Nuovi film Netflix 2022: tutti i film originali da vedere in streaming

Non capita spesso di avere un'anteprima sull'intero catalogo annuale di un servizio streaming, ma stavolta l'azienda ha condiviso tutti i nuovi film Netflix in arrivo sulla piattaforma nel 2022. E, lasciatecelo dire, la selezione è impressionante.

E non stiamo parlando di poche novità. A febbraio, in una conferenza stampa, l'azienda ha svelato che verrà rilasciato un nuovo film Netflix a settimana fino al 31 dicembre, per un totale di 71 film.

Di seguito potete trovare maggiori dettagli sui film più promettenti che arriveranno prossimamente, insieme al trailer, una breve descrizione, la data di uscita e le immagini promozionali. Quest'anno possiamo aspettarci grandi novità tra i migliori film Netflix!

The Adam Project

Data di uscita: 11 marzo

Nell'ultimo film di Shawn Levy (il regista di Free Guy - Eroe per gioco), il pilota di caccia Adam Reed (Ryan Reynolds) atterra per sbaglio nel 2022 e unisce le forze con il se stesso di 12 anni e il suo futuro papà per salvare il futuro e fare pace con il passato. Siete confusi?

Windfall

Data di uscita: 18 marzo

Lily Collins e Jesse Plemons interpretano marito e moglie in una giovane coppia: una volta arrivati nella casa di villeggiatura, scoprono un uomo che vi si è introdotto con l'intento di derubarli. Netflix descrive questo film come un thriller dal sapore hitchcockiano, quindi ci aspettiamo una sorta di dramma psicologico.

Granchio nero

Data di uscita: 18 marzo

Noomi Rapace (Prometheus, Lamb) è la protagonista di questo thriller d'azione svedese, ambientato in un mondo post apocalittico distrutto dalla guerra. Durante un lungo e rigido inverno, sei soldati partono per una missione sotto copertura attraverso un lago ghiacciato, rischiando la vita per trasprtare un carico misterioso che potrebbe porre fine alla guerra.

The Gray Man

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Quando il mercenario più qualificato della CIA, la cui identità è segreta, svela involontariamente alcuni oscuri segreti dell'ente, un ex-collega psicopatico mette una taglia sulla sua testa dando inizio a una caccia all'uomo internazionale. Il film è diretto dai famosi registi Marvel Joe e Anthony Russo, e nel cast troviamo Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas.

Knives Out 2

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Nel seguito di Knives Out, il popolarissimo crime thriller di Rian Johnson, Daniel Craig torna nei panni del detective Benoit Blanc. Stavolta è in viaggio verso la Grecia per risolvere un nuovo mistero intricato.

Day Shift - A caccia di vampiri

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Jamie Foxx veste i panni di un papà che fa il manutentore e vuole garantire un buon stile di vita alla sua arguta figlia. Il lavoro che svolge come addetto alla pulizia delle piscine nella scintillante valle di San Fernando, però, è solo una copertura: l'uomo infatti fa parte di un'Unione internazionale per la caccia e l'uccisione di vampiri. Curioso, a dir poco.

Enola Holmes 2

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Enola Holmes (Milly Bobby Brown), ormai detective "a noleggio" come il suo famoso fratello, accetta il suo primo caso per ritrovare una ragazza scomparsa. L'ombra di una cospirazione molto pericolosa richiede l'intervento di alcuni amici e dello stesso Sherlock per districare il mistero.

Pinocchio di Guillermo del Toro

Data di uscita: da definire

L'acclamato regista Guillermo del Toro reinventa il grande classico di Collodi che tutti conosciamo. Si tratta di uno stravagante musical in stop-motion, che seguirà le avventure del disobbediente e dispettoso Pinocchio, alla ricerca del suo posto nel mondo. Dal trailer l'atmosfera sembra particolarmente inquietante.

The Mother

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Su questo film sappiamo solo qualche informazione generica: si tratta di un thriller in cui un'assassina letale (Jennifer Lopez) esce allo scoperto per proteggere la figlia a cui aveva rinungiato anni addietro. Un cambio di rotta per la Jennifer Lopez che conoscevamo nelle commedie romantiche, ma sembra interessante.

Me Time

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Kevin Hart, Mark Wahlberg e Regina Hall sono i protagonisti di questa commedia diretta da John Hamburg, in cui un papà casalingo trova finalmente un po' di tempo per se stesso per la prima volta dopo anni, mentre moglie e figli sono assenti. Colta la palla al balzo, si ritrova con il vecchio migliore amico per un finesettimana selvaggio che rischia di mettere a repentaglio la sua vita.

Spiderhead

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

In un futuro non troppo lontano, due giovani detenuti fanno i conti con il loro passato in una struttura gestita da un brillante visionario che sperimenta sui prigionieri alcuni farmaci in grado di alterare le emozioni. Il film si basa su un articolo del The New Yorker di George Saunders, e nel cast troviamo Chris Hemsworth e Miles Teller.

