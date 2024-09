macOS Sequoia, come eliminare le richieste di autorizzazione per la registrazione schermo

Con macOS Sequoia, Apple ha introdotto una funzione che chiede agli utenti di approvare regolarmente l'accesso alle app per poter registrare il loro schermo, cosa che non è andata giù ad alcuni, anche se ora c'è una soluzione (anche se di terze parti).

Dal punto di vista di Apple, questa mossa è stata fatta per migliorare la sicurezza di applicazioni come Zoom in cui è possibile condividere lo schermo (o le utility di screenshot). Le richieste di autorizzazione ricorrenti per queste app sono iniziate a comparire all'inizio del beta testing macOS 15, e inizialmente sono state introdotte su base settimanale, ma in seguito (a seguito di molte lamentele) Apple ha rivisto la frequenza delle richieste a cadenza mensile.

A dire il vero, questi pop-up potrebbero essere fastidiosi anche su base mensile e si potrebbe preferire non vederli affatto (o solo una volta, piuttosto, al primo utilizzo dell'app). Fortunatamente, esiste una soluzione che MacRumors ha individuato sotto forma di un'applicazione chiamata Amnesia.

Una volta installata, Amnesia può essere utilizzata per bloccare le richieste mensili di autorizzazione alla registrazione dello schermo su base app per app. Il software è a pagamento, quindi è possibile dare allo sviluppatore un compenso adeguato per la comodità dell'applicazione.

C'è un'altra potenziale soluzione - ma Apple farà qualcosa da sola?

La versione originale di Amnesia era solo per macOS 15, ma da quel rilascio è stato introdotto il supporto per macOS 15.1 (beta). È possibile consultare il changelog di Amnesiasu (un registro degli aggiornamenti apportati all'applicazione) per vedere tutte le recenti aggiunte e modifiche al software.

In alternativa, se siete un po' più esperti di tecnologia, come sottolinea MacRumors, potete ottenere lo stesso risultato di Amnesia tramite l'app Terminal seguendo le istruzioni fornite dal blogger tecnologico Jeff Johnson. Proprio come nel caso di Amnesia, questa soluzione fa sì che i promemoria per la registrazione dello schermo vengano disattivati per ogni singola applicazione.

Spero che Apple consideri la possibilità di rivedere questa ripetitiva richiesta di autorizzazioni.

Capisco che Apple stia cercando di coprire se stessa e i suoi clienti dal punto di vista della sicurezza, ma penso che ci sia più margine di manovra per trovare un equilibrio che soddisfi il mantenimento di macOS come ambiente sicuro e al contempo infastidisca meno gli utenti.