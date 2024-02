I migliori router per il gioco nel 2024: Sconfiggere il lag e dominare il gioco online

L'improvviso calo di framerate e il lag influiscono sulle vostre prestazioni di gioco? Anche con gli smartphone da gioco più recenti, ci sono gravi problemi di latenza. Potrebbe essere il vostro router WiFi a causare tutti i problemi! Siete svantaggiati se non utilizzate un router per il gaming dedicato a dare priorità al vostro dispositivo (QoS), a fornire un'elaborazione veloce, a ridurre il lag e a fornire funzioni orientate al gaming.

Questo blog introdurrà i nostri lettori alle ultime tecnologie per migliorare le prestazioni di gioco e ridurre il lag. Quindi, elencherà tutti i router di gioco più recenti per aiutare i giocatori professionisti e competitivi a ottenere le massime prestazioni di gioco. Per prima cosa, costruiamo la nostra base di conoscenze!

Introduzione rapida alle tecnologie WiFi

Qualità del servizio (QoS)

I router dotati di QoS possono gestire la larghezza di banda della rete per alimentare un dispositivo, un'applicazione o un servizio. Ciò significa che il gioco e il dispositivo avranno la massima larghezza di banda disponibile, con conseguente riduzione del ping e del lag.

WiFi tri-band e dual-band

I router WiFi a banda singola stanno diventando obsoleti a causa della loro suscettibilità alle interferenze e alla congestione del segnale. Il WiFi dual-band e tri-band sono le ultime novità che aumentano semplicemente il numero di corsie su cui viaggiano i dati. È come avere una strada a due o tre corsie per il traffico.

Una doppia banda funziona con larghezze di banda di 2,4GHz e 5GHz. In confronto, un tri-band funziona con bande da 2,4GHz e due bande da 5GHz, migliorando le prestazioni di trasferimento dei dati.

Selezione dinamica della frequenza (DFS)

Un router con banda a 6GHz ha più canali disponibili per l'utilizzo del WiFi rispetto a una banda a 2,4GHz. Ciò consente a un router WiFi avanzato per il gioco di scansionare diversi canali per selezionare quello meno congestionato. Ciò comporta una minore interferenza da parte dei dispositivi vicini e una connessione Internet più stabile.

MU-MIMO

Multi-user, Multiple-Input, Multiple-Output è una tecnologia del WiFi da gioco più recente che garantisce a tutti i dispositivi collegati al router la stessa attenzione. Separa i flussi di dati per ogni dispositivo per una migliore ricezione e prestazioni più elevate.

WTFast

È uno sviluppo recente per i giocatori online competitivi. WTFast è dotato di una funzione che sta diventando parte integrante dei router di gioco. Funziona reindirizzando la rete per connettersi al collegamento più performante con il server di gioco a cui il computer sta accedendo. Riduce LAG, picchi di ping, jitter, rubberbanding e ping elevato.

I nostri criteri per la scelta del miglior router da gioco

Considerando le numerose scelte di router da gioco, volevamo che i nostri lettori ottenessero il prodotto migliore. Ecco i criteri che abbiamo stabilito per la selezione dei router nel nostro elenco:

Potete essere spendaccioni, amanti del budget o giocatori con un buon rapporto qualità-prezzo e trovare comunque un router WiFi adatto a voi nell'elenco.

Il router dovrebbe avere almeno la tecnologia dual-band.

Il numero di antenne deve supportare il MUMIMO.

Il QoS deve far parte delle sue capacità.

Può supportare o meno WTFast, che sta lentamente guadagnando quote di mercato.

I nostri premi rappresentano la rilevanza per il tipo di acquirenti.

Il processore WiFi deve essere sufficientemente robusto per gestire operazioni a lungo termine senza guasti.

I 5 migliori router da gioco del 2024

I router WiFi-7 sono appena arrivati sugli scaffali nel gennaio 2024. Il lancio dell'ultimo standard IEEE 802.11be, che raggiunge i 2,9 Gbps (a 320 MHz). Tuttavia, considerando il successo del predecessore e le minori possibilità che il WiFi-7 diventi presto economico, tuffiamoci nella nostra lista:

(Image credit: Tp Link)

TP-Link Archer GX-90 AX6600 Tri-Band Wi-Fi 6 Gaming Router Miglior router da gioco con caratteristiche orientate al gioco Standard: Wi-Fi 6 | Velocità WiFi: 6600 Mbps | Flussi: 8 | Processore: 1.5 GHz Quad-Core CPU Funzione Gaming Band con tecnologia DFS Canale ad alta larghezza da 160 MHz su un singolo flusso Capacità di formazione del fascio

Oltre all'aspetto aggressivo, il TP-Link Archer GX-90 funziona con una velocità di trasferimento dati di 4804 Mbps per tutte le piattaforme di gioco. Il router rileva automaticamente circa 47 titoli di gioco online, tra cui GTA VI, League of Legends, Call of Duty e altri titoli di punta. Inoltre, il software TP-Link fornisce un'analisi approfondita della rete con "Statistiche di gioco". L'unico inconveniente è che non supporta la più recente rete WiFi-6E, che offre canali più ampi per migliorare ulteriormente le prestazioni..

