Film di Spider-Man in ordine cronologico: da Tobey Maguire a Tom Holland

Spider-Man, il supereroe di quartiere, è uno degli eroi Marvel più amati di sempre, tanto che Disney sta investendo molto sui sequel che lo riguardano e lo ha già inserito in diverse pellicole tra cui due film degli Avengers e l'ormai prossimo Doctor Strange nel Multiverso della follia.

Con il moltiplicarsi dei film dedicati all'Uomo Ragno, cresce anche la difficoltà nel comprendere l'ordine cronologico degli eventi.

Se guardando i primi 3 capitoli di Sam Raimi con Tobey Maguire è piuttosto facile stabilire un ordine temporale, ma i successivi film con Andrew Garfield e i più recenti capitoli della saga interpretati da Tom Holland non hanno fatto altro che confondere le idee dei fan.

Un po' come successo con gli altri film Marvel, sempre più numerosi e difficili da collocare in una linea temporale, anche i film dedicati a Spider-Man risultano piuttosto complessi da guardare in ordine senza conoscere il personaggio dei fumetti e le interpretazioni dei vari registi.

Crossover, reboot, spin-off e via dicendo, al momento si contano ben 8 film dedicati all'Uomo Ragno e la cifra sale a 11 se consideriamo gli altri film Marvel nei quali compare. Presto. Se invece contiamo le prossime avventure nel MCU e i film dedicati ai villan prodotti da Sony, il numero è destinato a salire a 19 entro il 2023 complicando ulteriormente le cose.

In questo articolo vi aiuteremo a collocare cronologicamente i film di Spider-Man offrendovi degli spunti interessanti su come guardare i film dell'Uomo Ragno in ordine cronologico, seguendo la trama o in ordine di uscita.

La scelta spetta solo a voi, iniziamo!

(Image credit: Sony)

Film di Spider-Man in ordine di uscita

Per cominciare iniziamo ad elencare i film dedicati a Spider-Man in ordine di uscita. Si parte dalla trilogia di Sam Raimi / Tobey Maguire che ha preso il via nel 2002, poi ci sono i due "Amazing Spider-Man" con Andrew Garfield del 2012 e 2014, e infine l'attuale Uomo Ragno, Tom Holland, già protagonista di 3 film dedicati al personaggio e coinvolto in diversi film della saga Avengers...

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Guardando i film di Spider-Man in quest'ordine potete farvi una bella idea di come l'amatissimo super eroe si sia evoluto sullo schermo. Del resto concentrarsi solo sui capitoli dedicati all'Uomo Ragno non basta a raccontare l'intera storia del Peter Parker di Tom Holland, dato che le sue vicende si intrecciano con quelle degli Avengers, e in particolare di Iron Man.

Passiamo quindi alla prossima opzione!

(Image credit: Sony / Disney / Marvel)

Spider-Man + Avengers in ordine

I recenti film Marvel, ovvero il Marvel Cinematic Universe (che chiameremo MCU), sono così popolari proprio perché intrecciano le storie di più personaggi per creare una trama complessa e molto più ampia. I film dell'Uomo Ragno con Tom Holland si riversano in questa miscela e, grazie agli eventi di No Way Home, hanno coinvolto anche gli altri Spider-Man interpretati da Maguire e Garfield.

Per comprendere il quadro completo delle vicende che interessano lo Spider-Man di Tom Holland e come questo sia diventato l'eroe che ora conosciamo, dovrete guardare qualche altro film dedicato al MCU. In teoria, a dire il vero, si dovrebbero guardare tutti i film Marvel del MCU per avere un'esperienza completa, ma per questo potete fare riferimento alla nostra guida su come vedere i film Marvel in ordine cronologico.

Se però volete concentrarvi solo su Spider Man, e in particolare sul Peter Parker interpretato da Tom Holland, questi sono i film essenziali da vedere.

