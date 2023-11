La seconda stagione di What If? Sta per arrivare su Disney Plus: trailer e data di uscita

La seconda stagione di What If...? ha finalmente una data di uscita e un trailer ufficiale!

Disney ha confermato che la seconda stagione di What If...? debutterà su Disney Plus venerdì 22 dicembre. Per celebrare l'evento natalizio, Marvel ha rilasciato un trailer ufficiale a dir poco spettacolare che anticipa il ritorno di Captain Carter e The Watcher dalla prima stagione, oltre alle storie multiversali - tra cui un episodio con un nuovo personaggio Marvel chiamato Kahhori - che dovrebbe comparire nella seconda stagione di What If...?.

Intanto godetevi il trailer:

Sapevamo già che What If...? sarebbe uscita prima della fine del 2023. All'inizio di novembre abbiamo scritto che la seconda stagione di Loki non sarebbe stata l'ultima serie televisiva Marvel dell'anno, poiché la seconda stagione di What If...? sarebbe arrivata in tempo per Natale. Ora lne abbiamo la conferma siamo lieti di annunciare che i fan del Marvel Cinematic Universe (MCU) potranno godersi la nuova stagione durante il periodo delle feste natalizie.



Ma non è tuutto! Marvel ha infatti rivelato che la serie appartenente alla Fase 5 sarà la prima a sperimentare un nuovo formato di programmazione.

Invece di far attendere i fan per un'intera settimana, le nuove puntate della seconda stagione di What If...?, composta da nove episodi, usciranno giornalmente tra il 22 e il 31 dicembre.

All new episodes of Marvel Studios’ #WhatIf are coming to #DisneyPlus on December 22.Unwrap one episode every day for nine consecutive days as our gift to you! pic.twitter.com/T4qOZ13RNdNovember 15, 2023 See more

La stagione 2 di What If...? sarà la prima delle due serie Marvel ad uscire con il nuovo formato. Echo, che arriverà su Disney Plus e Hulu il 10 gennaio 2024, avrà una programmazione in stile Netflix. I cinque episodi che la compongono verranno rilasciati tutti in un solo giorno.

Per ingannare l'attesa del lancio della seconda stagione di What If...?, Marvel e Disney hanno condiviso una sinossi che spiega la trama della serie:

"La seconda stagione di What If...? continua il viaggio di The Watcher che guida gli spettatori attraverso il vasto multiverso, introducendo volti nuovi e familiari in tutto il MCU", si legge. "La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di doppiatori che include una serie di star che riprendono i loro ruoli iconici".



Bryan Andrews (regista/produttore esecutivo) e A.C Bradley (capo sceneggiatore/produttore esecutivo) tornano a dirigere la seconda stagione dello show. Il presidente della Marvel Kevin Feige è, senza sorpresa, tra i produttori esecutivi di What If...?.