Marvel avrebbe accantonato tre sequel di film che sono andati male al box office

Secondo una nuova fuga di notizie, la Marvel ha deciso di non procedere con i sequel di tre dei suoi maggiori flop al botteghino.

Daniel Richtman, un noto insider del settore che nei circoli online si fa chiamare con lo pseudonimo di DanielRPK, ha usato la piattaforma Patreon (grazie That Redacted Guy) per dire al mondo intero che la Marvel ha accantonato i sequel di un trio di film poco amati. I franchise in questione? Ant-Man, Captain Marvel ed Eternals, tra i film del Marvel Cinematic Universe (MCU) che hanno avuto meno successo nelle sale.

La notizia che la Marvel ha messo in pausa a tempo indeterminato Eternals 2 ha, stranamente, attirato le maggiori ire dei fan del MCU. Il suo predecessore, diretto dal premio Oscar Chloe Zhao e uscito nelle sale nel 2021, ha guadagnato solo 402 milioni di dollari a livello globale. Insieme al suo abietto (per gli standard Marvel) 47% su Rotten Tomatoes, Eternals è stato il più grande flop cinematografico della filiale Disney fino a quando Ant-Man and the Wasp: Quantumania - con il suo marginalmente peggiore 46% su Rotten Tomatoes - ha sostituito il film del MCU con la peggiore valutazione di tutti i tempi.

The Marvels' horrendous box office performance means a sequel is incredibly unlikely. (Image credit: Marvel Studios)

Nonostante la sua performance poco brillante, una parte della fanbase globale del MCU sperava che Eternals 2 potesse vedere la luce. Tuttavia, dato che la Marvel sta rivalutando i film e gli show Disney Plus che vuole sviluppare, sembra che Eternals 2 - anche se non è mai stato annunciato ufficialmente - non farà parte dei piani della Fase 5 o della Fase 6 della Marvel, perennemente rivisti.

Sulla scia della fuga di notizie di Daniel RPK, i fan si sono riversati su X/Twitter, Reddit e altre piattaforme di social media per esprimere il loro disappunto per la potenziale cancellazione di Eternals 2. In effetti, molti sono addolorati per la cancellazione di Eternals.

Ovviamente non c'è bisogno di dirlo, ma al momento si tratta solo di voci. I Marvel Studios non hanno commentato quanto sopra e, sebbene sia improbabile che lo facciano, non c'è nulla che suggerisca che Eternals 2 fosse segretamente in fase di sviluppo o che sia stato cancellato. Ho contattato la Disney per verificare se c'è qualcosa di vero nella fuga di notizie e, anche se non mi aspetto di ricevere una risposta, aggiornerò questo articolo se avrò notizie.

E che dire di Ant-Man 4 e Captain Marvel 3?

Don't expect to see a follow-up to maligned MCU movie Ant-Man and the Wasp: Quantumania. (Image credit: Marvel Studios)

Sono sulla stessa barca. Come ho già detto, troviamo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film duramente stroncato dalla critica all'inizio del 2023. Nonostante il fatto che abbia guadagnato 476 milioni di dollari in tutto il mondo, dubito che vedremo lo Scott Lang di Paul Rudd fare un'altra apparizione sul grande schermo al di fuori di una probabile apparizione in Avengers 5 e/o Avengers 6.

Il Captain Marvel di Brie Larson ha un futuro altrettanto incerto. The Marvels - di fatto Captain Marvel 2, anche se con legami significativi con WandaVision e Ms Marvel - avrebbe potuto essere accolto meglio dei suoi contemporanei. Tuttavia, nonostante il 62% di critica su Rotten Tomatoes, ha guadagnato solo 206 milioni di dollari, una cifra cinque volte inferiore a quella del miliardario Captain Marvel del 2019. L'accoglienza e le prestazioni relativamente scarse di The Marvels sono state tali che la Larson ha persino suggerito di non tornare nei panni di Carol Danvers, dichiarando a Variety "Qualcuno vuole che lo faccia di nuovo [interpretare Captain Marvel]?".

Non che voglia ripetermi, ma dovremmo prendere questa nuova fuga di notizie con le pinze. Al di fuori dei progetti annunciati, nessuno sa cosa la Marvel stia pianificando per il futuro. Potrebbe arrivare un momento in cui uno o tutti i sequel di cui sopra saranno autorizzati - e, con Eternals che prepara gli eventi che potrebbero svolgersi nel reboot cinematografico di Blade della Marvel, oltre ai legami di Ant-Man 3 e The Marvels con l'intera narrazione multiversale dello studio, abbiamo bisogno di riprendere i fili della storia in sospeso di tutti e tre.

Ben venga se queste trame vengono risolte in un altro film o in un'altra serie televisiva, ma sarebbe un peccato se alcuni di questi personaggi sparissero nel nulla perché la Marvel non li considera più come entità in grado di far fruttare i propri soldi. Se non altro, meritano di comparire nei prossimi due film degli Avengers, prima di scomparire del tutto.