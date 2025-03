Stability AI trasforma qualsiasi immagine in un video 3D spettacolare (e il risultato è incredibile)

Stability AI ha già reso le immagini più dinamiche attraverso i suoi video generati dall’intelligenza artificiale, ma ora sta facendo un ulteriore passo avanti trasformando immagini bidimensionali in video tridimensionali.

Il nuovo strumento Stable Virtual Camera permette di creare video multi-prospettiva partendo anche da una singola immagine, consentendo di ruotare e visualizzare la scena da più angolazioni.

L’idea delle telecamere virtuali non è nuova nel cinema e nell’animazione, dove vengono utilizzate per navigare e manipolare ambienti digitali. Tuttavia, Stability AI ha unito questo concetto alla potenza dell’intelligenza artificiale generativa, eliminando la necessità di complesse ricostruzioni 3D o regolazioni manuali della fotocamera.

A differenza di altri strumenti AI per la generazione di video, Stable Virtual Camera non si limita a interpolare i fotogrammi o basarsi su enormi dataset. Utilizza invece un processo di diffusione multi-vista, creando nuove angolazioni in modo che il risultato appaia realistico e coerente, come se il soggetto esistesse davvero nel mondo reale.

Stable Virtual Camera | Tech Demo - YouTube Watch On

Lo strumento permette di gestire il movimento della fotocamera con precisione cinematografica, scegliendo tra opzioni come zoom, orbita rotante o spirale. Il video risultante può essere verticale, ideale per dispositivi mobili, oppure in formato widescreen, perfetto per un’esperienza cinematografica.

Stable Virtual Camera funziona anche con una sola immagine, ma può elaborarne fino a 32, migliorando ulteriormente la resa tridimensionale.

Stability AI ha reso il modello disponibile con una licenza non commerciale per scopi di ricerca, permettendo a chi ha competenze tecniche di testarlo tramite il codice open-source su GitHub. Questo approccio consente alla community di sviluppatori AI di migliorare ed espandere le funzionalità della fotocamera virtuale, senza che l’azienda debba sostenere direttamente i costi di sviluppo.

IA 3D

Nessun modello di intelligenza artificiale è perfetto, e Stability AI ammette apertamente che ci sono ancora aspetti da migliorare. Se l’obiettivo è generare persone, animali o texture complesse come l’acqua, il risultato potrebbe sembrare più adatto a un film horror a basso budget che a una produzione professionale.

Non è raro che i video generati presentino prospettive che attraversano oggetti, sbalzi improvvisi nella profondità o effetti fantasma e sfarfallii. Resta da vedere se questo strumento diventerà un punto di riferimento per i filmmaker o se finirà per essere solo un’altra curiosità da laboratorio.

Inoltre, la concorrenza nel settore è agguerrita, con strumenti come Sora di OpenAI, Pika, Runway, Pollo e Dream Machine di Luma Labs già in campo. Per affermarsi davvero, Stable Virtual Camera dovrà dimostrare di offrire risultati affidabili nel contesto della produzione cinematografica reale, superando la semplice impressione iniziale di una tecnologia promettente.