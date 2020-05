Le migliori serie TV su Disney Plus

Ora che Disney Plus è disponibile possiamo goderci tutto il suo catalogo, nella speranza che l’emergenza sanitaria globale non rallenti troppo le produzioni in corso.

Nonostante non abbia una libreria di serie TV grande e interessante quanto Netflix , su Diney+ potrete trovare comunque alcuni titoli interessanti, sopratutto se siete fan dei film di animazione o di Star Wars .

The Mandalorian , ad esempio, è una delle migliori serie TV attualmente disponibili, e i fan già bramano la seconda stagione in arrivo a ottobre.

Nel 2020 arriveranno anche spettacoli Marvel come Falcon, Winter soldier e WandaVision , attualmente in produzione. Arriverà un giorno in cui il catalogo di serie Disney+ sarà equivalente in qualità e lunghezza ai suoi film? Al momento non è così, anche se le produzioni originali stanno facendo una grande differenza.

Disney+ offre tantissime serie per i ragazzi, ma non dimentichiamo che per il resto della famiglia ci sono, ad esempio, tutte le 30 stagioni de i Simpson: è l’unica piattaforma che offre questo classico nella sua interezza.

Abbiamo raccolto le migliori serie che potete trovare su Disney+, e aggiorneremo questa speciale classifica ogni qual volta verranno aggiunti nuovi interessanti contenuti.

(Image credit: LucasFilm)

Star Wars: The Clone Wars

Dopo una campagna lunga un anno, è finalmente iniziata l’attesissima stagione finale di The Clone Wars.

La serie è stata in grado di tenere alta l’attenzione su Star Wars per molto tempo e corregge alcuni errori visti nei film grazie a una trama profonda e ricca di particolari. La serie è ambientata in una leggendaria galassia molto lontana che vi farà vivere un’esperienza leggendaria, ricca di azione e incrociatori spaziali.

Di certo con questa serie non rimarrete assolutamente a corto di contenuti di Star Wars, visto che avrete ben sette stagioni con cui passare il tempo in quarantena.

(Image credit: Lucasfilm)

The Mandalorian

The Mandalorian è, ad ora, il più grande successo di Disney Plus. Questo fantastica serie prodotta da Jon Favreau ci ha donato Baby Yoda e una fantastica interpretazione di Pedro Pascal, già conosciuto da molti grazie a Game of Thrones, nella parte del protagonista mandaloriano. Gli episodi difficilmente vanno oltre i 40 minuti ed offrono uno dei migliori live action degli ultimi anni.

(Image credit: Disney Plus)

Marvel's Runaways

Originariamente andato in onda sul servizio streaming di Hulu, The Runaways ha terminato la sue terza e ultima stagione l’anno scorso. Dai creatori di The OC, Hulu è un dramma per adolescenti davvero avvincente. Lo spettacolo è fantastico ed è basato su uno dei migliori libri Marvel mai scritti in cui dei bambini appartenenti a una società segreta criminale decidono di fuggire una volta scoperta la verità sui loro genitori.

(Image credit: Disney)

Forky Asks a Question

Lo spork animato che poneva domande esistenziali sul significato della vita in Toy Story 4 ora ha una serie tutta sua. Rispondendo a quesiti come “che cos’è l’arte?”, “che cos’è un amico?” e “che costa sono i soldi?” questa serie lascerà i vostri piccoli assolutamente estasiati.

(Image credit: Disney)

Timon & Pumba

L'amatissima e improbabile coppia composta da Timon e Pumbaa torna sugli schermi. I due vivranno tantissime disavventure nel corso di due stagioni ambientate in giro per il mondo e nella giungla. Gli eventi della serie si svolgono dopo gli avvenimenti del primo film de Il Re Leone e consentiranno ai più nostalgici di ascoltare di nuovo la mitica “Hakuna Matata” cantata da un facocero e un suricato.

(Image credit: Disney)

Il mondo secondo Jeff Goldblum

Jeff Goldblum saprebbe rendere avvincente anche una rubrica telefonica; è difficile trovare una figura più carismatica per una serie di documentari. Ogni puntata a tema presenta un mix di scienza, storia e connessioni improbabili. Ascoltando i suoi racconti sul gelato e le scarpe da ginnastica rimarrete attaccati agli schermi in attesa dell’arrivo della seconda stagione.

(Image credit: Disney)

Dietro le quinte dei parchi Disney: The Imagineering Story

Con la serie di documentari The imagineering Story, Disney ha cercato di includere nella sua piattaforma tutto il suo fantastico mondo portandovi alla scoperta delle attrazioni più iconiche e divertenti dei suoi parchi a tema.Grazie alla mini serie dalla durata di 6 ore potrete viaggiare con la fantasia all'interno di alcuni dei parchi divertimento più belli al mondo rimanendo comodamente incollati al vostro divano.

(Image credit: Marvel)

Marvel's Hero Project

Mentre aspettate il debutto dei grandi successi Marvel come Loki, potete intrattenervi con questa serie che narra le vicende di un giovane eroe della vita reale che ha avuto un’influenza positiva nella sua comunità.

