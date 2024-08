Umbrella Academy S04, finale spiegato: chi muore, se ci sarà una stagione 5 altre risposte

Does The Umbrella Academy save the day in the Netflix series' final season?

Seguono spoiler completi sulla quarta stagione diThe Umbrella Academy.

La quarta stagione di Umbrella Academy è finalmente approdata su Netflix - e, con essa, la storia della famiglia Hargreeves è giunta al termine. A più di cinque anni dal debutto della prima stagione, la serie di successo si è ufficialmente conclusa e sono sicuro che anche voi avete gli occhi lucidi come me per la sua conclusione incredibilmente dolceamara.

Per quanto sia triste nel vedere una delle migliori serie di Netflix finire per sempre, non posso ancora arrabbiarmi troppo. So che avete grandi domande che vi frullano in testa riguardo alla stagione finale di The Umbrella Academy, quindi farò del mio meglio per rispondere.

Gli spoiler sulla quarta stagione seguono immediatamente, quindi leggete la mia spoiler-di The Umbrella Academy stagione 4 e poi guardatela su uno dei migliori servizi di streaming al mondo se non siete ancora al passo. Altrimenti, preparatevi a una serie di spoiler superpotenti proprio... ora!

Chi muore nella quarta stagione di The Umbrella Academy?

So long to the Hargreeves siblings... (Image credit: Netflix)

Tecnicamente, un sacco di persone. Il Cleanse - la mostruosa entità simile a un blob nata dalla fusione dei corpi di Ben Hargreeves e Jennifer - si scatena in tutta la città, uccidendo chiunque si metta sulla sua strada. Se la famiglia Hargreeves non la ferma, continuerà a crescere in modo esponenziale e a consumare il mondo intero.

Per essere più precisi, gli otto personaggi principali dello show - cioè i fratelli Hargreeves dotati di superpoteri - sono le vittime più degne di nota. Nonostante Ben, gli altri sette compiono l'estremo sacrificio non solo per salvare la situazione per la quarta volta, ma anche per ripristinare la linea temporale originale che esisteva prima della loro nascita.

Come rivela Five Hargreeves al gruppo, devono morire per fermare il ciclo infinito di eventi apocalittici e reset universali. In sostanza, sono anomalie della linea temporale che non avrebbero dovuto essere create. Infatti, è stata la sostanza nota come calendula, rilasciata nell'universo da Sir Reginald Hargreeves - alias l'essere extraterrestre che diventa il loro padre surrogato emotivamente freddo - a portare alla loro nascita soprannaturale il 1° ottobre 1989.

Come apprendiamo nell'episodio 4 della stagione 4, la calendula è stata creata dalla moglie di Reginald (e collega aliena) Abigail. Dopo aver sintetizzato con successo la particella, però, Abigail ha inconsapevolmente creato anche un altro elemento - chiamato durango - che, se mescolato con la calendula, provoca una reazione chimica a catena fisica e irreparabile e un inevitabile evento di estinzione. Considerateli come la versione di questo franchise della materia e dell'antimateria ma, invece di annullarsi a vicenda, la loro combinazione provoca la distruzione della vita così come la conosciamo.

I fratelli Hargreeves pagano il sacrificio estremo per salvare l'universo una volta per tutte (Image credit: Netflix)

Non viene spiegato completamente, ma Jennifer è l'unico individuo il cui corpo contiene durango. In ogni caso, è l'infatuazione di lei e Ben a far sì che il durango di lei e la calendula di lui si fondano per creare il Purificatore.

In ogni caso, per fermare il Purificatore e ripristinare la linea temporale originale, i fratelli Hargreeves devono lasciarsi consumare dalla ripugnante mostruosità carnosa. Secondo Cinque, la loro calendula annullerà il durango del Purificatore, ponendo così fine a un altro evento apocalittico e ripristinando l'universo originale, ma a costo della loro vita. Nessuno ricorderà il loro sacrificio, perché tecnicamente non è mai avvenuto.

Lila inizialmente rifiuta di unirsi ai suoi fratelli e sorelle perché vuole tenere al sicuro i suoi genitori e i suoi figli. Tuttavia, il piano di Cinque funzionerà solo se saranno tutti consumati dal Purificatore, quindi, se Lila non rinuncerà alla sua calendula e non perirà insieme ai suoi fratelli, il reset della linea temporale non avverrà. Lila si rende subito conto che questo è l'unico modo per proteggere i suoi figli, quindi li lascia insieme ai suoi genitori su uno dei treni della metropolitana che viaggiano nel tempo (sapendo che saranno al sicuro) prima di ricongiungersi ai suoi fratelli nella fatiscente casa della famiglia Hargreeves.

In piedi, in cerchio, il gruppo porta la calendula al centro del petto. Mentre la Purificazione inghiotte la casa della famiglia, si salutano in modo straziante (e umoristico) prima di essere consumati dalla Purificazione.

