Questo è il momento perfetto per una maratona Marvel Cinematic Universe (o MCU): Avengers: Endgame è un lontano ricordo e, dopo alcuni ritardi, la Fase Quattro inizierà alla fine di quest'anno, dando il via alla prossima serie di film sull’universo Marvel e persino ad alcuni programmi TV originali Disney Plus totalmente dedicati a MCU.

I film Marvel si apprestano a tornare nel 2020: Black Widow è in uscita a novembre e si tratta del primo anno in cui ci sarà un solo film basato su MCU dall’epoca di The Avengers nel 2012. Anche “Falcon e Winter Soldier” e “ WandaVision ” sono previsti per quest'anno, ma è possibile che le date di uscita possano subire slittamenti a causa dell’attuale crisi sanitaria. Dunque, una maratona cinematografica Marvel potrebbe far scorrere il tempo più velocemente, in attesa del ritorno dei vostri eroi preferiti.

L’ordine cronologico dei film Marvel non corrisponde a quello temporale di uscita: il primo film MCU, seguendo una scala temporale, è Capitan America: Il Primo Vendicatore, pellicola in cui Steve Rogers diventa Cap e sconfigge Teschio Rosso; tuttavia il primo film Marvel in ordine di uscita è Iron Man del 2008, che vede per la prima volta Robert Downey Jr vestire i panni di Tony Stark.

Crediamo che guardare i film Marvel in ordine cronologico sia propedeutico in termini di preparazione all’imminente Fase Quattro, che sarà caratterizzata dall’apparizione degli Eterni. Di seguito troverete elenchi di film Marvel sia in ordine cronologico che di uscita, nonché i migliori film MCU classificati in base ai punteggi degli utenti. Ad esempio, nel caso siate interessati alle sole pellicole che hanno gli Avengers come protagonisti, potrete decidere di saltare la visione di Thor: The Dark World. È anche un’occasione utile per scoprire quali film dell’universo Marvel sono disponibili su Disney Plus nel 2020.

Siete pronti? Diamo il via alla maratona cinematografica Marvel...

Come vedere i film Marvel in ordine cronologico

Se state cercando una timeline del Marvel Cinematic Universe (MCU), siete nel posto giusto. Potrete guardare i film Marvel in ordine cronologico, da Captain America: Il Primo Vendicatore a Spider-Man: Far From Home. Guardare le pellicole Marvel in questo modo vi permetterà di mettere più facilmente ogni tassello al posto giusto. Seguirete il Tesseract dagli anni '40 fino all’era degli Avengers, assisterete al primo incontro tra Carol Danvers e Nick Fury negli anni '90 e vedrete Thanos alle prese con la ricerca delle Gemme dell’Infinito.

Ecco quindi la lista dei film Marvel in ordine cronologico:

Captain America: Il Primo Vendicatore (ha luogo durante la seconda guerra mondiale)

Captain Marvel (ha luogo nel 1995)

Iron Man (ha luogo nel 2010)

Iron Man 2 (ha luogo dopo la fine di Iron Man)

L'Incredibile Hulk (non specificato, ma precedente agli Avengers)

Thor (ha luogo sei mesi prima di Avengers)

The Avengers (ha luogo nel 2012)

Iron Man 3 (ha luogo sei mesi dopo The Avengers)

Thor: The Dark World (post-Avengers, pre-Ultron)

Captain America: Winter Soldier (post-Avengers, pre-Ultron)

Guardiani della Galassia (ha luogo nel 2014)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (ha luogo dopo la fine del primo capitolo)

Avengers: Age of Ultron (ha luogo nel 2015)

Ant-Man (ha luogo nel 2015)

Captain America: Civil War (post-Ultron, pre-Infinity War)

Spider-Man: Homecoming (post-Civil War, pre-Infinity War)

Doctor Strange (ha luogo nel 2016)

Black Panther (ha luogo nel 2017)

Thor: Ragnarok (post-Ultron, pre-Infinity War)

Avengers: Infinity War (ha luogo nel 2017)

Ant-Man and The Wasp (periodo non specificato, ma probabilmente ambientato tra Infinity War e Endgame)

Avengers: Endgame (gli eventi iniziano nel 2017 e terminano nel 2022)

Spider-Man: Far From Home (post-Endgame)

La lista verrà presto aggiornata con i film Marvel che usciranno nel 2020 e nel 2021, come Black Widow e The Eternals, e le programmazioni originali Disney Plus, come The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision. Ad esempio, Black Widow è sicuramente ambientato dopo Captain America: Civil War, ma non è presente in elenco poiché la sua uscita è stata posticipata a novembre.

