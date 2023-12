Come bloccare le chiamate di spam su iOS e Android

Le chiamate di spam sono quelle telefonate che spesso interrompono le nostre attività in momenti cruciali, come un'attività lavorativa che richiede concentrazione o un pisolino in pausa pranzo. Che si tratti di un operatore di telemarketing o di qualcuno che cerca di estorcervi informazioni, le chiamate spam sono un fastidio che tutti vorremmo evitare.

Fortunatamente, i nostri moderni smartphone dispongono di opzioni integrate per bloccare le chiamate indesiderate e lo spam. Di seguito andremo a identificar le chiamate di spam e illustreremo alcune strategie efficaci che potete adottare per non ricevere più chiamate di spam.

Che siate utenti Android o iOS, in questa breve guida vi daremo dei consigli pratici per sconfiggere una volta per tutte lo spam telefonico.

Cosa sono le chiamate di spam?

Uno spammer può entrare in possesso del vostro numero di telefono attraverso varie fonti, tra cui elenchi telefonici pubblici e violazioni di dati. Gli spammer più sofisticati utilizzano sistemi di composizione automatica che possono effettuare migliaia di chiamate al minuto. In alcuni casi questa procedura viene svolta da operatori in carne ed ossa ma nell'ultimo periodo i messaggi preregistrati vanno per la maggiore.

Ci sono già diverse normative atte a combattere questo fastidioso fenomeno, ma se volete risolvere il problema alla radice esistono anche alcune funzioni nei nostri telefoni cellulari che possono aiutarci a porre fine definitivamente alle chiamate di spam.

Come bloccare lo spam su iPhone

Esistono diversi modi efficaci per evitare di ricevere chiamate di spam se si utilizza un iPhone.

La prima cosa da fare è attivare l'opzione integrata "Silenzia numeri sconosciuti". Per farlo andate su Impostazioni > Telefono, poi scorrete verso il basso e mettete la spunta su Silenzia numeri sconosciuti.

Se attivata, questa impostazione inoltra automaticamente le chiamate da numeri sconosciuti alla segreteria telefonica, riducendo così la probabilità di ricevere chiamate di spam.

Un'altra opzione da scaricare e utilizzare sono le applicazioni di blocco delle chiamate di terze parti presenti sull'Apple Store. Queste possono bloccare le chiamate di spam prima che raggiungano il vostro cellulare. È anche possibile bloccare manualmente determinati numeri accedendo al menù Telefono, selezionando la scheda Chiamate recenti e toccando l'icona accanto al numero preferito. La combinazione di queste tecniche può ridurre notevolmente il numero di chiamate di spam ricevute dal vostro iPhone.

Come bloccare lo spam su Android

Come per l'iPhone, gli utenti Android hanno a disposizione diverse opzioni per bloccare le chiamate di spam.

Per prima cosa la funzione "Blocca numeri" consente di inserire manualmente i numeri da bloccare. Inoltre, gli utenti possono scegliere applicazioni di terze parti per il blocco dello spam dal Google Play Store.

Il più delle volte queste app dispongono di un database di numeri spam, ma possono anche identificare e bloccare i numeri per voi.

Infine, la funzione "ID chiamante e spam" che trovate nelle impostazioni del telefono, tra le app preinstallate, può avvisare l'utente di una potenziale chiamata spam prima che risponda. Per attivarla andate su Impostazioni > App > App predefinite e selezionate la voce App ID chiamate e spam. A questo punto mettete la spunta su "Telefono".

L'impiego di tutti questi metodi ridurrà in modo significativo il numero di chiamate spam sul vostro dispositivo Android.

Altri modi per ridurre il numero di chiamate spam

Oltre ad affidarvi alle app antispam del vostro OS di riferimento, potete fare un paio di cose per ridurre ulteriormente il numero di chiamate indesiderate che ricevete. In primo luogo, dovreste registrare il vostro numero di telefono nel registro nazionale "Registro delle opposizioni", in modo da ridurre il numero di chiamate da parte degli operatori di telemarketing.

Potete farlo seguendo la procedura guidata sul sito registrodelleopposizioni.it. Parliamo di un servizio gratuito che conta già 29 milioni di iscritti a livello nazionale e offre un sistema di tutela per cittadini e aziende che vogliono sottrarsi allo spam a opera di operatori telefonici e aziende di marketing.

Un altro modo per prevenire future chiamate di spam è evitare accuratamente di fornire il proprio numero telefonico a siti di cui non si conosce l'affidabilità, poiché gli spammer tendono a fare scraping del web per creare i loro elenchi di chiamate.

Infine, se sul vostro dispositivo è disponibile la funzione di screening delle chiamate, assicuratevi che sia attiva.

Conclusioni

Le chiamate di spam sono una vera scocciatura, ma come abbiamo visto ci sono diversi modi per contrastarle. Capire come funzionano le chiamate spam e quali sono gli strumenti utilizzati dagli spammer rende più facile evitarle.

Fortunatamente, esistono iniziative governative che aiutano a ridurre il numero di chiamate spam e strumenti specifici per le piattaforme che possono essere utilizzati per bloccare le chiamate moleste. In definitiva, rimanendo proattivi e apportando alcune modifiche alla piattaforma di riferimento, è possibile ridurre in modo significativo il numero di chiamate spam ricevute.