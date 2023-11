Come scegliere la friggitrice ad aria

6 Quart Vortex Plus 6-in-1 Air Fryer with ClearCook and OdourErase

Le friggitrici ad aria sono opzioni più salutari rispetto alla frittura tradizionale o altri metodi di cottura. Utilizzando ventole per far circolare l'aria calda, le friggitrici ad aria rendono i cibi croccanti e dorati con il minimo sforzo e una quantità irrisoria di olio. Questi piccoli elettrodomestici sono facili da usare e consumano meno elettricità, grazie ai tempi di cottura più rapidi rispetto ai forni tradizionali.

Alcune delle migliori friggitrici ad aria non si limitano a friggere, ma sono in grado di riscaldare, cuocere al forno, disidratare, arrostire e tostare. Trovare la friggitrice ad aria ideale, quindi, potrebbe essere complicato.

Quali sono le caratteristiche che deve avere una buona friggitrice ad aria?

Come la maggior parte dei piccoli elettrodomestici da cucina, anche le friggitrici ad aria sono disponibili in un'ampia gamma di prezzi, per cui è essenziale determinare il proprio budget prima di andare alla ricerca della friggitrice ad aria ideale. In genere, le friggitrici ad aria di base, con cestello che va da 2 a 4 litri, hanno un costo che si aggira tra i 50 e i 75 euro. Se trovate una friggitrice ad aria al di sotto di questo prezzo diffidate dall'acquistarla, perché potrebbe significare che è poco potente e ha funzionalità limitate.

Se si desidera un'opzione con una capacità maggiore, il prezzo salirà leggermente. Le friggitrici a cestello da 5 litri e più grandi vanno da 80 a 150 euro. Oltre alla capacità maggiore, è bene cercare caratteristiche come modalità di cottura aggiuntive, preselezioni di cottura, controlli digitali e uno sportello in vetro, soprattutto quando si acquista un dispositivo nella fascia di prezzo più alta.

In genere, le friggitrici a fornetto costano un po' di più delle loro controparti a cestello. Ma con queste friggitrici ad aria avrete modalità e accessori di cottura aggiuntivi, un vero e proprio sportello per controllare il cibo e caoacità più ampie.

Che funzioni deve avere una friggitrice ad aria?

Le friggitrici ad aria sono disponibili in tutte le forme e dimensioni. Pertanto, è necessario innanzitutto determinare la tipologia ideale per le proprie esigenze. I due tipi più comuni sono a cestello e a fornetto.

Le friggitrici ad aria più popolari sono quelle a cestello. Come dice il nome, le opzioni a cestello offrono un recipiente profondo facilmente rimovibile per posizionare il cibo, mentre una ventola situata nella parte superiore della friggitrice ad aria soffia aria calda per una cottura uniforme. Tuttavia, spesso è necessario scuotere il cibo per evitare cotture irregolari. A seconda del modello scelto, la capacità effettiva del cestello varia, anche se generalmente sono più compatte di una friggitrice ad aria a fornetto, il che le rende ideali per chi ha poco spazio sul bancone e ha esigenze ridotte. Richiedono un tempo di preriscaldamento molto breve, se mai ce ne fosse bisogno, il che è un grande vantaggio.

È consigliabile cercare cestelli che offrano una griglia sul fondo, in modo che il cibo rimanga sollevato dal fondo e la cottura risulti omogenea. Molte friggitrici a cestello di fascia alta sono dotate anche di una finestra trasparente che consente di monitorare la cottura senza dover rimuovere il cestello e far fuoriuscire l'aria calda.

Le friggitrici ad aria a fornetto assomigliano ai forni tradizionali, con uno sportello trasparente e una o più griglie di cottura. Le dimensioni di questi apparecchi sono simili, se non leggermente più grandi, a quelle di un comune elettrodomestico da bancone. Le friggitrici a fornetto sono di solito più costose e hanno una capacità maggiore rispetto alle loro controparti a cestello, oltre alla multifunzionalità: è possibile usarle per tostare, cuocere al forno, arrostire, grigliare, ecc. Inoltre, l'aria può circolare meglio, rendendo i cibi più croccanti.

Oltre al tipo di friggitrice, il fattore più importante da considerare è la capacità. Per le famiglie più piccole, composte da una o due persone, può bastare una friggitrice ad aria da 2 a 4 litri. Naturalmente, le friggitrici ad aria di capacità inferiore sono più compatte e sono ottime se si ha poco spazio sul bancone. Per chi ha una famiglia più numerosa o per chi vuole usare l'apparecchio per preparare porzioni abbondanti, è meglio scegliere una friggitrice ad aria con una capacità di 6 o più litri.

I controlli sono un altro fattore importante da prendere in considerazione. L'uso di un display LCD con pulsanti consente di essere più precisi con i tempi di cottura e la temperatura, e di solito ne sono dotati i modelli che dispongono di preimpostazioni per determinati cibi. Ma il digitale non è necessariamente migliore dell'analogico, e spesso è anche più costoso.

Infine, la pulizia di una friggitrice ad aria può essere un problema. Per fortuna, sempre più opzioni sono dotate di componenti lavabili in lavastoviglie. Anche se non si dispone di una lavastoviglie, la maggior parte delle opzioni con cestello sono simili a una grande padella antiaderente per la pulizia. Le friggitrici ad aria a fornetto richiedono un po' più di impegno per la pulizia.

Le migliori offerte

Le friggitrici ad aria sono in vendita tutto l'anno, ma senza dubbio il momento migliore per acquistarne una è il Black Friday, come per molti altri piccoli elettrodomestici da cucina.

