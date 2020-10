Fast and Furious: come guardare i film della saga in ordine cronologico

Volete passare un weekend guardando un gruppo di scavezzacollo che rischiano la vita per vivere il loro sogno di libertà, tra inseguimenti in auto e incredibili scene di azione? La saga di Fast & Furious vi può offrire questo e molto altro. Probabilmente imparerete poco o nulla da questa serie di film pieni di adrenalina e dai suoi personaggi al limite del reale, ma cosa importa? La saga è nata per affascinare i patiti delle auto e dei film d’azione e non c'è un messaggio specifico, anche se nel corso dei film i membri della squadra dovranno fare i conti con l’età che avanza e pagare talvolta (spesso) il prezzo delle scelte sbagliate fatte nel loro passato.

La cosa più semplice e, forse, più logica per tutti è quella di guardare i film in ordine di uscita. Non c’è niente di male. Dal punto di vista automobilistico è la cosa migliore, poiché per quanto vengano profusi sforzi nel corso della serie, nel primo film (del 2001) si nota una presenza massiccia di auto sportive giapponesi anni 90, mentre con l’avanzare degli episodi i veicoli diventano via via più moderni (o antichi) e in alcune pellicole ci sono alcuni mezzi di trasporto che vanno ben oltre la classica muscle car tutta “bicipiti e NOS” dei primi film o dell’auto di importazione modificata da un tuning spesso pacchiano ed eccessivo.

I film di Fast and Furious in ordine di uscita

(Image credit: Universal Pictures)

Ecco la lista dei film, in ordine per data di uscita.

Fast and Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fast & Furious - Solo parti originali (2009)

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2017)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)

Fast & Furious 9 - The Fast Saga (previsto per il 2021)

Fast & Furious 10 (da confermare)

I film della saga di Fast and Furious hanno spopolato e nel corso di (ben) 20 anni, sono stati amati da più di una generazione di spettatori. Certo, riguardando oggi il primo film si nota forse un eccesso di ambizione, mista ad un po’ di ingenuità: alcuni passaggi sono un po’ troppo forzati e le situazioni avanzano una dietro l’altra come se seguissero un copione, con tagli veloci e chiusure di capitoli fin troppo affrettate. Al contrario, da metà della serie in poi il concetto di “guidiamo per sentirci liberi” viene meno, in favore di trame e situazioni che per quantità di azione non hanno molto da invidiare alla spy saga di Mission: Impossible. Quando il primo film di Fast and the Furious entrò nelle sale, i produttori probabilmente non si sarebbero aspettati di aver appena lanciato un franchise di oltre dieci film, in un continuo crescendo di avventura ed azione.

La storia comincia con dei ladri in incognito e un poliziotto infiltrato che si scontrano/incontrano e la trama è piuttosto semplice, visto che tutti i personaggi sono street-racers fanatici delle corse clandestine sulle strade di Los Angeles. L’oggetto del colpo era limitato ad un camion pieno di (oggi più che obsoleti) lettori DVD. Il film era un eccesso di scene di guida ad alto tasso di azione ed è stato modello per la serie di successo che tutti conosciamo oggi. Ovviamente non tutti i film della saga sono stati eccezionali, alcuni erano promettenti ma hanno lasciato un po’ di amaro in bocca e un grosso punto di domanda sopra la testa e questo è il motivo per la quale abbiamo realizzato anche una classifica per giudizio degli utenti. Vi sarà utile se non siete interessati a mantenere una continuità nella visione della saga e desiderate guardare i film uno alla volta, partendo dai migliori e lasciando per ultimi, o saltando del tutto, i peggiori.

I film di Fast and Furious in ordine di gradimento

(Image credit: Universal Pictures)

I seguenti punteggi rappresentano i voti degli udenti di IMDB, in ordine dal migliore al peggiore.

Fast & Furious 5 - 7.3

Fast & Furious 7 - 7.2

Fast & Furious 6 - 7.1

Fast and Furious - 6.8

Fast & Furious 8 - 6.7

Fast & Furious - Solo parti originali - 6.6

Fast & Furious: Hobbs & Shaw - 6.5

The Fast and Furious: Tokyo Drift - 6.0

2 Fast 2 Furious - 5.9

I film di Fast and Furious in ordine di svolgimento della trama

il quarto film della saga Solo parti originali avrebbe dovuto riprendere da dove Tokio Drift si era fermato, tuttavia il personaggio di Han, ucciso nel corso della terza pellicola, risulta essere ancora vivo e vegeto.

A quanto pare, Han ha deciso di viaggiare fino a Tokyo alla fine di Fast & Furious 6 e in seguito si scopre che l’agente e fuorilegge britannico Deckard Shaw, interpretato da Jason Statham ed entrato nella serie in Fast & Furious 6, era il pilota dell’auto che lo ha ucciso, mentre la scena in cui Toretto si presenta a Tokyo in realtà si svolge durante Fast & Furious 7. Stona un po’ che le auto in Tokyo drift siano piuttosto “millenial” mentre quelle di F&F 7 corrispondano maggiormente a quello che si potrebbe trovare in strada 10 anni dopo. E anche Dom, per quanto poco appaia, si vede benissimo che è di 10 anni più giovane.

L’idea che ci siamo fatti è che Han ha iniziato la sua carriera in F&F come un personaggio collaterale e che la sua vita sarebbe dovuta finire nel terzo film, ma in un capitolo particolarmente duro (per la saga) e pieno di personaggi negativi, tra cui alcuni esponenti della Yakuza (mafia) giapponese, si è rivelato essere un personaggio simpatico e positivo ed è stato dunque deciso di riabilitarlo per la pellicola successiva, creando un paradosso temporale che si può spiegare solo con le acrobazie di trama che avete appena potuto leggere.

Fast & Furious 9 riprenderà la trama principale della saga dopo Fast & Furious 8, con il personaggio di Cipher, interpretata da Charlize Theron di nuovo in azione insieme a John Cena che interpreta il fratello e rivale di Dominic Toretto. Nel primo trailer ufficiale ritorna Toretto, stavolta padre, che viene strappato dalla sua (finalmente) tranquilla vita di campagna con Letty e nel tentativo di annientare il fratello (e nemesi) sarà costretto a fare quello che “non ci saremmo mai aspettati che facesse in precedenza”, come combattere sul tetto di autobus a due piani inglesi in movimento e gareggiare sulle impervie scogliere della Thailandia alla guida di una Pontiac Fiero con un razzo montato sopra.

Al momento non sappiamo se esista un legame tra Fast & Furious 9 e lo spin-off Hobbs & Shaw, ma è chiaro che Dwayne Johnson e Jason Statham non appaiono nel nono film. Tuttavia ci lascerebbe piuttosto sorpresi se non si presentassero alla decima e apparentemente ultima puntata della serie, staremo a vedere.

I film della saga di Fast and Furious in ordine temporale: