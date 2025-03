AMD potrebbe sfidare Nvidia nel Q2 con una RX 9070 "Extreme"

Secondo un recente rumor, AMD potrebbe rilasciare una versione più potente delle sue RX 9070 già nel secondo trimestre del 2025.

Il canale YouTube Moore’s Law is Dead (MLID) ha pubblicato un nuovo video in cui si parla delle GPU RDNA 4, soffermandosi sul recente lancio delle RX 9070 XT e RX 9070 standard. Tuttavia, il dettaglio più interessante riguarda la possibilità che AMD stia preparando una nuova scheda grafica basata sul chip Navi 48, lo stesso utilizzato per i modelli attuali, ma con prestazioni spinte al massimo.

Secondo una fonte di MLID all'interno di un grande rivenditore statunitense, i partner di AMD sono già stati informati di una "Ultimate Navi 48", che potrebbe debuttare nel secondo trimestre, probabilmente più verso giugno che aprile, dato che si tratta delle prime indiscrezioni su questa scheda.

L'obiettivo di AMD sarebbe quello di collocare questa nuova GPU a metà strada tra le RTX 5070 Ti e RTX 5080. Il nome potrebbe essere RX 9070 XTX o RX 9070 XT Extreme Edition, come suggerito da MLID. Tuttavia, al momento non ci sono dettagli sulle specifiche tecniche, quindi si tratta ancora di un rumor alle prime fasi.

Un altro aspetto trattato riguarda la disponibilità delle nuove RX 9070, che, secondo MLID, è stata tripla rispetto al totale delle GPU Nvidia Blackwell (RTX 5000) distribuite dalla fine di gennaio. Il YouTuber sostiene inoltre che AMD continuerà ad avere una fornitura più stabile rispetto alle RTX 5000, non solo al lancio ma anche nei mesi successivi.

C'è però un dettaglio da considerare: solo una parte delle RX 9070 è stata venduta al prezzo consigliato, e una volta esaurita la prima ondata di unità, i prezzi delle schede sono aumentati sensibilmente.

Per chi è interessato a queste nuove GPU, è importante rimanere aggiornati su dove acquistarle, e per questo abbiamo una guida dedicata per trovare le RX 9070 XT e RX 9070 al miglior prezzo.

Si prospetta un Q2 esplosivo e AMD parte chiaramente meglio di Nvidia

Con la presunta RX 9070 XTX o Extreme Edition, è probabile che AMD punti su frequenze di clock più elevate e, possibilmente, su una maggiore quantità di VRAM, magari anche con una velocità di memoria migliorata, come ipotizza MLID. Qualunque siano le specifiche finali, l'obiettivo sembra chiaro: creare una GPU che possa competere con una ipotetica RTX 5070 Ti Super o qualcosa di simile.

Ufficialmente, nel secondo trimestre arriveranno anche le RX 9060, come annunciato da AMD durante la presentazione delle RX 9070 a fine febbraio. Questa nuova gamma dovrebbe offrire opzioni più economiche, rendendo il panorama delle schede grafiche ancora più interessante nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda il lancio delle RX 9070, la disponibilità iniziale sembrava piuttosto buona, anche se le unità vendute al prezzo consigliato si sono esaurite rapidamente. Tuttavia, non si può dire che siano sparite all’istante.

È giusto che ormai non si trovino più schede a prezzo di listino? Il motivo sembra essere il fatto che AMD abbia deciso di sovvenzionare solo una quantità limitata di schede RX 9070 per il giorno del lancio, rendendo quindi il prezzo consigliato più una strategia temporanea che una vera e propria realtà a lungo termine.

Secondo MLID, il prezzo base della RX 9070 XT negli Stati Uniti potrebbe stabilizzarsi intorno ai 670 dollari. Guardando al mercato britannico, i modelli entry-level sono ancora disponibili, ma il prezzo è già aumentato di circa 10% rispetto al listino, in linea con quanto previsto per gli Stati Uniti.

Tuttavia, come osserva MLID, un aumento del 10% non è eccessivo, considerando che la RX 9070 XT ha comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, la disponibilità sembra essere decisamente migliore rispetto alla serie RTX 5000 di Nvidia, quindi la situazione resta più gestibile. Difficile immaginare un lancio peggiore di quello delle GPU Blackwell, che ha lasciato molti utenti a mani vuote.

Nel complesso, AMD ha gestito il lancio piuttosto bene, anche se la strategia del prezzo di listino “illusorio” resta deludente. Detto questo, con l’arrivo di eventi come il Black Friday o il Prime Day, non è escluso che le RX 9070 tornino a prezzi più competitivi entro la fine dell'anno.