Apple potrebbe usare colori più vivaci con l'iPhone 17 Pro

L'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max offrono ottime prestazioni, ma i colori disponibili potrebbero sembrare un po' monotoni, con solo quattro opzioni che non spiccano particolarmente. Tuttavia, ci sono buone notizie per i futuri modelli. Secondo il leaker Majin Bu, Apple potrebbe introdurre nuove colorazioni per l'iPhone 17 Pro e l'iPhone 17 Pro Max.

Le nuove tonalità previste includono Teal Titanium, Green Titanium e Dark Green Titanium. Nella possibile gamma di colori, il Dark Green Titanium è a sinistra, il Teal Titanium al centro e il Green Titanium a destra. Tra queste, il Teal Titanium sembra essere la scelta più probabile, dato che Apple ha già lanciato un iPhone 16 in verde.

Se queste nuove colorazioni dovessero essere confermate, potrebbero offrire un tocco di freschezza e vivacità alla linea di prodotti Apple.

(Image credit: Majin Bu)

Se Apple dovesse adottare una di queste nuove tonalità, i colori potrebbero risultare decisamente più vivaci e accattivanti rispetto alle opzioni disponibili per l'iPhone 16 Pro, che includono Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium e Black Titanium.

Questo cambiamento sarebbe molto apprezzato, poiché l'approccio di Apple nel mantenere solo tonalità sobrie per la sua linea Pro ha spesso deluso i fan in cerca di maggiore varietà e freschezza estetica. Un passo verso colori più brillanti potrebbe davvero rinvigorire l'appeal di questi modelli.

Improbabile per tre motivi

Tuttavia, è consigliabile prendere questa fuga di notizie con un certo scetticismo per vari motivi. Innanzitutto, Apple ha una lunga tradizione di utilizzo di colori sobri, il che rende poco probabile l'introduzione di tonalità più accese; è possibile, tuttavia, che possa esserci una versione leggermente più scura di uno di questi colori.

In secondo luogo, la fonte di questa notizia ha un curriculum misto: ha avuto delle intuizioni corrette in passato, ma ha anche commesso errori.

Infine, è ancora presto per le fughe di notizie sull'iPhone 17; anche se Apple sta considerando queste nuove opzioni di colore, non è affatto garantito che vengano effettivamente implementate.

Pertanto, purtroppo, non ci aspettiamo di vedere nessuno di questi colori sulla linea iPhone 17 Pro, specialmente non nelle versioni illustrate. Tuttavia, speriamo davvero che questa fuga di notizie si riveli vera, perché chi acquista un telefono di fascia alta spesso desidera anche un colore brillante e distintivo.