Vittoria di Epic: 4 modi in cui il Play Store di Google potrebbe cambiare

Dopo una lunga battaglia legale iniziata nel 2020, Epic Games ha ottenuto una vittoria contro Google, grazie a una sentenza di un giudice statunitense che obbliga il produttore di Android ad aprire il Play Store ai concorrenti di terze parti. La sentenza include numerosi dettagli, quindi abbiamo riassunto i punti salienti in quattro sezioni per spiegare cosa implica questa decisione.

Tuttavia, ci sono due aspetti fondamentali da tenere presente. Innanzitutto, Google ha annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto, dichiarando che "chiederà ai tribunali di sospendere l'attuazione dei rimedi per garantire un'esperienza coerente e sicura per utenti e sviluppatori mentre il processo legale continua". Pertanto, sebbene i cambiamenti possano avvenire, esiste la possibilità che non si concretizzino per un certo periodo (fino alla conclusione dell'appello) o che non avvengano affatto, se l'appello di Google avrà successo.

In secondo luogo, la sentenza vincolerà Google a seguire queste nuove regole solo per tre anni negli Stati Uniti, dal 1° novembre 2024 al 1° novembre 2027. Una volta scaduto questo termine, è probabile che Google ripristini il Play Store alle condizioni precedenti alla sentenza, ma sarà necessario attendere per vedere come si evolverà la situazione. Infine, per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti, Google non sarà obbligata a fare modifiche, a meno che non vengano emesse ulteriori sentenze simili.

1. Più scelta

Il cambiamento più significativo per gli utenti Android sarà la possibilità di scegliere il negozio di app da utilizzare, con una maggiore facilità nel trovare negozi di terze parti. Questo perché Google sarà tenuta a distribuire questi store alternativi attraverso Google Play, eliminando la necessità di cercare e scaricare manualmente un APK di terze parti, che il telefono potrebbe segnalare come potenzialmente pericoloso.

Inoltre, non si tratterà di una scelta illusoria, dove una sola opzione risulta chiaramente superiore perché offre tutte le app. In base alla sentenza, Google dovrà garantire ai nuovi negozi rivali l'accesso completo al catalogo del Google Play Store; saranno solo gli sviluppatori a decidere se non apparire su altri store. Questo rappresenta un passo importante verso una maggiore concorrenza nel mercato delle app, offrendo agli utenti più opzioni.

2. Nessun accordo di esclusività

La sentenza impedisce a Google di incentivare gli sviluppatori a lanciare le proprie applicazioni in esclusiva sul Play Store o a farlo per primi. Inoltre, Google non può spingere gli sviluppatori a non distribuire le loro app su store concorrenti, una formulazione pensata per evitare scappatoie legate agli accordi di esclusività.

In aggiunta, Google non potrà pagare i produttori di dispositivi o gli operatori di telefonia mobile per preinstallare il Play Store o per non preinstallare un app store di terze parti. Tuttavia, sembra che non ci siano restrizioni sull'offerta di incentivi agli sviluppatori per orientare gli utenti verso un negozio piuttosto che un altro, come sconti sugli acquisti in-app o offerte esclusive. Questo potrebbe risultare vantaggioso per gli utenti, poiché passando a un altro store si potrebbero trovare offerte migliori. Tuttavia, sarà interessante vedere come si svilupperà questa situazione nel tempo.

3. Sistemi di pagamento alternativi

Google non potrà più obbligare le app del Google Play Store a utilizzare il suo sistema di fatturazione, Google Play Billing, che prevede una commissione del 30% sulle vendite. Inoltre, dovrà consentire agli sviluppatori di app Android di gestire e promuovere sistemi di pagamento alternativi e di stabilire i prezzi a loro piacimento, indipendentemente dalle tariffe di Google Play Billing.

Questo significa che gli sviluppatori potranno continuare a utilizzare Google Play Billing, ma avranno anche la possibilità di implementare il proprio sistema di fatturazione, con la possibilità di applicare prezzi diversi. In teoria, potrebbero anche addebitare somme inferiori per le transazioni effettuate al di fuori di Google Play Billing.

Questa situazione potrebbe spingere Google a rivedere il modo in cui distribuisce i ricavi attraverso Google Play Billing, rendendo l’accordo più favorevole per i creatori di app.

4. La sicurezza prima di tutto

Tutto questo discorso sugli app store di terze parti non dovrebbe comportare un rischio maggiore per la sicurezza dei dispositivi Android, nonostante le preoccupazioni espresse da Google. È importante rimanere cauti quando si scaricano applicazioni sconosciute, poiché anche sul Play Store ufficiale possono trovarsi app dannose. Tuttavia, Google può ancora implementare "misure ragionevoli" definite come "strettamente necessarie e su misura" per garantire la sicurezza di Google Play mentre si apre agli store concorrenti.

Queste misure saranno "paragonabili" a quelle già in vigore sul Play Store e dovrebbero evitare problemi significativi per gli store di terze parti. Google potrebbe anche richiedere un compenso per le proprie iniziative di sicurezza, e eventuali controversie in merito saranno gestite da un comitato tecnico nominato sia da Google che da Epic.