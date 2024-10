Anticipazioni su RTX 5070, è davvero un upgrade?

Sembra che la RTX 5070 di Nvidia stia generando un notevole interesse, soprattutto con la sua presentazione prevista al CES 2025, insieme alle attese RTX 5080 e 5090. Questo cambiamento nel panorama delle voci suggerisce che Nvidia stia puntando a una lineup più completa e competitiva fin dall'inizio.

Secondo le informazioni di Wccftech e confermate da vari leaker, la RTX 5070 utilizzerà il chip GB205, con 12 GB di VRAM GDDR7 (la versione più lenta a 28Gbps). La scheda avrà un bus di memoria a 192 bit, portando a una larghezza di banda totale di 672GB/s. Questo rappresenta un significativo incremento rispetto alla RTX 4070, ma è inferiore ai 1024GB/s attesi per la 5080.

Inoltre, il consumo energetico sembra aumentare, con la RTX 5070 che raggiungerà un TDP di 250W, rispetto ai 200W della 4070. Il leaker Harukaze5719 ha anche fornito un numero di core presunto di 6.400, mentre Kopite7kimi ha confermato le specifiche di VRAM e TDP.

Con queste caratteristiche, la RTX 5070 si posizionerebbe come un'ottima scelta per i giocatori che cercano prestazioni superiori senza arrivare ai livelli più estremi delle schede più costose. La vera domanda sarà come si comporteranno queste GPU Blackwell in termini di prestazioni reali, soprattutto in confronto alle generazioni precedenti.

GB202: 24,576 RTX 5090: 21,760 / GB202-300-A1 / 512-bit / 32GB GDDR7, 28Gbps, ~1.8TB/s / 600W TBP / 14-Layer FE PCBGB203: 10,752 RTX 5080: 10,752 / GB203-400-A1 / 256-bit / 16GB GDDR7, 32Gbps, 1TB/s, 400W TBPGB205: 6,400 RTX 5070: TBD / GB205 Based / 192-bit / 12GB GDDR7,… https://t.co/KTO6QLdKCkOctober 9, 2024

Per quanto riguarda i tempi di arrivo, ricordiamo che si riferisce alla presentazione iniziale di queste tre schede grafiche Blackwell insieme al CES 2025 (in teoria). Per quanto riguarda le date di vendita, la RTX 5090 e la 5080 dovrebbero essere vicine, ma immaginiamo che la RTX 5070 sia più lontana, vista la sua improvvisa comparsa nelle indiscrezioni sul lancio di Blackwell.

(Image credit: Future / John Loeffler)

RTX 5070 di Nvidia: una pecora travestita da lupo?

Le preoccupazioni sui dettagli delle specifiche della RTX 5070 sono comprensibili, specialmente considerando la frustrazione dei giocatori riguardo alla memoria VRAM. Molti si aspettavano un aumento rispetto ai 12 GB previsti, con commenti critici che mettono in dubbio il valore reale della scheda.

C'è un timore generale che Nvidia possa sfruttare questa situazione per lanciare versioni “Super” o “Ti” in futuro, vendendo così ciò che molti considerano una configurazione insufficiente. Se le specifiche dovessero rimanere come riportato, la domanda principale rimane: perché così poca VRAM per una scheda di questo livello? Con l’aumento delle esigenze nei giochi, i 12 GB potrebbero non bastare a lungo termine.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

È vero che l’uscita di modelli più economici come la RTX 5060 con solo 8 GB non solleverebbe molte aspettative, soprattutto dopo le lamentele per l'attuale RTX 4060. Questo porta a interrogarsi su come Nvidia posizionerà la sua lineup e se riuscirà a giustificare il valore delle nuove GPU.

Tuttavia, la vera sfida per Nvidia sarà mantenere un equilibrio tra prestazioni e prezzo, e capire come i giocatori reagiranno alle nuove proposte, specialmente nel contesto di una crescente competitività con AMD e il suo RDNA 4.

Le voci riguardanti "tecnologie AI di nuova generazione" potrebbero rappresentare un tentativo di compensare eventuali lacune in termini di hardware, come nel caso di DLSS 4. Resta da vedere come Nvidia riuscirà a integrare queste innovazioni per soddisfare le aspettative dei giocatori e per rimanere competitiva nel mercato.

Via VideoCardz