La rivoluzione di AWS: nuove CPU Graviton4 per superare Intel e AMD nella corsa alla memoria

All'evento AWS re:Invent 2023 novembre 2023, il CEO Adam Selipsky ha presentato i chip Graviton4 dell'azienda, costruiti sul core Neoverse V2 "Demeter" di Arm. Questi nuovi processori sono stati dichiarati in grado di offrire prestazioni di calcolo fino al 30% migliori, il 50% in più di core e il 75% in più di larghezza di banda della memoria rispetto ai processori Graviton3, con l'obiettivo di potenziare i carichi di lavoro ottimizzati per la memoria e quelli pesanti per il calcolo.

Le istanze R8g alimentate da Graviton4 sono diventate generalmente disponibili a luglio 2024 e quando Phoronix ha effettuato il benchmark, il processore è risultato superiore all'istanza Intel Xeon di circa il 5% e non troppo distante dall'EPYC di AMD.

AWS ha ora accelerato i tempi introducendo nuove istanze X8g ottimizzate per la memoria.

Prestazioni migliorate

Le istanze X8g sono disponibili in dieci dimensioni virtuali e due configurazioni bare-metal, con un massimo di 3 TiB di memoria DDR5 e 192 vCPU. Queste istanze sono anche considerate le offerte EC2 di AWS più efficienti dal punto di vista energetico. Con un rapporto memoria/vCPU di 16:1, le istanze X8g offrono crittografia completa su tutte le interfacce hardware ad alta velocità e ulteriori funzioni di sicurezza.

Le istanze X8g presentano notevoli miglioramenti rispetto ai loro predecessori, offrendo una quantità di memoria e vCPU tre volte superiore rispetto alle istanze X2gd. Inoltre, raddoppiano la larghezza di banda dell'EBS e della rete, rendendole una soluzione interessante per i carichi di lavoro ad alta intensità di memoria. Il doppio della cache L2 per core e una larghezza di banda della memoria superiore del 160% rispetto a Graviton4 contribuiscono a migliorare le prestazioni di calcolo fino al 60%.

In termini di applicazioni reali, AWS afferma che le istanze X8g sono già utilizzate per SAP HANA e SAP Data Analytics Cloud, con un incremento delle prestazioni fino al 40% per i carichi di lavoro transazionali rispetto a Graviton3.

AWS sottolinea che le istanze X8g consentono agli utenti di scalare verso l'alto o verso il basso, offrendo flessibilità alle applicazioni con problemi di memoria attualmente in esecuzione su istanze separate.