La famiglia Hargreeves ha ripristinato la linea temporale originale nella quarta stagione di Umbrella Academy?

Mission accomplished! (Image credit: Netflix)

Sì, la linea temporale originale non solo è stata ripristinata, ma l'ampio cast di personaggi di supporto dellaUmbrella Academy ha riavuto le sue vite normali.

Nell'ultima scena del finale della quarta stagione, vediamo una serie di volti familiari impegnati in numerose attività in un parco assolato. La famiglia di Lila e la figlia di Allison vengono viste giocare con le bolle di sapone, tirare calci a un pallone e godersi un picnic. Nel frattempo, gli Svedesi - gli assassini dai capelli biondi della seconda stagione - si intravedono mentre si lanciano un frisbee.

In un altro angolo del parco, l'ex agente della Commissione Temps Hazel e la commessa del negozio di ciambelle Agnes camminano su un sentiero con le loro biciclette a pedali, Grace - la mamma della famiglia Hargreeves - si occupa di un bambino in una carrozzina e l'Handler (il tirannico leader della Commissione Temps) si sta preparando per andare a correre mentre risponde a una telefonata. Infine, gli altri dipendenti della Commissione temporanea Herb e Dot giocano a backgammon su una panchina del parco mentre qualcuno (non riesco a capire chi sia) abbozza il loro ritratto su un taccuino.

In questo toccante montaggio del cast mancano alcuni personaggi di rilievo, tra cui Cha-Cha di Mary J Blige, Eudora Patch di Ashley Madekwe, Sissy Cooper di Marin Ireland e Harlan Cooper di Justin Paul Kelly/Callum Keith Rennie. È comunque bello vedere che molti dei personaggi di supporto della serie sono tornati per dare un senso di chiusura ai loro personaggi.

Cosa è successo a Reginald e Abigail nella quarta stagione di The Umbrella Academy?

What becomes of The Umbrella Academy's two resident aliens? (Image credit: Netflix)

La risposta breve è che sono morti. Non li vediamo divorati dal Purificatore alla fine dell'atto centrale del finale della quarta stagione - la telecamera taglia via prima di vedere cosa succede - ma è lecito pensare che siano stati uccisi.

Tuttavia, poiché i fratelli Hargreeves fanno rivivere la linea temporale originale, questo non accade realmente. È probabile che Reginald venga rispedito nel suo mondo d'origine, in un'epoca precedente a quella in cui rilasciò Marigold nell'universo, dove vivrà il resto dei suoi giorni da solo. Come sappiamo dal quarto episodio di questa stagione (e come già accennato in altre stagioni), Abigail è morta di una malattia sconosciuta. Consumato dal dolore, Reginald rilascia Marigold in natura, mettendo così in moto l'intera storia di The Umbrella Academy.

I due non vengono più visti dopo che il Purificatore li ha uccisi, quindi è altamente improbabile che il reset della linea temporale abbia dato loro un lieto fine in cui Abigail è risorta. Solo per questo motivo, sospetto che Abigail soccomba ancora alla sua malattia e che Reginald viva un'esistenza solitaria sul suo pianeta natale.

Perché il "Secondo Ben" non è apparso nella quarta stagione di The Umbrella Academy?

Season 4 was never going to have two different versions of Ben Hargreeves (Image credit: Netflix)

Sospetto che questa sia una delle più grandi domande senza risposta della quarta stagione, a cui molti spettatori vorranno una risposta.

Per risolverla, dobbiamo ricordarci di ciò che è stato mostrato nella sequenza post-credits diThe Umbrella Academy della terza stagione. In essa vediamo quella che sembra essere un'altra versione di Ben Hargreeves, alias il Ben della The Sparrow Academy (chiamiamolo Sparrow Ben), presente nelle stagioni 3 e 4, e il Ben originale, che era un membro della Umbrella Academy ed esisteva come fantasma nelle stagioni 1 e 2.

Il Ben della scena post-credits della terza stagione - per il bene di questa spiegazione, chiamiamolo Ben 3.0 - non solo viene visto leggere un libro sulla ceramica su un treno della metropolitana coreana, ma sfoggia anche un aspetto completamente diverso da Sparrow Ben. Data la natura confusa delle molteplici linee temporali e degli universi alternativi dello show, i fan hanno immediatamente sospettato che Ben 3.0 fosse un'entità diversa da Sparrow Ben, il che ha portato alcuni spettatori a teorizzare che avremmo visto due Ben nella quarta stagione.

Two versions of Ben would have complicated matters, in my opinion (Image credit: Netflix)

Allora, perché Ben 3.0 non si è presentato? Perché lui e Sparrow Ben sono lo stesso personaggio. Parlando a Netflix Tudum dopo l'uscita della terza stagione nel luglio 2022, lo showrunner Steve Blackman ha parlato delle teorie dei fan su Ben 3.0: "Siamo chiari: quello è Ben Sparrow". Ecco la risposta.

