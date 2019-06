Le migliori serie TV Netflix (giugno 2019): serie TV da guardare tutte d’un fiato

Se siete stanchi della TV ordinaria e avete deciso di affidarvi ad una piattaforma che offre contenuti in streaming, scommettiamo che si tratta di Netflix. Tra le piattaforme streaming online, Netflix è senz'altro la più utilizzata. La piattaforma conta più di 140 milioni di abbonati in tutto il mondo, e Netflix assicura agli spettatori un'ampia scelta di serie TV e film di tutti i generi.

AGGIORNAMENTO: La tanto attesa terza stagione di Jessica Jones è arrivata su Netflix. È l’ultima serie TV rimasta della collaborazione tra Marvel e Netflix, dopo la sospensione di The Punisher e Daredevil, e secondo le prime recensioni si tratta di una stagione finale coi fiocchi. Abbiamo pensato che la seconda stagione non fosse all’altezza delle aspettative, ma Jessica è tornata in forma per la terza e ultima stagione. Godetevela!

Netflix offre una vasta scelta di serie TV, dalle classiche, vecchie sitcom e soap-opera ai contenuti originali Netflix, come Bojack Horseman, Orange is the New Black e l'eccentrica, brillante serie Russian Doll, tutte serie prodotte da Netflix.

Sono lontani i giorni in cui c'era una sola serie TV del momento di cui tutti parlavano, ora si può accedere a un vastissimo catalogo di contenuti uno meglio dell'altro, e nuove serie TV vengono aggiunte (o rimosse) quasi ogni giorno dal catalogo Netflix.

Netflix farà meglio a continuare ad aggiungere contenuti convincenti, perchè tra l’aumento di prezzi che potrebbe coinvolgere anche l’Italia e la competizione di altre piattaforme streaming come Disney+, c’è il pericolo che diventi la seconda scelta per chi è intenzionato a sottoscrivere un abbonamento per guardare contenuti online.

Però, per il momento, il grande interrogativo di tutti è: come sapere quindi quali serie TV vi vengono consigliate da colleghi con pessimi gusti e quali invece vale davvero la pena guardare?

Per aiutarvi nella scelta abbiamo creato per voi questa guida alle migliori serie TV disponibili su Netflix Italia. La guida viene aggiornata ogni settimana per stare al passo con le modifiche frequenti del catalogo Netflix. Potete consultare il box a sinistra per trovare facilmente le migliori serie TV Netflix divise per categoria: commedie, drammi, fantascienza, contenuti originali Netflix e molto altro. Oppure, potete continuare a leggere qua sotto per scoprire quali sono i contenuti in arrivo sulla piattaforma.

When They See Us è stata la serie più guardata di sempre sulla piattaforma. Image Credit: Netflix (Image: © netflix tv)

Nuove serie TV su Netflix

C'è un'ottima selezione di nuove serie TV che potete guardare ora su Netflix, inclusa la seconda stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ancora più bella e oscura della precedente, e una nuova stagione di Black Mirror , serie shock fantascientifica di Charlie Brooker.

Per ora troviamo che la serie TV migliore del mese sia When They See Us , la dura mini-serie drammatica di Ava DuVernay, che apre gli occhi in maniera efficace sul razzismo che dilaga negli Stati Uniti. Da quando è uscita all'inizio del mese, la serie è diventata la più popolare che sia mai arrivata sulla piattaforma, quindi guardarla è d'obbligo.

Su Netflix è arrivata anche l' ultima stagione di Jessica Jones , contenuto di alto livello che porta un nuovo nemico nella storia e un'esplorazione più approfondita del personaggio di Jessica.

La piattaforma streaming ha ormai raggiunto 139 milioni di iscritti , più della popolazione di Tokyo, Delhi, Shanghai, Sao Paolo e Mumbai messe insieme.

Ora che Apple ha la sua piattaforma streaming (Apple TV Plus) cambierà qualcosa per Netflix? Noi pensiamo di no, ma lo scopriremo più avanti.

Cosa arriverà prossimamente su Netflix?

Ci sono molti contenuti in arrivo anche nei prossimi mesi.

Aspettiamo la 3° stagione di GLOW per la fine dell’estate 2019 e i fan di Stranger Things saranno contenti di sapere che Netflix ha confermato l’uscita della tanto attesa 3° stagione per il 4 luglio 2019.

