Amazon Prime Video: cos'è, come funziona, quanto costa

Se vi siete appena risvegliati da una capsula criogenica o se, semplicemente, vi state affacciando solo adesso al mondo dello streaming, con questo articolo vogliamo introdurvi a uno dei più popolari servizi che potrete trovare sulla rete.

Lanciato nel lontano 2006 come Amazon Unbox, il servizio di streaming ha cambiato nome nel 2011 diventando Amazon Instant Video. Nel settembre del 2015, invece, si è trasformato in Amazon Video e, infine, nel 2018 ha assunto il nome con cui tutti noi lo conosciamo anche qui in Italia, ovvero Prime Video .

Che cos’è Amazon Prime Video?

In sostanza, un servizio di streaming in abbonamento vi consente di guardare contenuti audiovisivi offerti all’interno di una libreria. Questa può cambiare nel tempo, con prodotti che vengono aggiunti e altri che invece vengono rimossi, magari al termine del periodo di licenza concordato dall’azienda che eroga il servizio oppure perché il contenuto non è più richiesto dal pubblico.

Di solito, questi servizi, fra cui possiamo citare ad esempio Netflix , Disney Plus , Hulu, Now TV, Infinity e molti altri, offrono un mix di serie TV, film e contenuti per bambini (serie e lungometraggi animati), ma anche documentari, musical e altro.

Alcuni dei colossi più importanti, proprio come Amazon e Netflix, offrono anche prodotti originali, che possono essere film, serie, documentari o altri speciali.

Quanto costa Amazon Prime video?

Prime Video è un servizio di streaming offerto da Amazon in abbonamento. In sostanza, pagando € 36 all’anno, avrete accesso alla piattaforma, tramite app su Smart TV, smartphone, tablet e PC. Ma il prezzo include molte altre cose, oltre film e serie TV. L’abbonamento Amazon Prime si può pagare mensilmente o una volta l’anno.

Con il vostro account Prime, avrete accesso all’intera libreria di contenuti, che potrete guardare in qualsiasi momento, mettere in pausa e anche riprendere su un dispositivo diverso. Ad esempio, potrete guardare un episodio della vostra serie preferita sul TV, interrompere la visione e riprendere dal punto esatto in cui avete premuto stop sul tablet. Una funzione utile soprattutto se dividete gli schermi con altri membri della vostra famiglia o altri conviventi.

L’abbonamento Amazon Prime Video include anche le spedizioni gratuite sugli ordini Amazon, l’accesso in anteprima alle offerte speciali dell’Amazon Prime Day, spazio di archiviazione su Amazon Drive, alcuni libri gratuiti tramite Amazon Prime Reading e diverse ore di musica gratis tramite Amazon Prime Music (un’estensione di Music Unlimited). E potrete anche caricare le vostre foto su un Amazon Photos. Sono davvero parecchie cose per 36 euro l’anno.

Film e serie TV su Amazon Prime Video

Il catalogo di Prime Video si aggiorna costantemente ed è ricchissimo di contenuti originali e non. Spesso si può anche provare l’imbarazzo della scelta, ma c’è da dire che ogni singolo appassionato di cinema, serie tv e documentari potrà trovare qualcosa di interessante da guardare o riscoprire.

Elencare il catalogo completo in questa sede è praticamente impossibile, sia per l’immenso numero di titoli disponibili, sia per il fatto che ne vengono aggiunti sempre di nuovi.

Per questo motivo, vi consiglieremo solo un paio di esempi che vale la pena guardare e che potrebbe aiutarvi a decidere di abbonarvi.

Originali Amazon

(Image credit: Amazon)

Amazon produce da tempo serie e film originali, alcuni dei quali sono davvero degni di nota.

Fra i film vi consigliamo Cena con Delitto, un divertente giallo ispirato alle opere di Agatha Christie (e al gioco Cluedo), candidato ai Golden Globes 2020 .

Prime offre anche alcune serie originali che si stanno distinguendo per la loro qualità, tanto da essere ormai molto popolari fra il pubblico. Fra queste vi segnaliamo The Boys , una serie tratta dal fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson che capovolge del tutto il mondo dei supereroi, con molta ironia e violenza. Se amate i fumetti, non perdetevela!

Se invece volete qualcosa di più leggero e piacevole, La fantastica signora Maisel potrebbe fare al caso vostro, con momenti spassosi e romantici.

Grandi classici

Se invece volete riguardare una serie televisiva che avete amato, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Da X-Files a Buffy, potrete davvero fare un tuffo nel passato!

Anche il catalogo dei film non è da meno, con capolavori come Il Miglio Verde, Lo Squalo e molti dei film anni ‘80 con cui molti di noi sono cresciuti, fra cui Navigator e Howard e il destino dell’universo, ma davvero non basterebbe un intero portale per indicarli tutti!

Insomma, chiunque può davvero trovare la propria fetta di divertimento.

Dispositivi compatibili

(Image credit: Amazon)

Potrete godervi i contenuti di Prime Video in tanti modi, fra cui:

Fire Tv : vi basta collegarlo al TV, configurarlo e il gioco è fatto

: vi basta collegarlo al TV, configurarlo e il gioco è fatto Smart TV e lettori Blu Ray: se non è già installata, cercate l’app tramite il servizio del vostro dispositivo

e lettori Blu Ray: se non è già installata, cercate l’app tramite il servizio del vostro dispositivo Console di gioco

Fire Tablet

e molto altro…

Infine, potrete guardare Prime Video contemporaneamente su tre dispositivi diversi usando lo stesso account, l’ideale se avete una famiglia numerosa e con gusti diversi!