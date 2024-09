Smartphone che si ricarica con il sole? Questa nuova scoperta lo renderebbe possibile

Immaginate un mondo in cui il vostro smartphone si ricarica semplicemente esponendolo alla luce del sole, senza bisogno di cavi o prese di corrente.

Da tempo i ricercatori cercano di integrare l'energia rinnovabile negli oggetti di uso quotidiano e questa visione futuristica è ora più vicina alla realtà, grazie a una scoperta che potrebbe consentire ai dispositivi di ricaricarsi direttamente attraverso i loro schermi.

Un gruppo di ricerca della School of Energy and Chemical Engineering dell'Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) ha sviluppato celle solari trasparenti che possono essere incorporate nelle superfici di vetro di dispositivi mobili, automobili ed edifici, offrendo un modo continuo ed efficiente di generare energia dalla luce solare.

Futuro energetico ecocompatibile

Guidato dal professor Kwanyong Seo, il modulo e la cella solare trasparente hanno un aspetto simile al vetro, incolore e trasparente. Il team ha ottenuto questo risultato utilizzando un design "all-back-contact", che colloca tutti i componenti della cella solare sul retro, assicurando che la parte anteriore rimanga visivamente libera. I ricercatori hanno anche sviluppato la tecnologia Seamless Modularization, che elimina gli spazi vuoti tra le celle solari e la necessità di fili metallici opachi, che in precedenza compromettevano l'aspetto delle celle solari trasparenti.

Il modulo di celle solari trasparenti di 16 cm² del team ha raggiunto un'elevata efficienza, con una trasmittanza compresa tra il 20% e il 14,7%, e ha ricaricato con successo uno smartphone utilizzando la luce naturale del sole, dimostrando il potenziale degli schermi come fonti di energia.

"Questo studio ha risolto fondamentalmente il problema estetico dell'attuale metodo di modularizzazione delle celle solari attraverso la progettazione della nuova struttura del dispositivo", hanno sottolineato il ricercatore Jeonghwan Park e il professore assistente alla ricerca Kangmin Lee. "Questo presenta la possibilità che le celle solari in silicio trasparente possano essere utilizzate in vari settori, come i piccoli dispositivi, gli edifici e i vetri delle automobili".

Il professor Seo ha aggiunto: "Abbiamo aperto una nuova strada per la ricerca sulla modularizzazione, che è essenziale per la commercializzazione delle celle solari al silicio trasparenti. Intendiamo proseguire le ricerche per far sì che le celle solari trasparenti possano diventare una tecnologia chiave nell'industria dell'energia ecologica del futuro".

Lo studio è stato pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).