NotebookLM di Google integra le mappe mentali tra gli strumenti di ricerca: l’obiettivo è accelerare l’apprendimento

Le mappe mentali stanno arrivando su NotebookLM

stanno arrivando su La nuova funzione sarà disponibile sia nella versione gratuita che in quella a pagamento

NotebookLM si conferma uno degli strumenti più interessanti per l’apprendimento assistito dall’IA

Subito dopo l’annuncio dell’integrazione degli Audio Overviews di NotebookLM all’interno di Gemini, Google ha rivelato l’arrivo di una nuova funzionalità: le mappe mentali, ora disponibili come opzione in NotebookLM.

Le mappe mentali sono strumenti estremamente utili per visualizzare in modo chiaro e immediato la struttura di un argomento. Si basano su una serie di nodi che rappresentano concetti o idee, collegati tra loro da linee che indicano relazioni logiche o tematiche.

La forza di questo approccio sta proprio nella capacità di rendere visibili le connessioni tra le idee, facilitando la comprensione e la memorizzazione dei contenuti. Un modo intuitivo per cogliere il quadro d’insieme, senza perdersi nei dettagli.

Un altro punto di forza per NotebookLM

NotebookLM è l’assistente di ricerca basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Google. L’utente può caricarvi articoli, documenti, persino video di YouTube: il sistema genera automaticamente un taccuino con i concetti principali e permette di interagire con i contenuti tramite domande, come in una normale chat IA.

Una delle funzioni più apprezzate è la possibilità di creare una Audio Overview: un podcast generato dall’IA, dove due voci digitali discutono l’argomento in questione, rendendo l’ascolto un’alternativa efficace alla lettura. Il tono è così naturale da sembrare una vera conversazione tra persone, rendendo possibile assimilare informazioni anche mentre si svolgono altre attività.

Ora, con l’introduzione delle mappe mentali, NotebookLM aggiunge un altro strumento per facilitare l’apprendimento. Disponibili sia nella versione gratuita che in quella a pagamento (Plus), le mappe aiutano a visualizzare la struttura logica dei contenuti, rendendo evidenti le connessioni tra concetti e favorendo una comprensione più profonda del materiale.

(Image credit: Google/Apple)

Comprensione più profonda

Per generare una mappa mentale in NotebookLM, basta aprire uno dei propri taccuini (o crearne uno nuovo), quindi cliccare sul nuovo chip Mind Map presente nella finestra Chat (il pannello centrale dell’interfaccia).

Una volta generata, la mappa compare nel pannello Studio e può essere esplorata in modo interattivo: è possibile zoomare, espandere o comprimere i rami, e cliccare sui nodi per porre domande su concetti specifici.

NotebookLM si sta affermando come uno strumento essenziale per studenti e ricercatori che devono affrontare grandi volumi di informazioni, ma non necessariamente hanno il tempo o la velocità di lettura per elaborarle in modo tradizionale. Grazie all’intelligenza artificiale, è possibile delegare le operazioni preliminari di analisi, estrazione e riorganizzazione dei contenuti, per poi concentrarsi sui concetti chiave.

Le mappe mentali sono quindi un ulteriore strumento visivo e cognitivo che si aggiunge all’approccio multimodale di NotebookLM, contribuendo a una comprensione più strutturata, accessibile e personalizzata del sapere.