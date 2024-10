Sito Lego violato, i truffatori lo hanno usato per vendere una falsa criptovaluta

Il sito ufficiale del Gruppo LEGO è stato dirottato da truffatori di criptovalute per promuovere una valuta falsa. La pubblicità ingannevole di "LEGO coin" prometteva "ricompense segrete" per chi acquistava la valuta e includeva un pulsante "acquista ora" che rimandava a un sito di phishing.

L'incidente è avvenuto alle 3 del mattino, ma la sede centrale danese di LEGO ha rapidamente rimosso il messaggio, che è rimasto visibile per circa 75 minuti. Il produttore di giocattoli ha confermato che nessun account cliente è stato compromesso, ha identificato la causa e sta adottando misure per prevenire futuri attacchi.

Una truffa popolare

"Il 5 ottobre 2024, su LEGO.com è apparso per breve tempo un banner non autorizzato," si legge nella dichiarazione ufficiale dell'azienda. "È stato rapidamente rimosso e il problema è stato risolto. Nessun account utente è stato compromesso e i clienti possono continuare a fare acquisti come sempre. La causa è stata identificata e stiamo implementando misure per evitare che questo accada di nuovo."

Il banner sul sito LEGO reindirizzava i visitatori a un mercato esterno dove potevano acquistare "gettoni LEGO" utilizzando la criptovaluta Ethereum. Le criptovalute false sono spesso utilizzate dai truffatori per sottrarre denaro alle vittime ignare; annunci, post e messaggi sui social media rappresentano quasi la metà delle truffe.

Queste truffe si presentano per lo più come opportunità di "investimento", dove le vittime sono incoraggiate a iscriversi a criptovalute false e a comprare il più possibile, con alcuni che mostrano anche falsi "guadagni". La truffa si completa quando le vittime cercano di ritirare il loro denaro, ma si trovano ad affrontare "commissioni" esorbitanti.

Secondo l'FBI, nel 2023 questo tipo di frode ha sottratto ben 4,57 miliardi di dollari, superando i costi del ransomware. La tendenza è proseguita nel 2024, con un aumento dell'importo medio rubato per incidente di quasi l'80%, soprattutto a causa del successo del bitcoin.

Le aziende tecnologiche si sono recentemente unite contro le truffe, fornendo strumenti e conoscenze per aiutare a proteggere i clienti. Tech Against Scams si è impegnata a condividere informazioni e a educare le persone per ridurre il numero di truffe riuscite.

Via Engadget