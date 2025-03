Nvidia conferma l’arrivo della RTX 5070 Founders Edition, ma non il lancio

Oggi è il giorno del lancio della RTX 5070, la tanto attesa scheda grafica di fascia media finalmente disponibile per i giocatori. Tuttavia, al momento sono in vendita solo le versioni dei partner, poiché Nvidia ha dichiarato che il modello Founders Edition arriverà più avanti.

A differenza delle RTX 5090 e RTX 5080, che sono state lanciate contemporaneamente sia nelle versioni Founders Edition che in quelle dei partner (Gigabyte, Zotac, MSI, ASRock, Asus), per questa nuova scheda bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nvidia ha confermato che il modello Founders Edition sarà disponibile più avanti nel mese, anche se la data precisa non è ancora stata definita.

Secondo le informazioni diffuse, Nvidia ha comunicato la mancanza della Founders Edition poco prima della scadenza dell’embargo sulle recensioni, sollevando dubbi sulla reale disponibilità della scheda. In passato, i modelli Founders Edition sono sempre stati difficili da reperire, e anche questa volta potrebbe ripetersi la stessa situazione. Nonostante una domanda apparentemente inferiore rispetto alle altre schede della serie, la disponibilità potrebbe comunque essere molto limitata.

Mancanza di fiducia

La RTX 5070 non ha lasciato il segno come fecero i modelli precedenti, la RTX 4070 Super e la RTX 4070, rispettivamente negli anni scorsi. Le recensioni finora non sono state particolarmente entusiasmanti, evidenziando una performance quasi identica alla RTX 4070 Super, nonostante il passaggio a PCIe 5.0 e alla memoria GDDR7. Questi miglioramenti risultano praticamente inutilizzati a causa della riduzione delle Compute Units e del numero complessivo di transistor.

Il fatto che Nvidia abbia deciso di posticipare il lancio della sua Founders Edition per il modello più economico della serie Blackwell potrebbe suggerire diverse strategie. Potrebbe voler garantire una disponibilità maggiore rispetto agli altri tre modelli già usciti, oppure potrebbe essere una mossa tattica in vista del lancio delle nuove RX 9070 e 9070 XT di AMD, che non avranno una versione ufficiale prodotta direttamente dall’azienda. È possibile che Nvidia stia aspettando il momento giusto per proporre le sue varianti più economiche in risposta alla concorrenza.

Nonostante le critiche, la RTX 5070 potrebbe comunque essere un buon acquisto per chi proviene da una scheda della serie RTX 30 o RTX 20 e cerca un salto di prestazioni significativo. Alcuni modelli dei partner si avvicinano al prezzo promesso, mentre altri inevitabilmente supereranno quella soglia in base a caratteristiche come dimensione del dissipatore, capacità di overclock, illuminazione RGB e altri dettagli tecnici.