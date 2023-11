Come creare la perfetta postazione gaming (con i prodotti Lenovo Legion)

Scegliere i prodotti Lenovo Legion per il gaming significa entrare in un mondo di prestazioni straordinarie, design innovativo e tecnologie all'avanguardia, progettate specificamente per soddisfare i requisiti dei giocatori più esigenti. La filosofia di Lenovo è centrata sull'elevare l'esperienza di gioco, offrendo dispositivi che vanno oltre le aspettative.

I notebook Lenovo Legion possono affrontare i titoli di gioco più impegnativi in maniera fluida e reattiva. Dotati di processori Intel Core di ultima generazione e potenti GPU NVIDIA GeForce RTX, offrono prestazioni estreme e grafica di livello superiore.

I prodotti Lenovo Legion guardano al futuro del gaming: tecnologie all'avanguardia come l raffreddamento avanzato, la velocità di aggiornamento elevata e le funzionalità di connettività ultraveloce assicurano di essere sempre un passo avanti nella competizione.

Per completare il vostro ambiente di gioco senza rinunciare allo stile e alla qualità, cuffie, mouse e tappetini Lenovo sono progettati con la massima attenzione ai dettagli. Infine, l'attenzione di Lenovo alla sostenibilità è evidente nei dispositivi Legion, come nel caso del Lenovo Legion Pro 7i Gen 8, che utilizza materiali riciclati e polimeri organici per ridurre l'impatto ambientale. Lenovo si impegna non solo a fornire prestazioni eccezionali, ma anche a farlo in modo sostenibile.

Non scendete a compromessi per la vostra passione per il gaming: con Lenovo Legion otterrete il massimo in termini di prestazioni, design e sostenibilità, portando la vostra esperienza di gioco a un livello straordinario.

Lenovo Legion Pro 7i

Con Lenovo Legion Pro 7i Gen 8, il futuro del gaming è già qui: questo è il notebook gaming ottimizzato tramite IA più potente che possiate desiderare. Grazie alle prestazioni ottimizzate tramite intelligenza artificiale fornite dal Lenovo AI Engine+, entrerete nel mondo del gaming senza compromessi.

La tecnologia avanzata di raffreddamento Legion Coldfront 5.0 assicura che il sistema mantenga il massimo delle sue capacità anche durante le sessioni di gioco più intense.

Immergetevi in un'esperienza visiva straordinaria grazie allo schermo Lenovo PureSight da 16" con risoluzione WQXGA e frequenza di aggiornamento variabile per dare vita a ogni dettaglio.

Per chi desidera continuare a giocare senza interruzioni, la batteria da 99,9Wh vi permetterà di godervi ogni partita senza preoccuparsi della durata della batteria.

Lenovo LOQ15

L'eccezionale Lenovo LOQ è un notebook potente, progettato per elevare le vostre capacità nel gioco di squadra. Dotato dei processori Intel Core di tredicesima generazione e delle potenti GPU NVIDIA GeForce RTX, questo portatile da gaming offre velocità di esecuzione straordinarie per competere al massimo livello.

Le prestazioni sono ottimizzate grazie al Lenovo AI Engine+ e alla tecnologia NVIDIA Advanced Optimus, che garantiscono una reattività senza rivali. La conformità agli standard militari MIL-STD-810H, il design robusto con pannello posteriore sottile e le porte ad alte prestazioni rendono il Lenovo LOQ resistente e affidabile in ogni situazione.

Lo schermo WQHD luminoso da 15" con frequenze di aggiornamento elevate assicura un'esperienza immersiva eccezionale, mentre la tastiera ergonomica e un'espandibilità a prova di futuro completano il quadro per offrire un'esperienza di gioco al top.

Con i dispositivi Lenovo LOQ è possibile ottenere 3 mesi gratis di Xbox Game Pass, con l'accesso a oltre 100 videogame di alta qualità. Il sistema AI Engine+ di Lenovo è perfettamente ottimizzato per migliorare la vostra esperienza di gioco sfruttando i sensori.

