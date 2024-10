Microsoft trasforma Copilot, ora può vedere e parlare con te

L'assistente AI Copilot di Microsoft ha un nuovo design elegante e una serie di funzioni nuove e migliorate. Il gigante tecnologico è chiaramente intenzionato a far sì che sempre più persone utilizzino i suoi strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli parte integrante della vita quotidiana.

Questa è una strategia condivisa anche da Google e dagli altri concorrenti di Microsoft nel settore dell'IA. Per distinguersi, Microsoft ha rinnovato Copilot sia nelle modalità di interazione con l'intelligenza artificiale che nelle sue capacità. Copilot è notevolmente più veloce nell'adattarsi alle preferenze dell'utente, utilizzando diversi approcci rispetto al passato. È possibile provare la nuova esperienza di Copilot sul web, su dispositivi mobili o tramite l'app Windows.

"Copilot sarà al vostro fianco, sempre in sintonia con i vostri interessi", ha spiegato Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, in un post sul blog. "Non stiamo creando uno strumento statico, ma piuttosto un'interazione dinamica, emergente e in continua evoluzione. Vi fornirà supporto costante per aiutarvi a presentarvi nel modo in cui desiderate nella vostra vita quotidiana, facilitando le connessioni umane e le realizzazioni".

Di seguito, abbiamo evidenziato alcuni dei cambiamenti e delle nuove funzionalità più importanti e interessanti.

Meet the new Copilot - YouTube Watch On

Voce

Copilot Voice - YouTube Watch On

L'aggiornamento più significativo è la nuova funzione Copilot Voice, che consente di interagire vocalmente con Copilot. Questa modalità è simile alla nuova funzione AdvancedVoice di OpenAI: si può conversare con l'IA come se fosse un umano, anche interrompendola a metà frase, e ascoltare le sue risposte.

È possibile scegliere tra quattro voci per questa esperienza, ognuna con accenti diversi, anche se al momento sono disponibili solo in inglese. Copilot Voice può fungere anche da notiziario grazie alla funzione Copilot Daily, che offre sintesi audio delle ultime notizie e del meteo, personalizzate in base alla propria posizione e ai propri interessi. L'intelligenza artificiale si avvale dei partner di Microsoft, tra cui Reuters, Axel Springer, Hearst e Financial Times, per raccogliere e riassumere le notizie.

Visione e immagini

Copilot Vision - YouTube Watch On

Ora Copilot non solo può parlare, ma anche "vedere". La nuova funzione Copilot Vision consente all'intelligenza artificiale di osservare ciò che appare sullo schermo, che si tratti di un sito web o di un documento personale. Grazie a questa capacità, l'IA è in grado di suggerire idee per informazioni o analisi correlate e persino di raccomandare prodotti che potrebbero meglio adattarsi ai vostri interessi e al vostro budget, semplicemente utilizzando la visione dello schermo. Anche se non è ancora disponibile per tutti i siti, riesce a gestire la maggior parte delle piattaforme più popolari. Si tratta di una funzione opt-in, quindi nessuno dei dati viene memorizzato o utilizzato per l'addestramento a meno che l'utente non acconsenta. Copilot Vision non si limita al testo stampato, ma è in grado di leggere anche la scrittura a mano.

Per quanto riguarda le creazioni visive, Copilot offre supporto per migliorare sia le foto che altri elementi visivi. La funzione Super Resolution dell'app Foto, alimentata dall'intelligenza artificiale, può migliorare le immagini vecchie e a bassa risoluzione fino al 4K, evitando che risultino sgranate o pixelate. Inoltre, se si crea un'immagine in Paint, è ora possibile utilizzare gli strumenti Riempimento generativo e Cancellazione generativa, sempre alimentati dall'IA, per aggiungere o rimuovere parti di un'immagine tramite un messaggio di testo o pennellate.

Compagno personalizzato

Copilot - Personalized Discover Cards - YouTube Watch On

L'obiettivo principale di Microsoft con Copilot è far sì che le persone lo considerino un assistente utile, da consultare sia online che durante l'uso del PC. Il nuovo aspetto di Copilot non è più quello del solito chatbot, ma funziona attraverso delle schede, pensate per far sentire l'utente più coinvolto nella gestione dell'IA. È stata introdotta anche una nuova pagina principale, chiamata Copilot Discover, che si adatta ai vostri interessi. Le conversazioni con l'intelligenza artificiale e le preferenze espresse modificheranno la pagina Discover, fornendo ricerche e suggerimenti rilevanti per l'utente, incoraggiandone l'utilizzo a lungo termine.

Un aggiornamento sottile, ma potenzialmente molto utile, è il modo in cui Copilot aiuta a trovare e svolgere attività sul PC. Ad esempio, "Click to Do" è una funzione di intelligenza artificiale che inserisce comandi interattivi sullo schermo, offrendo suggerimenti pertinenti in base al contenuto visualizzato, come riassumere un testo, modificare un'immagine o cercare qualcosa online. Se state lavorando su una presentazione, Copilot potrebbe aiutarvi ad ampliare il testo di una sezione, rimuovere lo sfondo di un'immagine o persino inviare un'e-mail a un contatto, se il suo indirizzo è presente nella presentazione.

C'è anche il nuovo strumento "Richiamo", che aiuta a trovare ciò che avete recentemente consultato sul computer, come un documento, una pagina web, un video o altro. L'intelligenza artificiale è in grado di ricordare e riconoscere il contenuto e lo recupera per voi, anche se non ricordate la posizione o il nome del file. Windows Search sui PC Copilot+ è inoltre in grado di trovare file e impostazioni non ancora aperti, utilizzando una descrizione fornita dall'utente.