Slumberland

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Una giovane ragazza scopre una mappa segreta che la porta nel mondo dei sogni di Slumberland. Con l'aiuto di un eccentrico bandito (Jason Momoa), attraversa sogni e rifugge incubi, nella speranza di poter incontrare nuovamente il suo papà.

We Have a Ghost

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Christopher Landon, direttore di Auguri per la tua morte, è il creatore di questa sinistra avventura familiare con Anthony Mackie e David Harbour. Dopo aver trovato un fantasma di nome Ernest che infesta la loro nuova casa, Kevin e la sua famiglia decidono di farci amicizia e farlo diventare celebre sul mondo del web.

The Mothership

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

The Mothership è un'avventura fantascientifica che segue le vicende di Sara Morse (Halle Berry) un anno dopo che suo marito è misteriosamente scomparso dalla loro fattoria. Quando scopre l'esistenza di uno strano oggetto extraterrestre sotto la proprietà, Sara e i suoi figli partono alla ricerca del padre e marito scomparso, determinati a scoprire la verità.

Carter

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Dopo avere perso la memoria, l'agente Carter (no, non quello che pensate voi) subisce un'imboscata e si ritrova in una missione esplosiva e ricca di misteri irrisolvibili. Il film è diretto dal noto regista Jun Byung-gil e il protagonista è Joo Won, quindi ci sono tutte le carte in regola per un thriller con i fiocchi.

Hustle

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Dopo aver scoperto un giocatore dal talento eccezionale ma con un passato turbolento, un talent scout del basket (Adam Sandler) si impegna per portare lo sportivo negli USA senza l'approvazione della squadra. Contro ogni aspettativa avranno l'opportunità di provare che hanno ciò che serve per entrare nell'NBA.

La scuola del bene e del male

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

In questa favola moderna, Sophie e Agatha sono due amiche per la pelle che si ritrovano su due fronti opposti dopo il loro ingresso in una scuola di magia dove giovani eroi e malvagi vengono addestrati per proteggere l'equilibrio tra bene e male. Il film si basa sull'omonima saga letteraria di Soman Chainani e nel cast troviamo Charlize Theron, Kerry Washington e Laurence Fishburne.

The Good Nurse

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Sospettosa che un collega sia responsabile di alcune morti misteriose tra i pazienti, un'infermiera mette a rischio la propria vita per scoprire la verità in questo thriller avvincente basato su fatti realmente accaduti e documentati in un libro di Charles Graeber. I protagonisti sono interpretati da Eddie Redmayne e Jessica Chastain.

End of the Road

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Dopo aver perso il lavoro e diventata vedova da poco, Brenda porta la sua famiglia dalla parte opposta del Paese per iniziare una nuova vita nel deserto del New Mexico. Senza alcun aiuto, sono costretti a imparare a difendersi quando diventano il bersaglio di un killer misterioso. Le stelle di questo film sono Queen Latifah e Chris "Ludacris" Bridges.

Wendell & Wild

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Dalle menti di Henry Selick e Jordan Peel arriva questa avventura animata in stop-motion in cui due fratelli demoni fuggono dall'oltretomba per arrivare nel regno dei vivi, sfidando le leggi della vita e della morte.

You People

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

Una nuova coppia e le rispettive famiglie si ritrovano a studiare le dinamiche familiari e dell'amore moderno tra culture in conflitto, aspettative sociali e differenze generazionali.

Il mostro dei mari

(Image credit: Netflix)

Data di uscita: da definire

In un'epoca in cui creature terrificanti popolano i mari, i cacciatori di mostri marini vengono celebrati come eroi, e nessuno di loro è amato tanto quanto il grande Jacob Holland. Quando la giovanissima Maisie Brumble sale di nascosto sulla sua nave leggendaria, il cacciatore si ritrova costretto a collaborare con un'alleata inaspettata. Insieme iniziano un'epica avventura in acque inesplorate per entrare nella storia. Questa avventura animata è diretta dal pluripremiato regista Chris Williams (Oceania, Big Hero 6).

Matilda

Data di uscita: da definire

Matilda racconta la storia di una ragazzina straordinaria che, armata di arguzia e fervida immaginazione, prende il coraggio e fa tutto ciò che è in suo potere per cambiare la sua storia. Nel cast troviamo Emma Thompson, Lashana Lynch e Stephen Graham.

Spaceman

Data di uscita: da definire

Un astronauta viene mandato al confine della galassia per raccogliere della misteriosa polvere intergalattica. Nello spazio, Jakub scopre una notizia che manderebbe la sua vita terrena in pezzi, oltre alla presenza di una misteriosa creatura sulla navicella.