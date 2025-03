Nvidia fatica ancora con i driver GeForce, nonostante il nuovo hotfix 572.75

Nvidia ha rilasciato il nuovo GeForce Hotfix Display Driver 572.75, che dovrebbe risolvere i problemi di overclocking per alcuni utenti

Persistono però le segnalazioni di schermate nere all’accesso, con nuove lamentele da parte della community

Questo aggiornamento si aggiunge alla lunga lista di controversie legate al lancio della serie RTX 5000

I più recenti Game Ready Driver di Nvidia continuano a presentare una serie di problemi, che sembrano essere iniziati con il lancio della serie RTX 5000 e stanno interessando diversi modelli di GPU RTX. Nonostante gli sforzi di Team Green per risolvere i malfunzionamenti legati ai driver, alcuni utenti restano insoddisfatti.

Come riportato sulla pagina di supporto ufficiale, Nvidia ha rilasciato il nuovo GeForce Hotfix Display Driver 572.75, che dovrebbe correggere un problema di overclocking e affrontare le segnalazioni di schermate nere, in particolare sulle GPU RTX 5000. Questo aggiornamento arriva dopo il Game Ready Driver 572.70, che aveva introdotto il supporto per la RTX 5070 e doveva risolvere un problema di avvio che bloccava gli utenti su una schermata nera quando il PC era collegato tramite DisplayPort a determinati monitor. Tuttavia, a quanto pare, il problema persiste per alcuni utenti.

Non è ancora chiaro se il malfunzionamento derivi dall’ottimizzazione dei driver per le nuove GPU Blackwell, ma quello che è certo è che il problema della schermata nera si verifica soprattutto all’avvio del sistema, rendendo i PC inutilizzabili (escludendo il BIOS) fino a un ripristino tramite Windows Recovery Mode.

Avendo sperimentato personalmente questi problemi, ho deciso di tornare al driver 572.47, che finora si è rivelato stabile e privo di errori evidenti. Considerando le segnalazioni che indicano come l’ultimo hotfix non abbia risolto del tutto i problemi, potrebbe essere meglio evitare di aggiornare i driver, a meno che non sia strettamente necessario.

(Image credit: Andreas Merchel / Shutterstock)

Più slancio per AMD...

Non è un segreto che il lancio della serie RTX 5000 sia stato piuttosto problematico. Tra segnalazioni di ROPs mancanti, scarsa disponibilità, prezzi gonfiati per le schede dei partner e ora anche problemi con i driver, molti fan di Team Green non stanno vivendo un’esperienza positiva.

Nel frattempo, AMD ha lanciato la serie Radeon RX 9070, ricevendo numerosi apprezzamenti per le ottime prestazioni offerte a un prezzo competitivo. Anche se alcuni rivenditori stanno vendendo le schede a cifre superiori a quelle consigliate, il debutto di Team Red è stato decisamente più solido rispetto al suo principale concorrente.

La situazione sembra cambiare in modo significativo: in passato, le GPU Radeon erano spesso criticate per problemi con i driver, un motivo per cui molti giocatori evitavano di acquistarle. Ora, invece, lo stesso problema sta colpendo i Game Ready Driver di Nvidia, facendo emergere un’inversione di tendenza.

Se questa dinamica dovesse continuare, le GPU AMD potrebbero guadagnare sempre più popolarità tra i giocatori PC. Da tempo il mercato ha bisogno di una concorrenza più equilibrata contro il dominio di Nvidia, quindi è positivo vedere AMD guadagnare terreno. Tuttavia, sarebbe preferibile che questo avvenisse per meriti propri, e non a causa di un’esperienza sempre più frustrante per chi ha scelto una scheda GeForce.