Asus Arrow Lake, le nuove schede madri avranno prezzi stratosferici

La nuova gamma di schede madri Intel Arrow Lake di Asus è stata appena svelata (in via non ufficiale, quindi prendete il tutto con le pinze) e suggerisce che i giorni in cui le schede madri erano tra i componenti più economici del vostro nuovo impianto di gioco sono finiti.

L'ammiraglia Asus ROG Maximus Z890 Extreme dovrebbe costare circa 1.112 dollari, mentre il modello più economico della nuova linea è di 268 dollari. Non sappiamo ovviamente quali saranno, ad ora, i prezzi anche per l'Europa, ma sicuramente non stiamo parlando di prodotti economici.

Se state pensando di acquistare una delle nuove CPU desktop Intel Core Ultra 9 285 Arrow Lake, dovrete sicuramente considerare il costo aggiuntivo di una delle schede madri di nuova generazione della serie Z di ASUS. Questo perché i nuovi processori Arrow Lake di Intel richiederanno i socket LGA1851.

I prezzi sono stati rivelati dall'utente X @momomo_us, con una serie di screenshot che mostrano i prezzi dell'intera gamma. Anche il rivenditore statunitense HSSL ha elencato i prezzi delle schede madri Next-Arrow Lake per il mercato statunitense.

Con 1.112 dollari, la scheda più costosa dell'elenco, la Asus ROG Maximus Z890 Extreme, vi costerà circa 100 dollari in più rispetto al suo predecessore Z790 Extreme. Perfetta per le build ad alte prestazioni, la Z890 Extreme vi consentirà di effettuare qualsiasi aggiornamento futuro. Aspettatevi una pletora di opzioni di connettività, il supporto della memoria DDR5, capacità di overclocking pazzesche, PCIe Gen 5 e Wi-Fi 7.

Tante funzioni, tanti soldi

L'Asus ROG Z890 Apex, progettata per l'overclocking estremo (in particolare della memoria), presenta solo due slot DIMM per migliorare la stabilità. Sebbene il prezzo sia ancora elevato (circa 812 dollari), si colloca al secondo posto dopo la Maximus. È particolarmente indicata per gli appassionati di overclocking che desiderano stabilire nuovi record.

Tuttavia, non è tutto rose e fiori e le spese si fanno sentire, poiché la linea include anche alcune opzioni più accessibili. Asus ha presentato la nuova gamma Z890 Max Gaming WiFi 7, con un prezzo di 268 dollari. Questo rappresenta un modo per garantire ai clienti l'accesso alle più recenti CPU Intel senza dover pagare per le caratteristiche superflue della serie ROG. Grazie al Wi-Fi 7, i consumatori possono usufruire di una connettività wireless più veloce e affidabile.

Qualunque sia la scheda madre scelta, anche la Max Gaming Wi-Fi 7 "economica" ha comunque un costo significativo, quindi preparatevi a un aggiornamento piuttosto oneroso quando deciderete che è giunto il momento di acquistare una nuova CPU per il vostro sistema.