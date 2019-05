I migliori film su Netflix: i migliori film da guardare a maggio 2019

Poco tempo fa Netflix era l'unica piattaforma streaming di qualità. Ma ormai la competizione diventa sempre più sfrenata. Amazon sta producendo serie TV sempre più interessanti e servizi come Disney+ e Apple TV Plus potrebbero cambiare per sempre la vostra concezione di piattaforme streaming.

Ma, almeno per ora, Netflix continua ad essere la nostra preferita per metterci in pari con tutti i migliori film e le migliori serie TV. Ci sono varie ragioni a favore della nostra preferenza, come ad esempio l’interfaccia molto intuitiva, la modalità offline, i contenuti originali, l’ampio catalogo di film e soprattutto il fatto che Netflix sia una piattaforma costantemente aggiornata con i migliori contenuti che possiate desiderare.

Ogni giorno Netflix aggiunge al catalogo uno o due film, e ogni settimana ce ne sono almeno tre o quattro di nuovi che vale la pena guardare. Questa è la caratteristica che porta Netflix su un altro livello rispetto ad Amazon Prime, che al di là di qualche contenuto interessante presenta per lo più film mediocri.

Maggio è stato un altro mese iniziato in modo fantastico. Sono usciti su Netflix un nuovo thriller con Bryan Cranston chiamato The Infiltrator, il molto atteso Interstellar e, altri film come District 9 e The Judge e vari debutti di serie TV come Dead to Me, Undercover e The Society.

Questa settimana non si parla d'altro che del thriller distopico Snowpiercer, con la partecipazione del buon vecchio Capitan America (Chris Evans) in un ruolo piuttosto diverso. Quando avrete guardato Snowpiercer, vi aspetta un altro thriller fantascientifico che vi terrà col fiato sospeso: La Ragazza che Sapeva Troppo.

Cosa c’è di nuovo su Netflix nel mese di marzo? Questo mese ce n'è per tutti i gusti. Il film per cui siamo più emozionati è il thriller distopico Snowpiercer, con la partecipazione del buon vecchio Capitan America (Chris Evans) in un ruolo piuttosto diverso. Da guardare c’è anche Highwayman, il film originale Netflix che segue le vicende di Kevin Costner e Woody Harrelson nei panni di due detective texani nel loro tentativo di catturare Bonnie e Clyde. Se state cercando qualcosa di più leggero, vi consigliamo ''Voglio una Vita a Forma di Me'', con Jennifer Aniston nei panni della mamma della protagonista. Oppure potete dare un'occhiata a Unicorn Store, film in cui compare Brie Larson sia nel cast che alla regia. Image credit: Marvel Studios

È un’ottima cosa che Netflix tenga il catalogo di film sempre aggiornato con titoli recenti e pluripremiati. Però questo flusso costante di gran bei film significa anche che molti di noi sprecano parecchio tempo a scorrere tutti i titoli che la piattaforma offre.

Spesso, come ben sapete, quella che in psicologia viene chiamata ‘stanchezza da decisione’ (ossia il dilemma che ci viene imposto dalla necessità di scegliere tra tanti contenuti di qualità) finisce solo per causare un gran senso di frustrazione.

Nel tentativo di porre fine a quella che noi chiamiamo ‘stanchezza da Netflix’, abbiamo creato per voi una lunga lista dei migliori film che Netflix Italia offre al momento. Avete capito bene, potrete finalmente dire basta allo scorrimento infinito dei titoli disponibili e all’ansia indotta dalla paura di aver scelto il film sbagliato.

Abbiamo intenzione di aggiornare la lista con i migliori titoli del momento almeno una volta a settimana per assicurarci di essere sempre al passo, in modo che voi possiate trovare facilmente i contenuti di tendenza disponibili su Netflix in tempo reale.

Se siete già abbonati a Netflix, saprete sicuramente che ci sono anche molti titoli mediocri. Se avete tempo solo per guardare il meglio dei contenuti disponibili, non sprecate minuti preziosi per fare ricerche stancanti tra ciò che il catalogo Netflix ha da offrire. Vi conviene piuttosto affidarvi direttamente alla nostra guida.

Per rendervi la vita più facile (e per rendervi ancora più difficile staccarvi da Netflix) abbiamo suddiviso più di 40 titoli in categorie, che siamo sicuri soddisferanno anche i più esigenti. Ce n’è per tutti i gusti, dai film indie agli horror, e dai film per bambini ai documentari.

Assicuratevi di controllare i nostri aggiornamenti di tanto in tanto. A differenza delle serie TV, che sembra rimangano disponibili più a lungo, i film tendono ad andare e venire più velocemente. Buon divertimento!