Naturalmente, questo pone un'altra domanda: perché la quarta stagione non ha affrontato il motivo per cui Sparrow Ben era in Corea a leggere un libro di ceramica? Da quanto apprendiamo nel corso di questa stagione, Sparrow Ben ha inizialmente trascorso i sei anni (tra il finale della terza stagione e la prima del suo successore) come truffatore di criptovalute prima di essere catturato e mandato in prigione.

Quindi, cosa c'entra questo con il punto in cui lo ha lasciato lo stinger post-credits della terza stagione? Sospetto che Sparrow Ben fosse in Corea come parte del suo piano criminale globale. Per quanto riguarda il romanzo, forse è solo un appassionato segreto di ceramica. Ehi, non giudicatelo, tutti abbiamo hobby stravaganti.

Sloane Hargreeves appare nella quarta stagione di The Umbrella Academy?

If Sparrow Ben survived the season 3 timeline reset, why didn't Sloane? (Image credit: Netflix)

No. Genesis Rodriguez, che interpretava Sloane Hargreeves - l'unico altro membro dell'Accademia Sparrow che è arrivato al finale della terza stagione - non appare nella quarta e ultima stagione.

Questo pone un'altra grande domanda. Se Sparrow Ben è sopravvissuto al reset dell'universo nel finale della terza stagione, perché Sloane no? E se esistono più versioni di Cinque (come si vede nella scena del caffè nel terzo atto del finale di stagione), perché non esistono altre versioni di Sloane nel multiverso?

La risposta semplice è: non lo sappiamo. È probabile che sia esistita solo nella linea temporale della terza stagione, mentre lì era un'altra versione di Ben - cioè il Ben originale - che esisteva prima che ci venisse presentato il Ben Sparrow. Oppure lo showrunner Steve Blackman voleva che Justin H. Min, che interpreta Ben, facesse parte del cast principale della serie per tutte le quattro stagioni. Questo è un particolare filo della trama che non viene risolto prima della fine della serie.

Chi è la Phoenix Academy nella quarta stagione di The Umbrella Academy?

Un altro superteam dell'universo alternativo ha fatto il suo fin troppo breve debutto nell'episodio 4 (Image credit: Netflix)

Come la Sparrow Academy, la Phoenix Academy è solo la versione di un altro universo della Umbrella Academy. Sembra che nella loro formazione ci siano un paio di volti familiari: il leader dai capelli biondi sembra lo stesso attore che ha interpretato il giovane Luther nel flashback della quarta stagione, mentre l'individuo con gli occhiali da sole sembra essere una versione giovane di Fei, cioè uno dei membri dell'Accademia Sparrow.

Se non altro, è la conferma che Sir Reginald ha creato un'altra squadra di supereroi in un'altra dimensione. Purtroppo, visto il finale della quarta stagione, non vedremo questo gruppo protagonista di uno spin-off, quindi questo è l'unico sguardo che avremo sull'Accademia della Fenice.

C'è una scena mid-credits o post-credits nella quarta stagione di The Umbrella Academy?

Un colpo finale appropriato, anche se agrodolce, Netflix (Image credit: Netflix)

C'è una piccola scena mid-credits ben girata, ma, considerando che questa è la fine dell'intera serie, non c'è una scena post-credits che ne definisca la prossima stagione (di cui parleremo a breve).

Quindi, cosa ci mostra lo stinger di metà montaggio? Quando la telecamera si sposta dall'albero bianco che ha chiuso il finale della quarta stagione, vediamo otto splendidi fiori di calendula dispiegare i loro petali e rilasciare il loro polline nell'aria. È un cenno agrodolce a ciascuno dei fratelli Hargreeves che hanno appena dato la vita per salvare di nuovo l'universo e sembra suggerire che, sebbene non siano mai esistiti come entità umane dotate di superpoteri nella linea temporale originale, una parte di loro lo ha fatto. Non siamo noi a piangere, ma voi.

Quando uscirà la quinta stagione di The Umbrella Academy su Netflix?

Umbrella Academy. (Image credit: Netflix)

Non lo farà. La stagione 4 diUmbrella Academy è il capitolo finale dello show, quindi - per usare una terminologia metropolitana - la popolare serie di Netflix ha raggiunto la sua destinazione finale.

Nell'agosto del 2022, abbiamo riferito che The Umbrella Academy avrebbe incontrato la sua fine apocalittica con un quarto e ultimo capitolo. Parlando con The Hollywood Reporter dopo l'annuncio, lo showrunner Steve Blackman ha rivelato di aver sempre avuto in mente un arco di quattro stagioni per l'adattamento televisivo, motivo per cui non ci sarà una quinta puntata.

Considerato il finale della quarta stagione, non c'è nemmeno modo che una quinta stagione possa essere sorprendentemente autorizzata. I fratelli Hargreeves non sono mai esistiti, la linea temporale originale è stata ripristinata e l'apparentemente infinito ciclo di eventi che distruggono il mondo è stato messo a riposo. Il caso è davvero chiuso.