2023.

LG C3 OLED: specifiche

Swipe to scroll horizontally Screen type: OLED Frequenza di aggiornamento: 120Hz Supporto HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG Audio: Dolby Atmos, DTS Smart TV: webOS 23 Porte HDMI: 4x HDMI 2.1

Gli ingressi del pannello posteriore includono quattro porte HDMI 2.1 montate lateralmente (una con eARC), un'uscita digitale ottica e una connessione per l'antenna. (Image credit: Future)

LG C3 OLED: funzioni

Interfaccia smart TV webOS23

Dolby Vision, HDR10 e HLG

HDMI 2.1 con 4K 120Hz, VRR e ALLM

LG C3 è un TV ricco di funzionalità, con un ottimo mix di funzioni per gli appassionati di cinema e i gamer. L'interfaccia proprietaria webOS 23 di LG per smart TV è la soluzione ideale e offre molte delle migliori app di streaming, tra cui Netflix, NOW, Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus, Paramount Plus, Youtube TV e Spotify.

È possibile utilizzare AirPlay 2 per trasmettere video all'LG C3 da un dispositivo iOS, il TV è dotato di Alexa integrato per il controllo vocale e funziona anche con gli assistenti Siri e Google.

Il nuovo chip Alpha9 Gen6 di LG viene utilizzato per l'elaborazione delle immagini sui televisori della serie C3, che hanno una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il supporto HDR si estende a Dolby Vision (Dolby Vision IQ), HDR10 e HLG, ma non al formato HDR10+.

Le quattro porte HDMI 2.1 dei TV della serie C3 supportano l'ingresso 4K 120Hz, la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), la modalità Auto Low Latency (ALLM) e il canale di ritorno audio migliorato (sull'ingresso 2). Sui modelli OLED 2023 di LG debutta anche una nuova funzione HDMI chiamata Quick Media Switching (QMS). Se utilizzato con una sorgente che supporta anch'essa la funzione QMS, come ad esempio uno streamer Apple TV 4K, il C3 è in grado di adattarsi perfettamente ai cambiamenti di frame rate video per evitare momentanei blackout dello schermo quando si cambia programma.

Punteggio funzioni: 5/5

LG C3 forse non sarà il TV OLED più luminoso in circolazione, ma le prestazioni sono ugualmente ottime anche in una stanza ben illuminata. (Image credit: Future)

LG C3 OLED: qualità dell'immagine

Ottima luminosità

Neri profondi con ombre dettagliate

Dettaglio dell'immagine eccellente

Con LG C3 impostato in modalità Filmmaker HDR, il picco di luminosità ha misurato 830 nit, mentre era di 670 nit in modalità Standard. Si tratta di un leggero miglioramento rispetto al C2 dell'anno scorso, anche se non è decisamente all'altezza dell'aumento di luminosità del 70% che LG dichiara per la sua nuova serie di punta G3 rispetto agli OLED più economici come la serie B3. La serie G3 utilizza un componente ottico chiamato Micro Lens Array, insieme a un nuovo algoritmo di aumento della luminosità chiamato META, per ottenere questa elevata resa luminosa, che è uno dei motivi per cui i modelli della serie G3 hanno un prezzo significativamente più alto rispetto ai modelli C3.

Il bilanciamento dei colori di LG C3 nella modalità predefinita Filmmaker è risultato molto accurato, con valori Delta-E (il margine di errore tra la sorgente del modello di test e ciò che viene visualizzato sullo schermo) pari o inferiori a 3 per la maggior parte della gamma di luminosità. La copertura del DCI-P3 (lo spazio colore utilizzato per la masterizzazione dei Blu-ray 4K e delle uscite cinematografiche digitali) è stata del 98,9%, mentre la copertura del BT.2020 è stata del 74,7%. Si tratta di risultati eccellenti, tipici dei migliori TV OLED.

La luminosità del televisore è risultata perfettamente adeguata anche per la visione diurna e, con le luci abbassate, l'immagine ha presentato un contrasto particolarmente incisivo.

Guardando la serie TV Netflix 1899 con il TV impostato sulla modalità immagine Dolby Vision Cinema Home, le scene buie hanno regalato neri infinitamente profondi, con abbondanza di dettagli nelle ombre. Le scene in movimento hanno rivelato un'immagine perfettamente nitida e priva di rumore, con un'eccellente delineazione dei toni della pelle delle persone sullo schermo.

Passando a qualcosa di più incisivo in termini di Dolby Vision HDR, abbiamo guardato qualche scena di Elvis. Le luci del palcoscenico sullo sfondo si sono accese in modo drammatico e i dettagli degli abiti sono stati resi alla perfezione. I colori accesi apparivano brillanti senza essere eccessivi.

