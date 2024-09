ChatGPT Plus potrebbe costare più del doppio in pochissimo tempo da oggi

Are you prepared to pay a little more for your ChatGPT Plus access?

Se volete l'intelligenza artificiale più intelligente e il maggior numero di funzioni di ChatGPT, attualmente potete pagare 20 dollari (circa 15 sterline / 29 dollari australiani) al mese a OpenAI per ChatGPT Plus - ma il costo dell'abbonamento potrebbe più che raddoppiare nei prossimi cinque anni.

Questo secondo un rapporto del New York Times, apparentemente basato su documenti aziendali interni di OpenAI. Il primo aumento di prezzo, pari a 2 dollari in più al mese, dovrebbe arrivare entro la fine del 2024.

Dopodiché, OpenAI "aumenterà aggressivamente" il costo di ChatGPT Plus fino a 44 dollari (circa 33 sterline) al mese entro il 2029. Secondo il NYT, attualmente sono circa 10 milioni le persone che pagano per ChatGPT Plus.

Siamo ormai abituati ai servizi digitali in abbonamento che aumentano i loro prezzi di tanto in tanto, e sembra che ChatGPT Plus non sarà diverso da questo punto di vista - anche se, oltre agli aumenti di prezzo, potrebbero esserci nuove funzionalità e nuovi modelli di intelligenza artificiale.

Bruciando mucchi di denaro

Advanced Voice is a new ChatGPT feature (Image credit: OpenAI)

La ragione principale del previsto aumento dei prezzi di ChatGPT Plus è chiara: l'alimentazione del servizio di intelligenza artificiale costa molto. Il nuovo rapporto afferma che OpenAI sta "bruciando mucchi di soldi" ed è in procinto di perdere 5 miliardi di dollari nel corso del 2024.

Sebbene le entrate mensili siano salite a 300 milioni di dollari e le vendite annuali siano previste per 3,7 miliardi di dollari quest'anno (e per 11,6 miliardi di dollari l'anno prossimo), OpenAI rimane saldamente in rosso, come risulta dai documenti a cui il NYT è riuscito ad accedere.

Dietro le quinte, OpenAI sta cercando di raccogliere circa 7 miliardi di dollari in finanziamenti esterni, che valuterebbero l'azienda ben 150 miliardi di dollari - circa il livello di una Goldman Sachs, di una Uber o di una AT&T. Tuttavia, dietro le quinte continuano a esserci turbolenze, con tre dirigenti che hanno lasciato l'azienda nell'ultima settimana.

Tutto questo però non ha necessariamente un impatto sugli utenti finali, almeno fino a quando non inizieranno gli aumenti di prezzo. Negli ultimi giorni, OpenAI ha apportato miglioramenti al modello ChatGPT 4o-mini e ha esteso la modalità Advanced Voice del chatbot a un maggior numero di utenti.