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Captain America: Civil War (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

(Image credit: Sony)

Film di Spider-Man in ordine cronologico

Ok, è ora di entrare nel vivo delle cose. Da qui in poi ci rivolgiamo non solo agli spettatori, ma anche a coloro che hanno letto i fumetti di Spider-man. Questo perché, come alcuni di voi sapranno, Spider-Man è esistito in molteplici forme anche nei fumetti Marvel da cui proviene. C'è l'Uomo Ragno dell'universo "Ultimate", diverse versioni della Terra (Terra-9500, Terra-982, ecc ecc), e l'universo Terra-616 dove è apparso per la prima volta nella mente dei creatori Stan Lee e Steve Ditko.

Terra-616 rappresenta il "nucleo" dell'esperienza a cui molti dei film dell'Uomo Ragno si ispirano. È qui che è nato l'arco classico (morso dal ragno radioattivo, morte dello zio Ben, Peter si innamora di Mary Jane, e così via). I film prendono diversi elementi di queste prime storie, modificandole man mano, ma è comunque possibile tracciare un percorso ben definito che si snoda attraverso ogni variazione di Spider-Man che segue i passi tracciati dalla raccontata nei fumetti.

Un esempio? Peter Parker era innamorato di Gwen Stacey prima di innamorarsi di MJ, e quindi i film di Andrew Garfield, secondo questa metrica, vengono prima di quelli di Raimi e dei più recenti di casa Disney. Sia le cotte di Tobey Maguire che quelle di Tom Holland riguardano Mary Jane, ma nei film con Tom Holland è assente la storia delle origini (morso del ragno e morte dello zio), quindi i film di Tobey Maguire verrebbero prima in un'ipotetica linea temporale.

Non è una scienza perfetta, ma è un modo ragionato di guardare i film se si vuole seguire con maggiore precisione gli archi temporali del fumetto.

Probabilmente non è l'ordine più adatto per una prima visione, ma se avete già visto i film e volete rivederli nel giusto, è il migliore.

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

Captain America: Civil War (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

(Image credit: Sony Pictures / Marvel)

Film di Spider-Man in ordine: l'esperienza completa

In quest'ultimo paragrafo andremo a definire l'ordine di visione corretto considerando tutti i film nei quali compare Spider-Man.

Prima però proviamo a fare un po' di ordine. La storia cinematografica dell'Uomo Ragno è piuttosto travagliata, in gran parte a causa dei numerosi accordi in atto che vincolano le apparizioni del personaggio sullo schermo. Anche ora che Disney ha acquistato la Marvel, in realtà è la Sony che detiene i diritti sul personaggio di Spider-Man, acquistati in precedenza da Marvel quando era ancora un editore indipendente.

Questo è il motivo principale per cui c'è voluto così tanto tempo perché Spider-Man si unisse al MCU; ci sono voluti anni prima che venisse raggiunto un accordo per far apparire il personaggio in Civil War del 2016 e nelle avventure successive.

Del resto, questo accordo ha permesso a Sony di sviluppare storie alternative, non collegate direttamente al MCU. Sempre grazie a Sony abbiamo assistito all'uscita di alcuni spin off di alto livello come Spider-Man Into The Spider-Verse (che non dovreste assolutamente perdere) e l'ormai prossimo sequel, oltre a una serie di film dedicati ai villan più celebri come Venom.

Anche se i dettagli non sono ancora chiari, molti sono convinti che Sony stia cercando di costruire il proprio universo interconnesso dedicato a Spider-Man, mettendo insieme tutti questi filoni.

Non sappiamo se questo progetto prenderà davvero forma o meno, ma se nel frattempo volete guardare tutti i film dove appare Spider-Man in ordine, qui sotto trovate la lista completa che include anche i capitoli degli Avengers e gli spin-off, come anche i film dedicati ai cattivi prodotti da Sony.

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Captain America: Civil War (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Venom (2018)

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Morbius (April 2022)

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte uno) (Ottobre 2022)

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte due) (2023)

Kraven The Hunter (2023)

Into The Spider-Verse: Spider-Woman (Da definire)