Occasionalmente si possono trovare offerte sulle friggitrici ad aria anche in altri periodi. Gli sconti dipendono dal tipo di friggitrice ad aria acquistata, ma si aggirano intorno al 10-20% sul prezzo di listino. Anche il Prime Day è una buona occasione per fare i propri acquisti a prezzi scontati lontano dalle festività natalizie.

I migliori modelli

1. Instant Vortex Plus 6-in-1 La migliore friggitrice ad aria in assoluto Our expert review: Specifiche Formato: Friggitrice ad aria con cestello Wattaggio: 1700W Capacità: 5,7 litri Modalità di cottura: Frigge, arrostisce, cuoce al forno, riscalda, griglia e disidrata Le Migliori Offerte di Oggi 129,99 € Da Amazon Pro + Risultati croccanti e uniformemente dorati + La finestra permette di controllare il cibo durante la cottura + Riduce gli odori di cottura Contro - Il piatto Crisper cade se il cestello è troppo alto - Il display è propenso a mostrare i segni di impronte digitali

Il marchio dell'iconica Instant Pot produce anche friggitrici ad aria, e il suo modello top di gamma sforna le patatine e le alette di pollo più croccanti di tutte le friggitrici ad aria che abbiamo testato. Nel nostro test, le patatine avevano una doratura esterna croccante ma un interno morbido e soffice, mentre il pollo era umido e la sua pelle era croccante e saporita.

La friggitrice ad aria Instant Vortex Plus 6-in-1 è inoltre dotata di una finestra di plastica trasparente sulla parte frontale del cestello e di una luce che consente di tenere d'occhio il cibo durante la cottura.

Con questa friggitrice ad aria dovrete sperimentare per trovare la giusta durata e temperatura di cottura, in particolare quando si tratta di cibi surgelati. Abbiamo anche constatato che il piatto Crisper cade se il cestello viene inclinato troppo quando si mette il cibo sul piatto e che il display è propenso a mostrare i segni delle impronte digitali. Tuttavia, si tratta di piccole critiche a quella che, a nostro avviso, è la migliore friggitrice ad aria disponibile sul mercato in questo momento.

2. Cosori Air Fryer Pro LE 4.7 La migliore friggitrice ad aria economica Our expert review: Specifiche Formato: Friggitrice ad aria con cestello Wattaggio: 1500W Capacità: 4,7 litri Modalità di cottura: Frigge Le Migliori Offerte di Oggi 129,98 € Da Amazon Pro + Alette di pollo e patatine fritte croccanti + Design semplice e minimale + Nove impostazioni predefinite per cibi specifici Contro - Non se la cava benissimo con i cibi surgelati - Bisogna sperimentare un po' prima di raggiungere i risultati desiderati

Se cercate una friggitrice ad aria che sia bella da vedere, oltre che funzionale, Cosori Air Fryer Pro LE 4.7 è ciò che fa per voi. A differenza di altri modelli testati, il pannello LED per i controlli touch è posizionato sul lato superiore dell'elettrodomestico, piuttosto che frontalmente. Questo tocco di classe contribuisce nel donare a questa friggitrice ad aria un aspetto elegante e pulito.

Durante i nostri test, abbiamo trovato che questa friggitrice ad aria producesse patatine fritte croccanti e dorate fuori e morbide dentro, e alette di pollo succulente. Tuttavia, per raggiungere il livello di doratura perfetto abbiamo dovuto fare più tentativi con i tempi di cottura. Inoltre, le prestazioni non si sono rivelate all'altezza delle aspettative con i cibi surgelati.

Questa friggitrice ad aria dispone di nove impostazioni predefinite per cucinare cibi specifici come pancetta, frutti di mare e dolci. Una volta attivato il programma scelto, verrete avvisati a metà cottura in modo che possiate girare il cibo per ottenere risultati dorati in maniera uniforme e cotti alla perfezione.

La nostra recensione di COSORI Air Fryer Pro LE 4.7

Questa friggitrice ad aria Philips permette di ottenere cibi perfettamente croccanti e dorati in maniera omogenea. Si possono preparare le ricette più disparate e cuocere pietanze di ottima qualità. Oltre a pesce e verdure, grazie al sistema Fat Removal si riesce a cucinare carne tenera e succosa, con una notevole riduzione dei grassi. Le patatine fritte per esempio risultano fragranti fuori e morbide dentro, mentre il pollo (che se cucinato nella maniera sbagliata tende a essere stopposo) è tenero e succoso all’interno, con la pelle croccante e saporita.

La friggitrice presenta un design lineare e curato. Nonostante le dimensioni e il peso di 8 kg è facile da maneggiare, e la capacità del cestello è di 1,4 kg, il che permette di cucinare per cinque o sei persone a seconda dell’appetito e dei cibi scelti. Nella confezione è incluso anche un separatore, pensato per cucinare due pietanze contemporaneamente. Esistono in commercio altri accessori compatibili acquistabili separatamente, come stampi, teglie e kit per pizze e grigliate.

I materiali costruttivi di Philips AirFryer XXL permettono di pulire l’esterno con facilità, mentre il cestello antiaderente e tutti gli altri accessori removibili si possono lavare a mano o in lavastoviglie. I comandi touch sono intuitivi e semplici da usare, sia manualmente che per quanto riguarda i programmi preimpostati.

Si tratta di una friggitrice di fascia alta, non solo per funzionalità e qualità della cottura ma anche per il prezzo, giustificato dal fatto che è una delle friggitrici ad aria più performanti sul mercato e dalla potenza davvero elevata.