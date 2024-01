Povere Creature!, quando esce in streaming?

Povere Creature! è l'ultima creazione cinematografica di successo di Lanthimos. Il film ha vinto ai Golden Globe 2024 dopo il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Con l'interesse del pubblico italiano ormai alle stelle, la domanda principale è ora quando e dove sarà disponibile in streaming.

Povere Creature! è disponibile nei cinema italiani dal 25 gennaio 2024, differenziandosi quindi dalla data di distribuzione internazionale del film, che ha già ottenuto un notevole successo negli Stati Uniti.

Povere Creature! in streaming

Se vi state chiedendo quando vedere in streaming Povere Creature!, non è ancora possibile stabilire una data specifica. Visto l'entusiasmo che lo precede e la possibilità che sia tra i candidati per gli Oscar 2024, si può prevedere che la permanenza nelle sale cinematografiche non sarà breve. Si può quindi ipotizzare un'uscita in streaming tra maggio e giugno 2024, dopo un'attesa di 4-5 mesi.

Riguardo al dove vederlo in streaming, considerando la distribuzione italiana con l'etichetta Walt Disney Pictures, ci si aspetta che il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus.