Potreste trovare dischi da 28TB a prezzi stracciati, ecco perché non dovete fidarvi

Chiunque abbia cercato unità disco di grandi dimensioni si è probabilmente imbattuto nella gamma Exos di Seagate, che può arrivare fino a 32 TB. Annunciata a gennaio 2024, l'unità Exos Mozaic 3+ di Seagate rappresenta una delle soluzioni di archiviazione più capienti disponibili sul mercato, accessibile anche per utenti che non operano in data center industriali.

Costruire un'unità disco da 32 TB è una sfida complessa, e Seagate ha dovuto implementare diverse nuove tecnologie per raggiungere questo obiettivo a un prezzo competitivo. Una delle innovazioni principali è l'uso dello Shingled Magnetic Recording (SMR), che consente alle tracce del disco rigido di sovrapporsi, aumentando così la densità dell'unità.

La maggior parte delle unità disco utilizza la registrazione magnetica convenzionale (CMR), standard per diversi anni, ma questa tecnologia non sarebbe stata sufficiente per realizzare un'unità da 32 TB senza dimensioni eccessive. Seagate ha utilizzato un piatto da 3 TB con una densità areale di 1,742 Tb per pollice quadrato, sfruttando anche il Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) per i clienti hyperscale. Fino ad ora, il record di capacità apparteneva a Western Digital Gold, che ha raggiunto i 24 TB.

(Image credit: Seagate)

Attenzione agli Exo ristrutturati

Attenzione: di recente sono comparse online centinaia di unità disco rigido Seagate da 28 TB SMR ricondizionate a prezzi molto competitivi. Sebbene possa sembrare un'ottima opportunità, c'è un problema: un prodotto ricondizionato è spesso stato restituito dai proprietari a causa di difetti.

La gamma Exos è stata lanciata all'inizio del 2024, quindi c'è stato tempo sufficiente per i clienti di effettuare ordini, riscontrare problemi e rispedire le unità di fascia alta al produttore. Sebbene sia difficile trovare informazioni affidabili sui prezzi delle nuove unità Exos, il modello ricondizionato a 549,99 euro per 28 TB di spazio di archiviazione appare decisamente conveniente in confronto. Tuttavia, è importante considerare i potenziali rischi associati all'acquisto di un prodotto ricondizionato.

Qual è il miglior disco rigido massivo?

TechRadar ha dedicato molte ore a testare le unità SSD e i dischi rigidi più grandi attualmente disponibili e ha scoperto che l'ExaDrive EDDCT100/EDDCS100 si posiziona al vertice della classifica, offrendo un incredibile spazio di archiviazione di 100 TB, oltre a opzioni più modeste.

Merita una menzione anche il Samsung T5 EVO, che offre fino a 8 TB di spazio di archiviazione a un prezzo piuttosto competitivo di 450 dollari. Inoltre, l'HDD portatile WD Elements da 6 TB rappresenta un'altra opzione valida da considerare.