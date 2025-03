ChatGPT è in down per molti utenti: ecco cosa sta succedendo

OpenAI sta affrontando un’improvvisa ondata di malfunzionamenti che ha colpito soprattutto ChatGPT, con segnalazioni concentrate negli Stati Uniti. A partire dalle 9:00 ET, numerosi utenti hanno riportato errori durante l’uso di diversi modelli, inclusi il recente GPT-4o e il compatto 03-mini.

Secondo Downdetector, i problemi sono in rapido aumento. ChatGPT è accessibile, ma l’elaborazione delle risposte risulta estremamente lenta o del tutto bloccata. Alcuni riferiscono che la cronologia delle conversazioni sia temporaneamente scomparsa. L’intoppo, pur non essendo globale, interessa diverse piattaforme: anche Sora, l'IA generativa video di OpenAI, ha mostrato segnali di instabilità, rendendo impossibile accedere o avviare prompt.

Il sito ufficiale di stato di OpenAI ha aggiornato la situazione, ammettendo "un aumento dei tassi di errore", ma senza fornire dettagli su cause o tempi di risoluzione. Mentre i team tecnici sono al lavoro, gli utenti sono invitati a posticipare attività sensibili fino al ripristino completo del servizio.

Resta da vedere quanto durerà il disservizio. Per ora, la comunità online (Reddit in primis) si è mobilitata per segnalare e condividere aggiornamenti in tempo reale. OpenAI non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali tramite i propri canali social.