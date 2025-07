Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Eyes of Wakanda, la prossima serie animata firmata Marvel, debutterà quasi un mese prima del previsto. Inizialmente attesa per il 27 agosto, la miniserie uscirà invece l’1 agosto su Disney+.

Il progetto sarà composto da quattro episodi, tutti disponibili sin dal giorno del lancio. A differenza di altre produzioni animate dello studio, Eyes of Wakanda sarà ufficialmente canonica all’interno del Marvel Cinematic Universe, collocandosi dunque lungo la Sacred Timeline.

Marvel e Disney non hanno ancora rilasciato una conferma ufficiale, ma la notizia proviene da una fonte considerata affidabile. Restano in attesa eventuali aggiornamenti diretti dalle due aziende.

(Image credit: Marvel Television/Disney Plus)

Presentata come spin-off dell’universo di Black Panther, Eyes of Wakanda esplorerà più a fondo la storia dell’avanzatissima nazione africana attraverso quattro diversi periodi storici. Ogni episodio sarà autoconclusivo e avrà un protagonista diverso, tutti appartenenti agli Hatut Zeraze, un’élite di guerrieri-spie al servizio di Wakanda.

La loro missione sarà recuperare artefatti rubati e armi al vibranio in operazioni ad alto rischio, che metteranno in mostra il lato più strategico e segreto del regno.

La miniserie è stata creata e diretta da Todd Harris, con la partecipazione di Ryan Coogler, regista e sceneggiatore dei film Black Panther (2018) e Black Panther: Wakanda Forever (2022), entrambi candidati agli Oscar. Coogler figura anche tra i produttori esecutivi della serie live-action Ironheart e ha avviato i primi lavori su Black Panther 3.

(Image credit: Marvel Studios)

È raro vedere Marvel Studios anticipare l’uscita di un proprio film o serie. Più spesso, il colosso dei fumetti ha dovuto posticipare progetti a causa di fattori esterni – come la pandemia di Covid-19 – o per motivi produttivi. Un esempio recente è il rinvio di Avengers: Doomsday, inizialmente previsto per maggio 2026 e ora rimandato a dicembre dello stesso anno.

Per questo motivo, la decisione di anticipare Eyes of Wakanda all’1 agosto appare quantomeno insolita. La nuova data cade esattamente una settimana dopo il debutto cinematografico di The Fantastic Four: First Steps, ultimo film del MCU previsto per il 2025 e già tra i più attesi dell’anno. Come raccontato nella nostra recensione, si tratta di un progetto ambizioso che punta a rilanciare i Fantastici Quattro sul grande schermo con una produzione di alto profilo.

In genere, Marvel preferisce scaglionare le uscite per evitare sovrapposizioni che possano cannibalizzare l’attenzione del pubblico. Stavolta, invece, propone due progetti a distanza di pochi giorni, con il rischio che Eyes of Wakanda passi in secondo piano, nonostante si tratti di un prodotto canonico. Anche se destinati a piattaforme diverse – il film nelle sale, la serie su Disney+ – è probabile che molti fan preferiscano concentrarsi sul blockbuster dedicato alla "First Family", piuttosto che su uno spin-off animato privo di nomi altisonanti.

A livello di visibilità e appeal, First Steps gioca su un altro piano: vanta un cast di star affermate e gode dell’attenzione mediatica riservata ai grandi eventi cinematografici. Eyes of Wakanda, pur potendo contare su una produzione solida e su una narrazione interessante, rischia quindi di rimanere schiacciata tra un colosso annunciato e un calendario MCU già particolarmente affollato.