Gli eroi del nostro mondo non hanno mantelli o superpoteri, ma Marvel ha comunque deciso di produrre dei fumetti sulle loro storie.

Pixar: tra la gente

Immaginate una candid camera in cui i personaggi della Pixar si muovono per il nostro mondo: questa è l’idea di Pixar: tra la gente. I personaggi dei film vengono ricreati in maniera brillante e scendono nelle strade mentre vengono registrate le reazioni dei passanti, un fantastico modo da parte di Pixar per passare alla live action.

(Image credit: Disney/Marvel)

X-Men

Probabilmente lo show televisivo che ha reso la marvel un colosso del grande schermo. Questo cartone arriva direttamente dagli anni ‘90 ed è stato un pioniere per come ha portato la narrazione fumettistica sulla TV per bambini. Un vero classico, davvero complesso e capace di offrire nuove interpretazioni alle classiche trame degli X-Men.

(Image credit: Disney/Marvel)

Ultimate Spider-Man

Indipendentemente dalla tua età, Disney+ sarà il paradiso se siete appassionati di Spiderman. Le avventure dell’uomo ragno degli anni ‘80 e degli anni ‘90 sono su questa piattaforma. La serie del 2012, tuttavia, è la migliore tra quelle create.

DuckTales

Negli anni ‘80 la Disney ci aveva abituato a cartoni davvero accattivanti: tra questi le avventure di Zio Paperone con i suoi nipoti Qui, Quo e Qua hanno sicuramente un posto speciale;per gli amanti del genere è disponibile anche il reboot del 2017 realizzato da David Tennant.

(Image credit: Disney)

I Simpson

La punta di diamante della 20th Century Fox è disponibile su Disney+. Tutte e 30 le stagioni dei mitici Simpson vi accompagneranno alla (ri)scoperta di Springfield.

La serie lunga 30 anni è in grado di evocare nostalgici ricordi nelle menti degli spettatori e si è dimostrata vitale per il successo di Disney+, al pari di Marvel e Star Wars. Non c’è dubbio, i Simpson sono davvero un buon motivo per abbonarsi.

(Image credit: Disney)

Crescere, che fatica!

Disney Plus vi riporta a scuola con questa sitcom anni ‘90. Milioni di spettatori sono stati attaccati allo schermo per imparare le lezioni di vita di Cory Matthews e i suoi amici. Tutte le sette stagioni sono disponibili su Disney+, insieme allo spin-off del 2014 Girl meets world.

(Image credit: Disney)

Gravity Falls

Se David Lynch avesse mai realizzato una versione per bambini di Twin Peaks, questa sarebbe Gravity Galls. La serie prende il nome da una bizzarra città dell’Oregon invasa da eventi paranormali e strane creature. Per quanto possa apparire spaventosa, il divertimento per i bambini è assicurato.

(Image credit: Disney)

I Muppet

Oltre a possedere Marvel, Pixar e Lucasfilm, Disney ha anche Kermit nel suo impero. Questa serie del 2015 è un viaggio rock dietro le quinte dello spettacolo in seconda serata Up Late with Miss Piggy.

Pur non rinunciando ai suoi celebri personaggi di feltro questo titolo è un po’ più cupo rispetto allo standard Muppet, ma estremamente divertente.

(Image credit: Disney)

Darkwing Duck

Venti anni prima di acquistare Marvel, Disney aveva i suoi supereroi con becco e penne. Elementi di Batman, Green Hornet e altri classici vengono mescolati in un cartone comico in cui Drake Mallard combatte il crimine nelle vesti del supereroe Darkwing Duck.

(Image credit: Disney)

Big Hero 6

Disney non ha mai prodotto un sequel cinematografico di Big Hero 6, ma non sarà nemmeno necessario farlo: questo cartone raggiunge lo scopo alla perfezione. Riunendo la maggior parte del cast originale, questo sequel torna a San Fransokyo per raccontare le avventure dell’adolescente Hiro Hamada e del suo simpatico robot Baymax.

Cosa ti dice il cervello?

(Image credit: National Geographic)

Tra illusioni ottiche, paradossi e scienza avrete a disposizione cinque stagioni in cui verrete ingannati continuamente da questa fantastica serie National Geographic. Il detto secondo il quale "I sensi sbagliano e il cervello semplifica la vostra percezione del mondo" non vi sarà mai più chiaro di così. In questi brevi documentari, l’unica certezza che avrete è che state guardando Disney+ (forse).

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Star Wars: Rebels

Questa serie di corti animati racconta il periodo antecedente agli eventi visti nel film della serie Alleanza ribelle.

Prodotta dal team di The Clone Wars e lunga quattro stagioni, offre una trama epica, bellissime astronavi ed alcuni dei personaggi più amati della saga.

Una delle serie più deludenti: Inhumans

Non tutto Disney+ è da premiare, ovviamente, e questa serie TV del 2017 è la prova che Marvel non ha sempre il tocco di Mida. Se non avete mai visto questa serie non allarmatevi, non c’è niente di eccitante nel guardare i processi e le tribolazioni di una famiglia reale aliena abbandonata sulla terra.