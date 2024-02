Nuovi film Netflix 2024 da vedere in streaming

Netflix ha in programma un grande 2024. Vedremo il ritorno di serie famose come la seconda stagione di Squid Game, la terza stagione di Bridgerton, la seconda stagione di The Diplomat, la quarta stagione di Umbrella Academy, Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice e Beverly Hills Cop: Axel F, oltre a nuove serie TV come Il problema dei 3 corpi e Avatar: The Last Airbender.

Il video qui sotto vi dà un'anteprima della vasta gamma di film che debutteranno su Netflix nel 2024. Ma se preferite sapere quali sono i film che ci entusiasmano di più e che secondo noi proprio non dovreste perdervi, di seguito troverete la nostra selezione.

Damsel

La star di Stranger Things Millie Bobby Brown quest'anno torna su Netflix nei panni di Elodie nel film Damsel, un'avventura fantasy in cui una principessa viene ingannata da un principe e rischia di diventare la cena di un terribile drago. Con il chiaro obbiettivo di sovvertire il vecchio stereotipo della damigella (damsel, per l'appunto) in pericolo, questa produzione originale si prospetta come un film ricco d'azione per tutta la famiglia. Il film dovrebbe arrivare su Netflix l'8 marzo 2024.

Hit Man

Basato su una strana storia vera, Hit Man di Richard Linklater sta già ricevendo recensioni entusiastiche per il suo mix di dark humor e azione. Glen Powell interpreta un sicario che si innamora di uno dei suoi clienti - un cliente che non conosce la verità sulla sua vera identità - mentre è sotto copertura, lavorando per la polizia. Alcune recensioni dicono già che questo è il film migliore della carriera di Linklater, il che è davvero un grande elogio.

Back In Action

(Image credit: Netflix)

Questa commedia d'azione vede come protagonisti Jamie Foxx, Cameron Diaz, Kyle Chandler e Glenn Close, con la Diaz che esce dal semi-pensionamento per la prima volta dal 2014. Non sono disponibili molti dettagli, ma sembra che il film parli di una donna che si è "ritirata" per sei anni per tornare più intelligente e forte che mai. Ritorna da dove? Ritirata da cosa? Nessuno lo dice. Ma la potenza delle star del cast annunciato finora ci spinge a non vedere l'ora di scoprirlo.

Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice

"Sta per prendere il via", dice Zach Snyder a proposito della seconda parte della sua epopea fantascientifica. Rebel Moon Parte 2, in arrivo ad aprile, promette di continuare la saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti mentre combattono a fianco del coraggioso popolo di Veldt contro l'intera forza del Regno. Aspettatevi una storia di umani coraggiosi che lottano contro probabilità quasi inimmaginabili.

The Union

(Image credit: Netflix)

In uscita ad agosto, The Union vede protagonista Mark Wahlberg nei panni di un operaio edile del New Jersey che si ritrova immerso in un mondo molto diverso quando la sua ex fidanzata, Halle Berry, lo recluta per una missione di intelligence americana ad alto rischio.