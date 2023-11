ATP Finals: dove vedere Djokovic - Sinner in streaming e diretta TV gratis

La stagione tennistica 2023 si concluderà con le ATP Finals, il torneo che vedrà gli otto giocatori più forti del momento affrontarsi al Pala Alpitour di Torino.

Novak Djokovic e Jannik Sinner hanno iniziato la loro avventura vincendo la prima giornata, mentre Daniil Medvedev ha vinto contro Andrey Rublev nel secondo turno. Infine la settima testa di serie Alexander Zverev vinto su Carlos Alcaraz in tre set.

Oggi Stefanos Tsitsipas affronta Holger Rune alla ricerca della prima vittoria, mentre il secondo match si giocherà alle ore 21:00 e vedrà la sfida tra il numero 1 Novak Djokovic e il nostro beniamino Jannik Sinner.

In questo articolo vi spieghiamo come guardare l'incontro tra Djokovic e Sinner in streaming e in diretta TV GRATIS.

Tutti gli occhi sono puntati sulla sfida tra Djokovic, che si presenta al torneo con una striscia di 18 vittorie consecutive ottenute tra il Masters di Cincinnati, gli US Open e, più recentemente, il Masters di Parigi e Jannik Sinner, il prodigio Alto Atesino che sta scalando la classifica mondiale a grandi falcate ed è reduce dalla vittoria del suo primo titolo Masters 1000 al Canadian Open.

Il numero uno del mondo cercherà di superare il record di Roger Federer e di vincere il titolo delle ATP Finals per la settima volta, ma dovrà affrontare una concorrenza agguerrita. Sinner, dalla sua, potrebbe affermarsi definitivamente come uno dei giocatori più forti del mondo se riuscisse nell'impresa di battere l'attuale numero 1.

Le precedenti sfide tra Sinner e Djokovic, tutte vinte dal serbo, risalgono a Monte Carlo nel 2021 e nel prestigioso torneo di Wimbledon, dove Djokovic ha battuto l'italiano nei quarti nel 2022 e in semifinale quest'anno.

Ecco come seguire in diretta streaming o in TV l'incontro tra Sinner e Djokovic.

Dove vedere Djokovic - Sinner: diretta TV e streaming gratis

La sfida tra Sinner e Djokovic, valida per il secondo turno del girone verde delle Nitto ATP Finals si giocherà al Pala Alpitour di Torino alle ore 21. Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Tuttavia, se non siete abbonati a Sky potrete seguire la partita in chiaro su Rai Due.

L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Now, Sky Go, Tennis TV e Rai Play (in simulcast).

Come vedere le ATP Finals in streaming dall'estero, ovunque vi troviate

Se vi trovate all'estero e volete vedere le ATP Finals in chiaro su Rai Due o su un canale estero a vostra scelta potete usare una VPN. Per andare sul sicuro vi consigliamo di rivolgervi unicamente a servizi certificati che operano da anni nel settore come NordVPN.

In alternativa potete scegliere una delle migliori VPN che abbiamo provato e inserito nella nostra guida dedicata.

Con una VPN è possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server di tutto il mondo, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso da un altro territorio. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la miglior VPN disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet. Date un’occhiata a NordVPN, sconto del 68% con il piano biennale.

Una VPN è sostanzialmente un software che modifica il vostro indirizzo IP, permettendovi di accedere ai contenuti di altri Paesi. Se siete all'estero e volete godervi DAZN in italiano o, viceversa, siete in Italia e disponete di un abbonamento per guardare la Formula 1 in streaming all'estero, una VPN è la soluzione ideale per far sparire ogni problema legato alla localizzazione geografica.

NordVPN è una delle migliori VPN attualmente disponibili. È sicura, semplice e affidabile, oltre a offrire la compatibilità con numerosi dispositivi, tra cui Apple TV, PlayStation, Amazon Fire TV, Xbox e quelli dotati di sistemi operativi iOS e Android.

Noi di TechRadar abbiamo testato NordVPN per assicurarci che questa funzioni correttamente. La VPN si è mostrata particolarmente reattiva, riuscendo in pochi secondi a stabilire la connessione al server da noi richiesta. La qualità della navigazione e dello streaming si sono dimostrate ottime, ad eccezione di qualche rallentamento nei primi minuti di visione (situazione che può accadere anche quando non viene utilizzata una VPN).

Se pensate che NordVPN non sia adatta alle vostre esigenze e avete intenzione di vagliare altre opzioni, potreste voler dare un’occhiata alle migliori VPN.

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, come:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.