Sono stati rivelati altri dettagli su The Witcher. È stato confermato dall'azienda che l'adattamento di Netflix al libro e al videogioco omonimi uscirà prima della fine del 2019.

Ci sono anche molte grandiose serie TV che sono state rinnovate per un'altra stagione, come Bojack Horseman, The Crown, Lucifer e Sex Education, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle date di uscita.

Ora che Apple ha la sua piattaforma streaming ( Apple TV Plus ) e con l'arrivo di Disney+ la competizione inizia a diventare più feroce, riuscirà Netflix a mantenere il primato di miglior piattaforma streaming?

Queste sono alcune delle migliori serie TV che troverete su Netflix all'inizio del 2019:

Dark, 2° stagione - 21 giugno 2019

Stranger Things, 3° stagione - 4 luglio 2019

Orange is the New Black, stagione finale - 26 luglio 2019

GLOW, 3° stagione, giugno 2019

Disincanto, 2° stagione - 20 settembre 2019

The Witcher - prima della fine del 2019

Bojack Horseman, nuova stagione - data sconosciuta

The Crown, nuova stagione - data sconosciuta

Lucifer, nuova stagione - data sconosciuta

Sex Education, nuova stagione - data sconosciuta

Umbrella Academy, nuova stagione - data sconosciuta

Per saperne di più, leggete la nostra guida ai migliori film e serie TV in arrivo su Netflix

FAQ Netflix Italia: rispondiamo ad alcune domande

Quanto costa Netflix in Italia? Ci sono diversi tipi di abbonamento tra cui si può scegliere, dipende dal numero di dispositivi su cui volete guardare i contenuti contemporaneamente e dalla risoluzione, che può essere standard (SD), alta definizione (HD) o ultra alta definizione (UHD). I prezzi attuali sono i seguenti:

Piano di base – 7,99€ al mese – con l’abbonamento meno costoso potete usufruire della visione su un dispositivo alla volta in definizione standard e scaricare contenuti su un dispositivo mobile.

Piano standard – 10,99€ al mese – con questo abbonamento potete usufruire della visione su due dispositivi contemporaneamente in definizione HD e scaricare contenuti su due dispositivi mobile.

Piano Premium – 13,99€ al mese – con l’abbonamento più costoso potete usufruire della visione su quattro dispositivi contemporaneamente in definizione HD e UHD e scaricare contenuti su quattro dispositivi mobili.

Netflix specifica che la visione in HD e UHD è soggetta alle caratteristiche del dispositivo e alla qualità della connessione internet, e che non tutti i contenuti sono disponibili in HD o UHD.

Come posso avere un account Netflix gratuito? Netflix offre ai nuovi clienti un mese gratuito di prova. È sufficiente scegliere il tipo di abbonamento e il metodo di pagamento, e il primo mese di utilizzo non verrà addebitato.

Alla fine del periodo di prova, se desiderate continuare ad usufruire del servizio Netflix, vi verrà addebitata la quota prevista indipendentemente dalla quantità e dalle modalità di utilizzo del servizio.

Netflix vi invierà una notifica verso la fine del periodo di prova e, nel caso vogliate disdire l’abbonamento, sarete liberi di farlo in qualsiasi momento e non vi verrà addebitato niente.

Posso guardare in diretta i canali TV su Netflix? No, si possono guardare solo i film e le serie TV del’ampio catalogo Netflix. Se desiderate guardare canali TV in diretta potete provare Now TV , la Internet-TV di Sky.

Amazon Prime è meglio di Netflix? La risposta dipende da che film e serie TV volete guardare. Date un’occhiata alla nostra lista delle migliori serie TV disponibili su Amazon Prime Video per farvi un’idea di cosa potete trovare su questa piattaforma. Potete anche leggere la nostra recensione su Amazon Prime per ulteriori informazioni su cosa offre questo servizio.

Si può usufruire di Netflix gratuitamente con un abbonamento Sky Q? Non ancora. Sky ha annunciato da tempo l’integrazione di Netflix in SkyQ, e l’ha già attivata in alcuni paesi europei. In Italia tuttavia questo servizio non è ancora disponibile.