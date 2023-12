Come scegliere le dimensioni del televisore?

Come scegliere la dimensione del TV? È facile essere attratti dall'acquisto di un nuovo televisore quando si parla di risoluzione 4K (o 8K), di funzioni smart TV di alto livello o di sistemi audio incredibili. Tuttavia, se non comprerete il televisore delle dimensioni giuste per voi, potete ritrovarvi con uno schermo troppo grande o con uno schermo troppo piccolo per la vostra stanza.

La scelta del televisore più adatto a voi dipende dalle vostre esigenze personali, da quelle della vostra casa, dalle dimensioni della stanza in cui intendete installarlo, dal numero di persone che lo guarderanno in ogni momento e, naturalmente, dal vostro budget.

Il televisore medio diventa sempre più grande ogni anno e anche le nostre aspettative in termini di dimensioni, idoneità, caratteristiche e tecnologia cambiano costantemente.

Ci sono molti televisori di diverse dimensioni da prendere in considerazione con una varietà di prezzi. Per questo motivo non è sempre chiaro quale sia la dimensione del televisore da acquistare.

Abbiamo preparato per voi questa guida alle principali categorie di dimensioni dei televisori e ai punti di forza e di debolezza di ciascuna di esse. Ecco i nostri consigli per acquistare il televisore più adatto a voi.

(Image credit: Samsung)

I televisori più piccoli (24-32 pollici)

All'estremità più piccola della scala, si possono trovare televisori da 20, 24 o 28 pollici, alcuni dei quali possono essere collocati su una scrivania o su un bancone come alternativa al monitor del computer. Poi ci sono i televisori da 32 o 36 pollici, abbastanza compatti da poter essere collocati in spazi più ristretti rispetto alle loro controparti più grandi senza ridimensionarsi troppo.

Si tratta di prodotti ideali per i televisori per l'uso occasionale di dimensioni ridotte, o semplicemente per chi ha un budget limitato, dato che un televisore da 32 pollici può costare anche solo 150€.

Ciò che si guadagna in termini di convenienza, tuttavia, si può perdere in termini di porte aggiuntive e di qualità complessiva dell'immagine. Anche 32 pollici sono troppo piccoli per un display 4K UHD, il che significa che si è costretti a guardare contenuti di qualità HD/SDR standard a 720p (1.366 x 768 pixel) o 1080p (1.920 x 1.080 pixel). La maggior parte dei contenuti è comunque in HD/SDR, quindi potrebbe non essere una grande perdita per voi, ma se volete ottenere di più dalle vostre immagini, potreste voler aumentare le dimensioni e il numero di pixel.

The Panasonic HX800 is our favorite 40-inch TV of 2020 (Image credit: Panasonic)

I televisori di dimensioni medie (40-43 pollici)

Oggi la gamma di televisori da 40/42/43 pollici è considerata il punto di partenza, quindi di solito offre un pratico compromesso tra qualità dell'immagine e prezzo.

Un televisore 4K nativo consente di guardare contenuti in Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel), di visualizzare giochi in 4K e di guardare DVD Blu-Ray 4K UHD, facendo la differenza tra un televisore con capacità standard e uno predisposto per le risoluzioni televisive più elevate. Al giorno d'oggi, Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus offrono tutti contenuti in 4K.

I prezzi di questi televisori si aggirano solitamente tra i 250€ e i 1.000€, in base alla qualità della tecnologia del pannello. Questo formato è probabilmente uno di quelli che offre il miglior rapporto qualità/prezzo.

Samsung Q60T QLED (2020) (Image credit: Samsung)

I televisori di grandi dimensioni (55, 65, 75 pollici)

Per chi desidera un'esperienza home theater vera e propria, è consigliabile un televisore da 55, 65 o 75 pollici. Questi televisori sono i migliori per intrattenere gruppi o famiglie numerose, per guardare partite di calcio e di sport su grande schermo e per sfruttare appieno i Blu-ray e i film in 4K Ultra HD.

I televisori sono più costosi, occupano più spazio e devono lavorare di più per visualizzare contenuti HD/SDR standard sui loro display enormi. Tuttavia, se si ha spazio a disposizione, possono essere assolutamente magici da avere nel comfort della propria casa.

Alla fine, la scelta di un televisore da 55 o da 75 pollici dipende da ciò che potete inserire nel vostro salotto e dal vostro budget effettivo. Un televisore da 55 pollici può costare da un minimo di 400€ a un massimo di 3.000€ per un modello di qualità superiore. Il prezzo aumenta proporzionalmente all'aumentare della diagonale.

Esistono anche TV di dimensioni superiori per coloro che sono davvero pronti a spendere per uno schermo di dimensioni super. Questi formati sono solitamente dotati di pannelli OLED, se non addirittura 8K.

Le dimensioni non sono tutto

Per quanto possiamo essere impressionati dalle dimensioni sempre più grandi degli schermi, è importante ricordare che più grande non è sempre meglio.

Uno schermo più grande può ovviamente visualizzare un'immagine più grande, ma se non è in grado di gestire risoluzioni più elevate o le tecniche di upscaling necessarie per ingrandire i contenuti a bassa risoluzione, si paga solo per un'immagine grande e sfocata. Per uno schermo più grande, infatti, servono più pixel e questi pixel in più devono essere in grado di gestire l'elaborazione dell'immagine per far apparire bene i contenuti HD o UHD su uno schermo grande.

Uno schermo più grande è anche più difficile da inserire in spazi ristretti, quindi bisogna valutare bene le dimensioni della stanza.