Abbiamo provato anche la funzione HDR Expression Enhancer e, sebbene abbia funzionato come avrebbe dovuto per aumentare dinamicamente la luminosità e i dettagli, abbiamo preferito lasciarla disattivata. In effetti, le prestazioni di base dell'LG C3 sono così buone che non c'è molto da regolare.

Punteggio qualità dell'immagine: 4.5/5

Il Quick Menu di LG C3 consente di accedere rapidamente alle impostazioni più utilizzate, e può essere personalizzato in base alle vostre esigenze. (Image credit: Future)

LG C3 OLED: qualità del suono

2.2 canali

Supporto Dolby Atmos e DTS

Modalità Wow Orchestra

Il C3 dispone di un sistema di speaker integrati a 2.2 canali e supporta i formati Dolby Atmos e DTS per un audio immersivo.

È presente la classica selezione di funzioni audio come Musica, Cinema, Sport e così via, ma quella che funziona meglio per la maggior parte dei contenuti è AI Sound Pro. La qualità audio del C3 è abbastanza nella media per un televisore: le voci hanno una qualità un po' sottile e non ci sono molti bassi. I dialoghi sono comunque chiari e il suono può raggiungere livelli elevati se si alza il volume.

Una nuova funzione di LG, Wow Orchestra, consente di combinare l'uscita degli speaker integrati del televisore con una soundbar Dolby Atmos LG. Abbiamo provato il TV insieme alla soundbar SC9, un modello progettato specificamente per il TV C3 che viene fornita con una staffa per montarla direttamente sui TV della serie C3 da 55, 65 e 77 pollici (oltre che sui modelli della serie C2 con le stesse dimensioni dello schermo).

Dopo aver selezionato l'opzione Wow Orchestra dal menu rapido del televisore, abbiamo subito scoperto che non era plug-and-play, con un ritardo audio tra la soundbar e i diffusori integrati del televisore che creava eco. Tuttavia, nel menu delle impostazioni avanzate è presente una voce per risolvere il problema e, una volta regolata, l'eco è scomparso. Abbiamo anche riscontrato che, con la modalità AI Sound Pro selezionata sul TV, gli speaker integrati del televisore restituivano un suono metallico quando era selezionata l'opzione Wow Orchestra. In questo caso il rimedio è stato il passaggio alla modalità audio Standard, che abbiamo utilizzato per il resto del test.

Una volta sistemato tutto, Wow Orchestra ha funzionato molto bene per espandere il campo sonoro in Dolby Atmos. La soundbar SC9 a 3.1.3 canali offriva già un grande miglioramento rispetto all'audio integrato del televisore, ma la combinazione dei due ha reso il suono ancora più coinvolgente e sensibilmente più forte.

Punteggio qualità del suono: 3.5/5

Il supporto di LG C3 in alluminio è molto solido e ha un bel design. (Image credit: Future)

LG C3 OLED: design

Nuova struttura in fibra composita, più leggera

Supporto in alluminio posizionato centralmente

Telecomando Magic Remote

La serie LG C3 ha una struttura in fibra composita più leggera rispetto ai TV OLED C2 dello scorso anno. Il pannello è sottile, anche se leggermente più ingombrante rispetto al G3. Il supporto centrale in alluminio incluso ha un bell'aspetto e fornisce un solido sostegno al televisore.

Oltre ai quattro ingressi HDMI 2.1, il C3 dispone di una presa RF, una porta Ethernet, un ingresso mini-jack RS-232 e tre porte USB di tipo A.

Il telecomando Magic Remote di LG controlla un puntatore sullo schermo che vi permette di cliccare sulle app e sulle opzioni di menu e può essere utilizzato per scorrerle. È dotato di un microfono incorporato per i comandi vocali di Alexa o Google Assistant e di pulsanti di accesso rapido per Netlix, Prime Video, Disney Plus. L'uso del Magic Remote è un'esperienza molto diversa rispetto a quella di un tipico telecomando per TV, ma ci si abitua rapidamente.

Punteggio design: 4.5/5

Le nuove modifiche apportate all'interfaccia della smart TV webOS 23 di LG includono schede rapide con temi basati su giochi, musica, smart home e altro ancora. (Image credit: Future)

LG C3 OLED TV: smart TV

Interfaccia smart TV webOS 23

Quick Card tematizzate

Il Quick Menu rende più facile modificare le impostazioni

L'interfaccia della smart TV webOS 23 di LG ha un aspetto gradevole e semplificato, e ora la pubblicità è stata rimossa. Nella parte inferiore dello schermo è presente una serie di applicazioni, il cui ordine può essere modificato o posizionato automaticamente selezionando la modalità di modifica intelligente che le ordina in base alla frequenza di utilizzo.