(Image credit: TP Link)

Router TP-Link Archer BE800 BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Miglior router da gioco WiFi-7 di punta Standard: Wi-Fi 7 | Velocità WiFi: 19000 Mbps | Flussi: 12 | Processore: CPU Qualcomm Networking Pro 1220 Quad-Core ARM Cortex-A73 Router WiFi-7 tri-band a 19 Gbps 8 antenne separate posizionate in modo ottimale Due porte 10G per la connettività cablata Ben 12 flussi di connessione

L'estetica premium e le prestazioni di punta fanno entrare il TP-Link Archer BE800 nella nostra lista dei migliori router di gioco di punta. Se siete professionisti del gioco che guadagnano soldi comprando e vendendo account di gioco, come quelli per Clash of Clans, League of Legends o un Vaccount Valorant , non scendete a compromessi sulle prestazioni; prendete in considerazione il BE800.

Può gestire fino a 100 dispositivi utilizzando i 12 flussi spaziali simultanei. Il router WiFi per il gaming supporta anche la tecnologia OFDMA e MUMIMO per un basso lag e un gioco online impeccabile. Se siete giocatori senza limiti di budget, il BE800 è la scelta ideale per una configurazione a prova di futuro.

(Image credit: Asus)

Asus TUF Gaming AX6000 Miglior router WiFi da gioco per rapporto qualità/prezzo Standard: Wi-Fi 6 | Velocità WiFi: 6000 Mbps | Flussi: 8 | Processore: 2.0 GHz Quad-Core Processor Stabilità testata a 6000 Mbps di velocità Dissipatore di calore in alluminio per prestazioni costanti Dual-Band a 2,4GHz e 5GHz 512 MB DI RAM

I giocatori che iniziano la loro carriera di gioco mobile possono utilizzare il router Asus TUF Gaming AX6000 per una latenza più bassa e un gioco senza lag. È il router WiFi da gioco con il miglior rapporto qualità-prezzo che utilizza 6 antenne con 8 flussi, consentendo la tecnologia MU-MIMO. Il WiFi-6 funziona a 160 MHz, mentre il WiFi-5 funziona a 80 MHz. Il funzionamento a queste frequenze garantisce un'interferenza minima e una migliore copertura.

(Image credit: Tenda)

Router Tenda RX27 Pro AX5700 Tri-Band Gigabit Wi-Fi 6E Miglior router da gioco WiFi-6E economico Standard: Wi-Fi 6E | Velocità WiFi: 5700 Mbps | Flussi: 4 | Processore: CPU quad-core Broadcom da 1,7GHz Sette canali a 160 MHz in più rispetto a WiFi-6 Prestazioni superiori in un ambiente congestionato Modalità Gaming dedicata per la prioritizzazione del traffico QoS per la gestione della larghezza di banda

Tenda mantiene un design simile ma introduce il WiFi-6E nel suo ultimo router economico Tenda RX27 Pro. Si tratta del miglior router da gioco WiFi-6E economico che include MU-MIMO, 1024QAM High Data Rate, ODFMA, BSS Color e tutte le nuove tecnologie associate al WiFi-6E. Si tratta di un router entry-level per il gioco in WiFi-6E, poiché le sue prestazioni a 6GHz sono inferiori a quelle di altri router WiFi dedicati al gioco. Tuttavia, nel complesso, è un eccellente router da gioco con un'estetica elegante.

(Image credit: D-Link)

Router mesh D-Link EXO|AX AX4800 WiFi6 Gigabit Miglior router WiFi da gioco di fascia media Standard: Wi-Fi 6 | Velocità WiFi: 4800 Mbps | Flussi: 4 | Processore: Processore triple-core da 1,3 GHz Connettività 4 Upstream e 4 Downstream Crittografia a 128 bit per la sicurezza Funzioni di controllo vocale con Alexa e Google Assitant Velocità di trasmissione del 25% superiore

D-Link utilizza un approccio semplice nel suo involucro del router, utilizzando esclusivamente plastica con indicazioni limitate. La sua capacità di fornire 4800 Mbps stabili consente la comunicazione simultanea con lo streaming TV 4K, i giochi, il download massiccio di file e i dispositivi IoT come telecamere, campanelli e sensori di sicurezza. Il suo potente processore Tri-Core offre una potenza sufficiente per gestire segnali WiFi-6 stabili con 4x4 MUMIMO.

Conclusioni

L'introduzione del WiFi-7 nel 2024 è massiccia. Sta portando a migliori prestazioni wireless su tutti i dispositivi. Tuttavia, la tecnologia è ancora premium e il rapporto qualità-prezzo è inesistente. Un giocatore mobile alla ricerca di un'esperienza di gioco a bassa latenza, alta velocità e basso ping può optare per WiFi-6 o WiFi-6E. Il router Asus TUF Gaming e il TP-Link Archer GX-90 sono campioni collaudati che abbiamo incluso nel nostro elenco per i giocatori più accaniti.

Per i giocatori ambiziosi, la decisione va oltre la semplice velocità. Un giocatore che si guadagna da vivere comprando e vendendo account di gioco, valuta, oggetti o potenziamenti attraverso mercati affidabili come Eldorado ha bisogno di una rete internet stabile. In questo caso, il vostro sostentamento dipende da prestazioni internet impeccabili. Considerate fattori come il budget e la sicurezza per il futuro, oltre ai vantaggi immediati delle opzioni attuali. Il nostro elenco vi fornisce le conoscenze necessarie per scegliere il router wifi campione per la vostra carriera sul filo della concorrenza. Ci auguriamo che attraverso il nostro elenco possiate trovare il miglior router WiFi da gioco per la vostra configurazione.

Immagine di copertina: nuclearlily