Dyson è un produttore rinomato nel campo dei migliori aspirapolvere. I modelli che propone non costano poco, quindi se avete investito in un Dyson, è bene mantenerlo pulito per prolungarne la vita e garantire che continui a funzionare al massimo delle prestazioni.

Di solito siamo così impegnati a fare le pulizie in casa che ci dimentichiamo che l'aspirapolvere stesso ha bisogno di essere pulito di tanto in tanto. La buona notizia è che la maggior parte degli aspirapolvere Dyson sono piuttosto facili da smontare e pulire, quindi non ci sono scuse per non mantenerli in buone condizioni. I modelli più recenti, come il Dyson V15, avvisano addirittura tramite il display quando è necessario effettuare operazioni come il lavaggio del filtro.

Se lo fate spesso, la pulizia del vostro Dyson non richiederà molto tempo. Seguite questi semplici passaggi per pulire tutte le parti del vostro aspirapolvere Dyson al meglio.

Come pulire l'aspirapolvere Dyson in breve

Smontare l'aspirapolvere

Svuotare il contenitore dallo sporco

Lavare i filtri

Pulire gli accessori sporchi

Rimuovere i detriti dalla spazzola di pulizia

Strumenti

Straccio o panno che non lascia pelucchi

Forbici

Acqua corrente

Cosa fare se il Dyson non aspira

1. Svuotare e pulire il contenitore della polvere (Image: © Shutterstock / mokjc) Per iniziare, rimuovete la polvere e i detriti dal contenitore. Successivamente, a seconda del modello, smontare il contenitore per poter accedere facilmente all'interno. Con uno straccio pulito e leggermente umido pulite accuratamente l'interno del contenitore. Prestate attenzione alle aree in cui lo sporco si accumula e non tende a cadere quando il contenitore viene svuotato. Una volta pulito, lasciatelo asciugare mentre vi occupate del resto dell'aspirapolvere.

2. Lavare il filtro (Image: © Shutterstock / drshahrinmdayob) Se si lascia che i filtri si intasino di polvere, si compromettono le prestazioni dell'intero aspirapolvere. I filtri Dyson devono essere lavati su base mensile. Rimuovete i filtri e batteteli contro il lato del bidone della spazzatura per rimuovere la polvere in eccesso. Quindi sciacquate accuratamente il filtro sotto l'acqua corrente per rimuovere tutta la sporcizia e la polvere. Agitate per rimuovere l'acqua in eccesso, quindi lasciate asciugare per almeno 24 ore, o più a lungo se necessario, prima di reinserire il filtro nell'aspirapolvere.

3. Pulire gli accessori (Image: © Shutterstock / mokjc) La lancia e i piccoli accessori possono essere puliti con un panno umido o con uno straccio. Fate attenzione a non bagnarli eccessivamente e a non far penetrare l'acqua nell'estremità del connettore di ogni strumento. Dyson consiglia di evitare qualsiasi detergente per la pulizia dell'aspirapolvere e dei suoi accessori.

4. Pulire la spazzola (Image: © Shutterstock / mokjc) Rimuovete la spazzola dalla testina. Se c'è qualcosa di aggrovigliato, come capelli o fili, tagliateli con cura con le forbici. La maggior parte dei modelli più recenti è dotata di una spazzola lavabile, che può essere risciacquata per rimuovere lo sporco. Una volta sicuri che sia pulita, rimuovete l'acqua in eccesso e lasciatela asciugare per almeno 24 ore prima di reinserirla nell'aspirapolvere. Utilizzate un panno pulito e asciutto per pulire la parte esterna della testina e, se il vostro Dyson è dotato di laser, non dimenticate di passare un panno intorno al laser per assicurarvi che continui a emettere luce come si deve. Controllate il tubo che collega la testina del pavimento alla lancia o all'aspirapolvere e assicuratevi che non ci siano detriti intrappolati.

FAQ

Quanto spesso bisogna pulire il Dyson? Dyson raccomanda di sciacquare i filtri ogni mese. Per il resto dei componenti, invece, non ci sono regole ferree. Se si nota un accumulo di sporcizia su una qualsiasi parte, vale la pena di pulirla per evitare che si inceppi il funzionamento. Allo stesso modo, se avete aspirato qualcosa di maleodorante, è bene pulire l'interno dell'aspirapolvere per evitare il formarsi di odori sgradevoli. Se qualcuno in casa soffre di allergie, una pulizia regolare dell'aspirapolvere e dei filtri garantisce una riduzione degli allergeni che potrebbero aggravare i sintomi se finissero di nuovo nell'aria.

Bisogna pulire ogni singolo componente del Dyson? Non è necessario pulire ogni singola parte in una sola volta. È sufficiente controllare regolarmente tutte le parti e gli accessori e pulirli se necessario. Tuttavia, se si ha la sensazione che le prestazioni dell'aspirapolvere non siano più quelle di una volta, è bene dedicare un po' di tempo a una pulizia approfondita di tutte le parti. Una pulizia completa dell'aspirapolvere assicurerà che ogni parte sia perfettamente funzionante e che non vi siano ostruzioni o accumuli di sporco. Inoltre, smontando e rimontando l'aspirapolvere e pulendolo, sarà possibile individuare eventuali difetti o problemi che potrebbero influire sulle prestazioni.

Conclusioni

La cosa più importante da tenere sotto controllo è la pulizia regolare del filtro. Se vi aiuta, mettete un promemoria in agenda per farlo mensilmente. Quando è il momento di pulire il filtro, date una rapida occhiata a tutte le altre parti e, se qualcosa sembra eccessivamente sporco, è opportuno dare una sciacquata.

Non rimontate mai l'aspirapolvere se le parti o i filtri sono ancora umidi, in quanto lo sporco e la polvere si attaccano alle aree umide, causando potenziali intasamenti. Lasciate sempre passare almeno 24 ore prima che le parti e i filtri si asciughino, ma sappiate che potrebbero richiedere più tempo.

Se si mantiene la massima attenzione, dovrebbero bastare pochi minuti ogni mese per mantenere il Dyson pulito e funzionante in modo efficiente.