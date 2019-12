I migliori film su Amazon Prime Video

Amazon Prime forse è una piattaforma più conosciuta per le sue serie TV originali come The Tick e Good Omens, ma c'è anche una grande selezione di film che viene rinfrescata molto spesso per accontentare i gusti più disparati.

Le ultime novità approdate su Amazon Prime Video in occasione di Halloween includono Cujo, film horror tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, 31, un horror-slasher firmato dal regista e cantante Rob Zombie e Il Labirinto del Fauno, film intenso sospeso tra il drammatico e il fantastico di Guillermo del Toro.

Netflix è il principale rivale di Amazon Prime per il quantitativo di nuovi film e di contenuti originali ma Amazon se la cava bene a mantenere il catalogo ricco di grandi classici, film d'azione e film pluripremiati.

Il problema è riuscire a ritagliarsi abbastanza tempo per spulciare il catalogo alla ricerca delle opzioni migliori, che spesso non sono inserite nella sezione ''Film aggiunti di recente''.

Naturalmente ci sono anche tanti film su Prime Video che sono vera e propria spazzatura, o semplicemente noiosi o mediocri. C'è qualche chicca, ma bisogna scavare per trovarla.

Ecco perchè abbiamo deciso di fare noi il lavoro sporco. Abbiamo controllato tutti i film offerti dal catalogo Prime Video, scegliendo i contenuti che vale la pena guardare.

Image Credit: Amazon Prime (Image credit: Amazon Prime)

Abbiamo selezionato molti film che si possono vedere senza costi aggiuntivi con l'abbonamento Amazon Prime su Prime Video. Ci sono sia uscite recenti che grandi classici senza tempo, oltre a film adatti a tutta la famiglia.

Sappiamo che servizi per lo streaming come Netflix e Amazon Prime Video possono trasformare un piccolo momento di relax per la visione di un film in ore e ore di navigazione attraverso il catalogo per scegliere l'opzione migliore. Ricordatevi che su Prime Video potete trovare molte proposte vincenti, ma dovete stare attenti ai film di serie B che non vale la pena vedere nemmeno mentre cercate di smaltire i postumi di una sbornia la domenica mattina.

Anche se sappiamo che ogni tanto vi piace cedere al vizio di scorrere oziosamente i vari titoli solo per il piacere di farlo, abbiamo creato questa lista dove potete trovare ciò che di meglio ha da offrire Prime Video.