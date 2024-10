Prime Video aggiunge AppleTV agli abbonamenti aggiuntivi, per chi vuole pagare un extra

Mentre Apple e Amazon competono nel settore degli auricolari, degli altoparlanti intelligenti e dei decoder per lo streaming, i due colossi della tecnologia stanno collaborando per offrire servizi di streaming di alta qualità. A partire da ottobre 2024, Apple TV Plus sarà disponibile come abbonamento aggiuntivo a 9,99 euro al mese attraverso Prime Video.

Questo prezzo corrisponde a quello di un abbonamento diretto ad Apple TV Plus, ma la possibilità di aggiungerlo a Prime Video rappresenta una novità significativa. Il servizio di streaming di Amazon ospita già un vasto catalogo di contenuti, e la sua ambizione è diventare il punto di riferimento unico per tutte le esigenze di streaming. Attualmente, gli utenti possono già aggiungere abbonamenti per servizi come Showtime, Max o Paramount Plus, rendendo Apple TV Plus una gradita integrazione.

Con oltre 100 servizi di streaming disponibili per l'abbonamento tramite Prime Video, gli utenti possono gestire la fatturazione in un unico luogo e utilizzare una sola applicazione. Questo semplifica notevolmente l'esperienza, in particolare quando si configura un nuovo televisore o si è in viaggio, eliminando la necessità di scaricare diverse app. La vera innovazione consiste nell'avere una sola destinazione per accedere ai contenuti desiderati e avviare rapidamente lo streaming, indipendentemente dal fornitore.

Nel comunicato di accompagnamento, Eddy Cue, SVP of Services di Apple, ha dichiarato: "Vogliamo rendere Apple TV Plus e la sua pluripremiata libreria di serie e film dei più grandi narratori del mondo disponibili al maggior numero possibile di spettatori." Con entrambe le piattaforme accessibili a un vasto pubblico, l'obiettivo è principalmente quello di offrire convenienza agli utenti. Per chi è già inserito nell'ecosistema Amazon, accedere a contenuti come Ted Lasso, Shrinking o The Morning Show diventa più semplice. Se siete nuovi a Apple TV Plus, potete dare un'occhiata alle nostre sette migliori scelte per iniziare.

Mike Hopkins, Senior Vice President e Head of Prime Video and Amazon MGM Studios, ha affermato: "Continuando ad ampliare la nostra offerta e a rendere semplice per i clienti personalizzare la propria esperienza di streaming direttamente in un'unica app, siamo orgogliosi di accogliere Apple TV Plus con i suoi show, film ed eventi acclamati dalla critica." Ha descritto Prime Video come "una destinazione di intrattenimento di primo livello," che offre una vasta selezione di programmi di qualità, provenienti sia dagli studi di Amazon sia da eventi in diretta come il Thursday Night Football, oltre che da partner come Apple TV Plus. Questo approccio promette di rendere la fruizione dei contenuti ancora più interessante e accessibile.

Prime Video potrebbe preparare un bundle o un super bundle?

Abbiamo assistito alla nascita di innumerevoli bundle nel mondo dei servizi di streaming: il "mega bundle Disney" offre Disney Plus, ESPN e Hulu, mentre StreamSaver di Comcast include Netflix, Apple TV Plus e Peacock, ma è disponibile solo per alcuni utenti. Si può anche ottenere Disney Plus e Max insieme, rendendo il panorama piuttosto disordinato.

Con l'aggiunta di Apple TV Plus a Prime Video come componente aggiuntivo e con Amazon che punta a riunire tutti i servizi di streaming in un'unica piattaforma, stiamo assistendo a un ridisegno dell'app che si concentra sulla facilità di accesso ai contenuti, riducendo il buffering e sfruttando la potenza della sua infrastruttura (un applauso ad AWS). Questo solleva la questione: è possibile che un bundle, una serie di bundle o addirittura un super bundle sia all'orizzonte?

Prime Video potrebbe offrire un piano a un prezzo competitivo—magari 15, 25 o 30 dollari al mese—che darebbe accesso a una libreria estesa di Apple TV Plus, oltre a Max, Paramount Plus, Discovery Plus, Showtime e Stars. Non è un'idea così ambiziosa: immaginate di poter combinare i "canali" di Amazon, come li chiama, a un prezzo interessante, il tutto in un'unica app disponibile su tutte le principali piattaforme.

Sebbene non ci siano garanzie, Prime Video di Amazon è sicuramente un programma da tenere d'occhio, poiché continua a portare nuovi canali sul tavolo in un tentativo di aumentare la convenienza e ridurre la confusione. In ogni caso, è positivo vedere Apple TV Plus unirsi a Prime Video, permettendovi di guardare Ted Lasso, seguire una partita di calcio del giovedì sera, assistere a Messi su MLS Season Pass e magari provare il musical Schmigadoon!.