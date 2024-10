Raptor Lake, risolvere i problemi costerà il 6,5% in prestazioni

Non è un segreto che da quasi un anno Intel abbia avuto grossi problemi con i suoi processori desktop di 13a e 14a generazione, che ha lentamente affossato alcuni dei suoi migliori processori - in particolare i Core i9-13900K e Core i9-14900K - in termini di prestazioni. E ora c'è un nuovo aggiornamento di instabilità che sembra abbassare ulteriormente le velocità.

Gli utenti hanno testato l'ultima patch del BIOS di Intel, che dovrebbe risolvere l'instabilità dei processori Intel di 13a e 14a generazione. Tuttavia, l'utente twfox sul forum Chiphell ha notato un calo del 6,5% nelle prestazioni single-core del Core i9-13900K in Cinebench R15. In Cinebench R23, il Core i9-14900K ha perso circa il 2% del punteggio delle prestazioni multi-core, posizionandosi dietro l'AMD Ryzen 9 7950X.

Sebbene ciò possa sembrare negativo (e sarebbe comprensibile), come nota Digital Trends, si tratta di un calo molto più lieve rispetto ai precedenti cali di prestazioni che andavano dal 9 al 20%. Intel ha chiaramente imparato dalla sua prima serie di aggiornamenti delle schede madri e sta gradualmente attenuando il problema a livelli molto più accettabili.

Intel potrebbe essere ancora in pericolo

Secondo un aggiornamento del blog di Intel, è stato scoperto l'ultimo problema con i processori di 13a e 14a generazione, che l'attuale aggiornamento del BIOS risolve. "Il microcodice e il codice del BIOS richiedono tensioni del core elevate che possono causare lo spostamento di Vmin soprattutto durante i periodi di inattività e/o di attività leggera".

Tuttavia, "impatto attenuato" non significa "nessun impatto", e quest'ultimo è ciò che Intel sembrava promettere a quando ha riportato i risultati dei test interni della patch. Tuttavia, le differenze di prestazioni del 2% e del 6,5% rientrano tipicamente nel margine consentito per le variazioni di sistema, quindi alla fine i chip di Intel sembrano essere stati corretti dal nuovo aggiornamento.

Fortunatamente per Intel, il Team Blue sta passando a un'architettura completamente nuova con Arrow Lake e questi problemi attuali non dovrebbero riguardare i nuovi chip. Questo è particolarmente importante, dato che il lancio di Arrow Lake è previsto per ottobre.

Si spera che Intel riesca a risolvere questa situazione per la prossima generazione, perché al momento AMD sta cercando di conquistare la quota di mercato desktop di Intel e il gioco dei chip del Team Red si è evoluto a passi da gigante, mantenendo in genere un prezzo di vendita inferiore a quello delle offerte del Team Blue. Vedremo presto se Intel riuscirà a mantenere la linea con Arrow Lake.