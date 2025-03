AMD rassicura i gamer: più scorte di RX 9070 e 9070 XT in arrivo

Le GPU AMD RX 9070 sono attualmente esaurite ovunque.

Un dirigente AMD ha dichiarato che nuove forniture di RX 9070 arriveranno “il prima possibile”.

Alcuni giocatori temono però che le future schede RDNA 4 di fascia bassa non rispettino il prezzo consigliato.

Un dirigente AMD ha assicurato che nuove scorte di RX 9070 e RX 9070 XT – attualmente esaurite negli Stati Uniti e in molte altre regioni – stanno arrivando nei negozi di tutto il mondo.

La conferma arriva da Frank Azor, responsabile del marketing gaming e consumer di AMD, in un post su X dedicato al lancio delle GPU RDNA 4.

Azor ha dichiarato: “Più scorte di RX 9070 stanno arrivando il prima possibile ai nostri partner in tutto il mondo.”

L’uso di “il prima possibile” suggerisce che AMD stia lavorando per rifornire velocemente i rivenditori, come già indicato da alcune indiscrezioni recenti.

Si dice infatti che AMD disponga di una grande quantità di GPU RDNA 4 in produzione, a differenza di quanto accaduto con il lancio delle schede Blackwell di Nvidia, ancora difficili da trovare dopo il debutto della serie RTX 5000 a fine gennaio.

(Image credit: Shutterstock)

Analisi: Prospettive migliori per le azioni (ma che dire dei prezzi?)

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che anche le scorte delle RTX 5000 di Nvidia potrebbero presto migliorare. L’ipotesi è che la disponibilità di RTX 5090 aumenti in modo significativo e che, di conseguenza, anche altri modelli della serie Blackwell diventino più facili da trovare.

Frank Azor è una fonte piuttosto affidabile, quindi c’è la possibilità concreta che sia le GPU RDNA 4 di AMD che le Blackwell di Nvidia possano beneficiare di un incremento delle scorte nel prossimo futuro.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tuttavia, Azor ha evitato di approfondire il tema del prezzo MSRP. Scorrendo i commenti sotto il suo post su X, diversi utenti hanno criticato AMD per la gestione del prezzo consigliato, sottolineando come la prima ondata di RX 9070 vendute a quel prezzo fosse probabilmente limitata e sovvenzionata.

In passato, Azor ha affermato che “il prezzo MSRP continuerà a essere incoraggiato” anche dopo il lancio, il che lascia sperare che almeno alcuni modelli RDNA 4 entry-level tornino a quel prezzo di riferimento. Tuttavia, l’uso di parole come “incoraggiato” e una certa vaghezza nel suo ultimo intervento fanno sorgere dubbi sulle reali intenzioni di AMD riguardo ai prezzi futuri.

Non resta che attendere per vedere come si evolverà la situazione. Con un po’ di fortuna, la prossima ondata di RX 9070 arriverà presto nei negozi. Se siete alla ricerca di una di queste schede, vi consigliamo di monitorare la nostra guida su dove acquistare RX 9070 e RX 9070 XT per restare aggiornati sulle disponibilità dei vari rivenditori.