Una nuova caratteristica dell'interfaccia smart di LG è rappresentata dalle Quick Card, con opzioni per la smart home, il gaming, la musica e così via. Home Hub per esempio consente di configurare i dispositivi smart home per il controllo tramite il televisore, mentre Game permette di accedere alle selezioni Nvidia GeForce Now e Utomik cloud gaming.

Quando si preme il tasto asterisco sul telecomando, sul lato sinistro dello schermo compare un menu rapido. Questo consente di cambiare facilmente le modalità e le impostazioni dell'immagine, di modificare l'uscita e le impostazioni del suono e di accedere al menu per ottimizzare le impostazioni gaming.

Le impostazioni avanzate del televisore per l'immagine e l'audio sono semplificate e facilmente accessibili dal menu rapido.

Punteggio smart TV: 4.5/5

La Game Dashboard del C3 consente di regolare in modo semplice e rapido le impostazioni relative al gioco. (Image credit: Future)

LG C3 OLED: gaming

Supporto per moltissime funzioni gaming

Nvidia GeForce Now e Utomik per il cloud gaming

Modalità Game Optimizer con il menu Game Dashboard

La serie C3 è ben equipaggiata per il gaming, con supporto 4K 120Hz, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro e Nvidia G-Sync. Quando la modalità immagine Game Optimizer è attiva, è possibile accedere al menu Game Dashboard che consente di regolare le impostazioni in modo da ottimizzarle per il gioco a cui si sta giocando.

Sia Nvidia GeForce Now che Utomiksono accessibili dalla scheda di gioco nell'interfaccia smart del C3, consentendo di accedere a un'ampia gamma di titoli per il gioco basato su cloud.

Con il TV in modalità Game Optimizer e l'impostazione Low Latency attivata, abbiamo misurato un input lag di 9,2 ms (modalità Boost): un risultato eccellente che colloca certamente il C3 tra i migliori TV per il gaming.

Punteggio gaming: 5/5

Il telecomando Magic Remote di LG offre opzioni di controllo punta e clicca e di scorrimento per navigare nei menu e nell'interfaccia del televisore. (Image credit: Future)

LG C3 OLED TV: verdetto

Costo simile al C2 dello scorso anno

Ottime prestazioni e funzioni per il prezzo

Miglioramenti significativi all'interfaccia

Il valore complessivo di LG C3 dipende in ultima analisi da ciò che ci si aspetta da un televisore e da quanto si è disposti a pagare per un modello che soddisfi tali aspettative.

Dal punto di vista delle prestazioni, il C3 corrisponde all'incirca a quanto visto con il C2 dell'anno scorso. L'elaborazione dell'immagine è migliorata e ne consegue un leggero aumento del picco di luminosità e del contrasto. Anche l'interfaccia WebOS ha ricevuto importanti modifiche per semplificarla, e ci sono utili aggiunte come le Quick Card per accedere ai giochi, al controllo della smart home e ad altro ancora.

Chi cerca un televisore con una fantastica qualità dell'immagine e una gamma completa di funzioni troverà il C3 un TV dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Punteggio complessivo: 4.5/5

(Image credit: Future)

Dovrei comprare LG C3 OLED TV?

Compratelo se...

Volete un ottimo TV per guardare i film Grazie ai neri profondi e dettagliati e ai colori ricchi, i TV OLED sono perfetti per guardare i film e l'LG C3 eccelle in questo campo. Gli ultimi miglioramenti dell'immagine introdotti consentono di ottenere il meglio dai film in 4K con HDR.

Volete un ottimo TV per il gaming Con il supporto 4K 120 Hz, VRR e ALLM, oltre al supporto FreeSync Premium Pro e Nvidia G-Sync, i TV OLED C3 sono un'opzione perfetta per i giochi di nuova generazione. Inoltre, grazie a Nvidia GeForce Now e Utomik, è possibile usufruire di opzioni di gioco basate sul cloud.

Non volete spendere troppo La serie LG G3 di LG rappresenta i modelli di TV OLED di punta per il 2023 e si dice che questi nuovi modelli offrano una luminosità maggiore rispetto alla serie C3. Tuttavia, data la combinazione di prestazioni, caratteristiche e valore del C3, si tratta di un'eccellente opzione di fascia media.

Non compratela se…

Volete l'OLED più luminoso che ci sia LG G3 offre sicuramente una luminosità di picco più elevata rispetto al C3.