Recensioni entusiaste per lo Xeon 6980P: Intel sfida AMD nel mercato server

La nuova famiglia di processori Granite Rapids Xeon 6900P di Intel, progettata per competere direttamente con le soluzioni EPYC di AMD, è disponibile in cinque varianti. I modelli includono il 6960P con 72 core, il 6952P e il 6972P, entrambi con 96 core, il 6979P con 120 core e l'ammiraglia 6980P, che vanta 128 core e 256 thread. Quest'ultimo opera a una velocità di clock di 2,0 GHz e dispone di 504 MB di cache L3.

Le prime recensioni provenienti da importanti siti tecnologici sono promettenti e mostrano un consenso generale: la famiglia 6900P segna il successo del tanto atteso ritorno di Intel nel mercato delle CPU per server.

Intel potrebbe aumentare la sua presenza nei data center

ServeTheHome accoglie con entusiasmo il ritorno di Intel, dopo anni di inseguimento nei confronti delle CPU EPYC di AMD, con un chiaro messaggio: "Bentornata Intel!". Il sito ha ricevuto in prova un modello di pre-produzione 6980P, ma alcune metriche, come quelle relative al consumo energetico, richiedono ancora ulteriori verifiche. Complessivamente, Patrick Kennedy di STH si è dichiarato impressionato, affermando che "dal punto di vista delle prestazioni grezze, l'Intel Xeon 6900P con 128 core è eccezionale e si aggiudica attualmente la corona delle prestazioni". Tuttavia, AMD ha annunciato che il processore Turin arriverà nel secondo semestre del 2024, il che significa che Intel dovrà affrontare una concorrenza diretta con un numero di core simile e una tecnologia di processo più competitiva, superando il deficit di core del 50% o più e una tecnologia obsoleta che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni.

Next Platform ha messo in evidenza i progressi strategici di Intel, notando che il lancio dello Xeon 6900P precede l'atteso processore Turin di AMD. Il sito riconosce al nuovo chip di Intel il potenziale di rallentare la perdita di quote di mercato delle CPU nei data center, sebbene non possa invertire le attuali tendenze. Inoltre, l'articolo ha sottolineato la nuova attenzione di Intel verso le prestazioni a basso consumo energetico, piuttosto che sui guadagni IPC puri, evidenziando un cambiamento significativo nel design dei chip.

Per quanto riguarda le prestazioni, Phoronix ha fornito dettagli sui benchmark Linux, evidenziando notevoli miglioramenti, in particolare per l'ammiraglia Xeon 6980P a 128 core, che si integra bene con la memoria MRDIMM a 8800 MT/s. Il sito ha osservato che la serie Granite Rapids ha superato le aspettative in vari carichi di lavoro HPC e AI, spesso superando i modelli di punta EPYC Genoa e Bergamo di AMD, quando il software è ottimizzato per la tecnologia AMX di Intel.

Nonostante alcune difficoltà logistiche nella piattaforma di test, Phoronix ha concluso che con il lancio della serie Xeon 6900P, "Intel ha dimostrato di poter tornare a competere con AMD EPYC nella fascia alta delle prestazioni HPC e in altri carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo".

(Image credit: Phoronix)

La questione del braccio

Infine, Tom's Hardware ha sottolineato che la linea Xeon 6 di Intel consente finalmente a Intel di competere con il tradizionale vantaggio di AMD in termini di numero di core. Tuttavia, il vero valore di queste CPU sarà valutato attraverso benchmark indipendenti e analisi comparative dei costi delle diverse piattaforme. Paul Alcorn ha anche fatto notare che non è ancora chiaro come la gamma si comporterà rispetto ai chip server Arm della concorrenza. "Arm ha guadagnato terreno nei data center, soprattutto grazie a modelli personalizzati forniti da hyperscaler e cloud provider. Questo rende difficile un confronto diretto, ma ci aspettiamo di vedere in futuro alcuni test di virtualizzazione che coinvolgano i chip Arm".

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Nonostante i riconoscimenti per le prestazioni grezze, le nuove CPU Xeon 6900P di Intel non saranno accessibili a tutti. Gli alti costi di produzione si riflettono in un prezzo elevato, rendendo l'aggiornamento una spesa considerevole per gli operatori di data center che intendono migliorare la propria infrastruttura. Anche se il prezzo dell'ammiraglia 6980P non è ancora stato ufficializzato, TheNextPlatform stima che si aggirerà attorno ai 24.980 dollari, l'ipotetico prezzo per l'Europa è ancora sconosciuto.