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Come vedere i film Marvel in ordine di uscita

L’elenco che troverete di seguito risulterà molto utile qualora vogliate vedere i film Marvel in ordine di uscita. Si parte con Iron Man del 2008 per arrivare al 2019, anno che ha visto il debutto di Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home. Guardare i film MCU in questo modo vi permetterà di compiere uno straordinario viaggio nostalgico e di vedere i miglioramenti in termini di qualità che hanno avuto luogo nel corso degli anni, grazie alla disponibilità di budget sempre maggiori.

Fase Uno

Iron Man (2008)

L'Incredibile Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: Il Primo Vendicatore (2011)

The Avengers (2012)

Fase Due

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardiani della Galassia (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase Tre

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Fase Quattro

Black Widow (6 novembre 2020)

The Eternals (12 febbraio 2021)

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli (7 maggio 2021)

Terzo film di Spider-Man, ancora senza titolo ufficiale (5 novembre 2021)

Thor: Love and Thunder (11 febbraio 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 marzo 2022)

Il futuro di Marvel Cinematic Universe

Black Panther 2 (6 maggio 2022)

Captain Marvel 2 (8 luglio 2022)

Film Marvel non meglio specificato (forse Ant-Man 3, 7 ottobre 2022)

Blade (data da definire)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (data da definire)

Film sui Fantastici Quattro, ancora senza titolo ufficiale (data da definire)

Film Marvel disponibili e in arrivo su Disney Plus nel 2020

(Image credit: Disney Plus)

Di seguito è riportato un elenco di film Marvel che è possibile guardare su Disney Plus in questo 2020. Vi facciamo notare che L’Incredibile Hulk e i due film di Spider-Man con Tom Holland non sono disponibili su Disney Plus, poiché la società cinematografica Universal detiene i diritti di distribuzione del primo, mentre Sony ha concluso le ultime due pellicole di Spider-Man in seguito a un accordo siglato con Disney. Per ora, dovrete acquistare questi film separatamente se volete una maratona di film Marvel completa.

Ecco la lista::

Iron Man

Thor

Iron Man 2

Captain America: Il Primo Vendicatore

The Avengers

Iron Man 3

Captain America: The Winter Soldier

Thor: The Dark World

Guardiani della Galassia

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Doctor Strange

Guardiani della Galassia Vol. 2

Captain Marvel

Avengers: Endgame

Thor: Ragnarok

Black Panther

Avengers: Infinity War

Ant-Man and the Wasp

Infine, ecco i contenuti originali Disney Plus basati sugli eventi che hanno luogo nell’universo Marvel (ad eccezione della serie animata What If...?). Non dimenticate che potrebbero esserci dei ritardi a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

The Falcon and the Winter Soldier (agosto 2020)

WandaVision (dicembre 2020)

Loki (primavera 2021)

What If...? (estate 2021)

Hawkeye (autunno 2021)

Ms Marvel (data da definire)

Moon Knight (data da definire)

She-Hulk (data da definire)

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

La classifica dei migliori film Marvel

Se non volete vedere tutti i film dell’universo Marvel, abbiamo stilato per voi una classifica in ordine di qualità, in base alle valutazioni ottenute dalle pellicole sul sito IMDB (Internet Movie Database). A sorpresa Captain America: Il Primo Vendicatore occupa le ultime posizioni, a differenza di Ant-Man and the Wasp che, a nostro avviso, meriterebbe di essere posizionato qualche gradino più in basso. Le valutazioni hanno subito qualche modifica di recente e, ora, Infinity War è in testa, sorpassando Endgame.

La lista dei migliori film Marvel secondo IMDB