Grazie al sistema di gestione termica avanzato, il Lenovo LOQ offre sessioni di gioco silenziose anche nelle situazioni più intense. La funzionalità Super Rapid Charge prolunga la durata della batteria, mentre l'audio Nahimic di SteelSeries rende l'esperienza complessiva ancora più coinvolgente.

Lenovo Legion M600 Gaming

Il mouse wireless Lenovo Legion M600 Gaming diventerà per voi un compagno di gioco affidabile di cui non potrete più fare a meno. Dotato di una batteria eccezionale, questo mouse offre fino a 200 ore di gioco con una singola carica da 2,5 ore, senza abbandonarvi neanche nelle sessioni di gioco impegnative.

Con la funzione di carica rapida tramite USB-C, bastano solo 10 minuti per ottenere fino a 10 ore di gioco: l'ideale per le situazioni in cui hai bisogno di una carica veloce per tornare rapidamente in azione.

Il design ergonomico del M600 assicura una presa comoda, adattandosi perfettamente sia ai giocatori mancini che a quelli destrorsi. Con una potenza massima di 16.000 DPI regolabili in tempo reale tramite un interruttore DPI, potete spaziare tra qualunque gioco con precisione e agilità.

Personalizzate la vostra esperienza con gli spettacolari effetti di luce a 16,8 milioni di colori in due zone LED configurabili. Inoltre, potete scegliere tra la connessione wireless a 2,4 GHz senza perdita di dati, il Bluetooth a bassa latenza o l'opzione USB-C cablata per un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Lenovo Legion Gaming Control L

Il tappetino per mouse Lenovo Legion Gaming Control L è un must-have per ogni appassionato di gaming.

La serie di tappetini Legion Gaming Control offre una superficie superiore con tessuto in microfibra ad alta densità, ottimizzata per il movimento del mouse a DPI ridotti. Il design sottile da soli 2 mm non solo garantisce uno spessore minimo sulla scrivania, ma facilita anche il trasporto. La base gommata antiscivolo assicura massima stabilità, scorrevolezza e precisione durante le sessioni di gioco.

Questo tappetino presenta un design con finiture intrecciate e un rivestimento superiore idrorepellente, resistente a versamenti di liquidi e cadute accidentali. Ottimizzato per movimenti con tracciamento di precisione e DPI ridotti, è la scelta ideale per i giocatori che cercano massima reattività e controllo.

Lenovo Legion H500 Pro 7.1

Le cuffie da gaming con audio surround Lenovo Legion H500 Pro 7.1 sono quello che ci vuole per completare un'esperienza di gioco immersiva con un audio di qualità professionale.

Queste cuffie sono l'accessorio essenziale per ogni appassionato di gaming: il design elegante della serie Legion si fonde con un audio surround 7.1 senza bisogno di driver, portando la vostra esperienza di gioco al livello successivo. Immergetevi completamente nei vostri giochi, musica o film preferiti, catturando ogni dettaglio con audio ottimizzato alla perfezione.

Le cuffie Legion H500 Pro 7.1 sono progettate per garantire il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco, grazie al loro design ergonomico e ai padiglioni auricolari avvolgenti. Con la scelta tra connessione 3,5 mm o USB per multipiattaforma, potete utilizzare queste cuffie su diverse piattaforme di gioco con la massima flessibilità.

Sperimentate un livello di immersione e qualità audio che solo Lenovo Legion può offrirvi, per vivere il vostro gioco preferito con un audio straordinario.

Lenovo Legion H300

Le cuffie da gioco stereo Legion H300 sono la soluzione definitiva per i giocatori che vogliono risparmiare senza scendere a compromessi sulla qualità. Con un design ergonomico e funzionalità avanzate, offrono un'esperienza audio straordinaria.

I driver da 50 mm permettono di immergersi completamente nel suono, riproducendo ogni dettaglio con chiarezza cristallina. L'audio è ottimizzato alla perfezione, con una gamma di frequenza che va da 20 Hz a 20 KHz, impedenza di 32 ohm e sensibilità di 96 dB, garantendo un suono eccezionale in ogni momento.

Il microfono passivo retraibile con cancellazione del rumore è progettato appositamente per i giocatori, assicurando comunicazioni chiare e nitide. Con Legion H300, ogni partita viene accompagnata da un audio avvincente.