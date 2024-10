Amazon raddoppia gli annunci su Prime Video: ecco come evitarli

Amazon sta raddoppiando gli annunci pubblicitari, pianificando di aumentare il numero di pubblicità su Prime Video nel 2025. La notizia proviene da Kelly Day, responsabile di Prime Video International, che ha dichiarato al Financial Times che gli annunci sulla piattaforma di streaming "aumenteranno un po' di più nel 2025", nell'ambito della transizione dell'azienda verso lo streaming con supporto pubblicitario.

Prime Video ha iniziato a mostrare pubblicità agli spettatori il 29 gennaio 2024, richiedendo a chi non desidera vederle di iscriversi a un nuovo abbonamento, più costoso (2,99 dollari negli Stati Uniti e 2,99 sterline nel Regno Unito), privo di pubblicità. Questo è simile alla mossa di Netflix, che all'inizio di quest'anno ha eliminato gli abbonati dal suo vecchio piano economico senza pubblicità.

All'epoca, molti, incluso chi scrive, pensavano che l'introduzione di annunci in uno dei migliori servizi di streaming avrebbe portato a un contraccolpo tra gli abbonati. Tuttavia, secondo Day, ciò non è accaduto: la base utenti è rimasta costante.

È sorprendente considerare che Prime Video ha più di 200 milioni di utenti attivi mensili, ma non è la prima volta che i servizi di streaming storici ci smentiscono: anche la stretta sulla condivisione delle password da parte di Netflix ha portato a un incremento degli abbonamenti. "Sappiamo che questo approccio è un po' diverso rispetto a quello che abbiamo adottato noi. Ma... è andata molto meglio di quanto prevedessimo," ha dichiarato Day, aggiungendo che le cancellazioni sono state "molto, molto inferiori a quelle che ci aspettavamo"... non abbiamo osservato una vera ondata di persone che hanno abbandonato o cancellato il servizio."

Se l'imposizione della pubblicità su Prime Video vi ha infastidito, preparatevi a essere ancora più contrariati quando, l'anno prossimo, arriveranno tre nuovi tipi di pubblicità al servizio, tra cui annunci carosello, annunci di pausa e annunci di curiosità. Anche il vostro Fire TV non sarà risparmiato.

Con l'aumento del numero di annunci pubblicitari su Prime Video l'anno prossimo, potreste chiedervi se esista un modo per evitarli. Fortunatamente, c'è una soluzione, ma implica un costo aggiuntivo: dovrete aggiornare il vostro account o acquistare un blocco degli annunci, oppure cancellare il vostro abbonamento. Se state considerando questa possibilità, ecco cosa comporta:

Purtroppo, l'unico modo per evitare che gli annunci interrompano i migliori spettacoli e film di Prime Video è pagare di più. Se siete già abbonati, potete aggiornare il vostro account per renderlo "Ad Free" visitando il sito web di Prime Video. Basta andare su "Account e impostazioni", selezionare "Il tuo account", poi cliccare su "Diventa Ad Free" e infine su "Inizia abbonamento". È possibile anche effettuare l'aggiornamento tramite l'app Prime Video, accedendo a "Impostazioni". Tuttavia, si continueranno a vedere i trailer promozionali di alcuni contenuti.

2. Installa un blocco degli annunci

(Image: © Pinone Pantone / Shutterstock)

Questa opzione non è completamente affidabile, ma può essere un modo efficace per bloccare gli annunci su Prime Video se si guardano film e spettacoli in streaming da un dispositivo invece che dalla TV. Purtroppo, non abbiamo testato tutti i migliori ad blocker con Prime Video per determinare quali funzionano meglio, ma ci sono molte opzioni disponibili tra cui scegliere.