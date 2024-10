Gemini semplifica la condivisione delle immagini su Android

Google ha semplificato una funzione chiave del suo assistente AI Gemini sui dispositivi Android, rendendo più rapida la condivisione e la modifica delle immagini, come segnalato da Android Authority. L'ultimo aggiornamento di Gemini consente di inviare immagini direttamente da altre app, eliminando la complessità della configurazione precedente.

Ora, se avete un'immagine in Google Foto che desiderate mostrare a Gemini insieme a una richiesta di testo, potete inviarla direttamente tramite il foglio di condivisione integrato in Android, proprio come fareste con un testo e un'immagine allegata. Questo processo è molto più semplice rispetto all'aprire l'app Gemini, selezionare il pulsante di caricamento dell'immagine, cercare l'immagine desiderata e allegarla. Se l'immagine si trova nel cloud, sarà necessario scaricarla sul dispositivo. Anche se questo può richiedere meno di un minuto, se desiderate che Gemini spieghi una foto o la utilizzi per generare una nuova immagine, questo tempo aggiuntivo potrebbe farvi desistere.

Tuttavia, non si tratta di una rivoluzione totale per Gemini. Sebbene l'invio di immagini all'IA sia più veloce, questo aggiornamento riguarda solo le immagini. Non è possibile utilizzare il pulsante di condivisione per inviare un testo o un link a Gemini. Inoltre, l'overlay di Gemini, che consente di utilizzare l'assistente senza uscire dall'app in uso, non è incluso. Anche se l'immagine viene inviata all'app AI, sarà comunque necessario tornare all'app per accedere alle funzioni di Gemini.

Gemini per una maggiore velocità

L'aggiornamento, sebbene non grande, fa parte degli sforzi di Google per rendere l'uso di Gemini più intuitivo. Se utilizzate frequentemente Gemini per gestire contenuti multimediali, questo cambiamento potrebbe farvi risparmiare tempo nel lungo periodo. Gemini sarà in grado di analizzare le immagini e fornire approfondimenti, descrizioni o contenuti testuali in base a ciò che "vede" più rapidamente rispetto al passato. Questo rende l'app più utile per gli utenti che devono passare da un tipo di media all'altro nel corso della loro giornata lavorativa.

Anche se Gemini è solo una funzione occasionale del vostro cellulare, un risparmio di un minuto o meno può influenzare la decisione di utilizzarlo. Questo rappresenta un ostacolo ai piani di Google di integrare Gemini nell'esperienza complessiva del dispositivo mobile e nella vita quotidiana. Inoltre, offre agli utenti già fedeli all'ecosistema Google, come Foto o Drive, l'opportunità di integrare Gemini nei loro flussi di lavoro. Rendere Gemini più conveniente è chiaramente un obiettivo fondamentale per Google. Con l'espansione delle funzioni multimodali di ChatGPT e di altri assistenti AI, Gemini avrà bisogno di questo tipo di vantaggio per mantenere la propria posizione, se non superare, i concorrenti.